Арабская сказка в прямом эфире: старшая дочь короля Иордании вышла замуж (фото)

Принцесса Иман и венесуэльский бизнесмен Джимми Термиотис

В последнее время королевские семьи мира не радовали яркими свадьбами. Впрочем, это исправила старшая дочь короля Иордании Абдаллы II и королевы Рании, 26-летняя принцесса Иман. Она вышла замуж за венесуэльского бизнесмена Джимми Термиотиса. Торжественную церемонию в прямом эфире транслировал телеканал Jordan TV News.

Фотографии со свадьбы принцесса опубликовала в своем Instagram.

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На свадьбе присутствовало 150 гостей, среди них члены королевской семьи, друзья и высокопоставленные лица из соседних стран. Иорданское телевидение подчеркнуло, что интимная трансляция предоставила редкую возможность для публики и миллионов зрителей по всему миру заглянуть внутрь королевского дворца.

К алтарю молодую принцессу по живописным садам вел ее старший брат, наследный принц Хусейн бин Абдулла. Невеста выбрала традиционное белое свадебное платье с прозрачной кружевной вставкой на вырезе, рукавами с кружевными манжетами и нижней юбкой. На ней была свадебная фата и тиара Шомет, которая, как сообщается, принадлежала ее бабушке, принцессе Муни Аль-Хусейн. Пошивом свадебного платья занимался бренд Dior.

Среди представителей королевской семьи Персидского залива присутствовали шейх Халед бин Мохамед бин Заид Аль-Нахайян, являющийся главой исполнительного офиса Абу-Даби, шейх Бахрейна Иса бин Салман бин Хамад Аль-Халифа, а также шейх Кувейта Амтал Аль-Ахмад Джабер Ас-Сабах.

Принцесса Иман является старшей дочерью королевы Рании и короля Абдаллы II, которые также родители 28-летнего наследного принца Хусейна, 22-летней принцессы Сальмы и 18-летнего принца Хашема.

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