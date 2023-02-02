Астрологиня розповіла, коли імовірність ракетних обстрілів буде найбільшою

Астрологиня назвала дати, коли чекати ракетних обстрілів у лютому
До березня рух Марсу буде дуже напруженим відносно гороскопа України. Це пов’язано насамперед з бойовими діями і небезпекою для життя людей. Про це розповіла в ексклюзивному коментарі Новини.LIVE відома українська астрологиня Анастасія Макарова.
"Майже весь лютий — дуже напружений з цієї точки зору. Під основною загрозою схід країни, Київ та Київська область, Одеса та Одеська область, а також окремі західні регіони", — сказала вона.
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За словами астрологині, максимальну активність обстрілів слід очікувати у періоди 1-4 лютого, 6-17 лютого та 21-28 лютого. Утім, росіянам так і не вдасться заринути Україну в темряву.
"Як я і прогнозувала раніше, повного блекауту не буде. Але обмеження з енергетикою точно триватимуть принаймні до кінця лютого", — зазначила Анастасія Макарова.
Нагадаємо, за попередніми астрологічними прогнозами, 2023 рік має стати переломним у долі України та росії. У березні цього року розпочнеться перехід Плутона у знак Водолія, і для України це може означати важливі зміни на державному рівні.
Також Анастасія Макарова напророчила, хто може прийти на заміну путіну.