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Арабська казка у прямому ефірі: старша донька короля Йорданії вийшла заміж (фото)

13 березня 2023 14:43
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Принцеса Іман та венесуельський бізнесмен Джиммі Терміотіс
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

Останнім часом королівські родини світу не тішили яскравими весіллями. Втім, це виправила старша донька короля Йорданії Абдалли II та королеви Ранії, 26-річна принцеса Іман. Вона вийшла заміж за венесуельського бізнесмена Джиммі Терміотіса. Урочисту церемонію у прямому ефірі транслював телеканал Jordan TV News.

Фотографії з весілля принцеса опублікувала у своєму Instagram.

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Деталі 

На весіллі були присутні 150 гостей, черед них члени королівської родини, друзі та високопоставлені особи з сусідніх країн. Йорданське телебачення підкреслило, що інтимна трансляція надала рідкісну можливість для публіки та мільйонів глядачів у всьому світі зазирнути всередину королівського палацу.

До вівтаря молоду принцесу мальовничими садами вів її старший брат, наслідний принц Хусейн бін Абдулла. Наречена обрала традиційну білу весільну сукню з прозорою мереживною вставкою на вирізі, рукавами з мереживними манжетами та спадаючою спідницею. На ній була весільна фата та тіара Шомет, яка, як повідомляється, належала її бабусі, принцесі Муні Аль-Хусейн. Пошиттям весільної сукні займався бренд Dior. 

Серед представників королівської сім’ї Перської затоки були присутні шейх Халед бін Мохамед бін Заїд Аль-Нахайян, який є головою виконавчого офісу Абу-Дабі, шейх Бахрейну Іса бін Салман бін Хамад Аль-Халіфа, а також шейх Кувейту Амтал Аль-Ахмад Аль-Джабер Ас-Сабах.

Принцеса Іман є старшою донькою королеви Ранії та короля Абдалли II, які також є батьками 28-річного наслідного принца Хусейна, 22-річної принцеси Сальми та 18-річного принца Хашема.

Нагадаємо, раніше ми писали, який титул Чарльз III може вручити єдиній доньці принца Вільяма та Кейт Міддлтон, принцесі Шарлотті. Також ми розповідали, що Кейт Міддлтон приміряла військову форму та відвідала вчення солдатів ірландської гвардії у графстві Вілтшир.

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