30 лучших цитат Агаты Кристи о жизни, отношениях и счастье

Британская писательница Агата Кристи расписывает французские издания своих книг. Фото: Getty Images

Ее называют матерью тайн и королевой детективов. Произведения знаменитой и неповторимой английской писательницы Агаты Кристи были переведены на более чем 100 языков, более 2 миллиардов экземпляров книг продано, что делает ее самым продаваемым и переводимым автором всех времен.

Леди с железной логикой и тонким чувством юмора создала множество утонченных и сложных сюжетов, интересных персонажей, наполнивших истории интеллектуальным юмором. Она использовала многочисленные хитрости, повороты и неожиданные развязки.

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Это может свидетельствовать лишь о том, что Агата Кристи обладала блестящим умом и жизненной мудростью, поэтому ее высказывания могут пригодиться в разных жизненных ситуациях.

Писательница Агата Кристи в Гринвее в 1946 году. Фото: Getty Images

ТОП 30 мудрых цитат Агаты Кристи

Цитаты гениальной писательницы и умной женщины помогут вам в жизни делать меньше ошибок и вдохновляться.

Жизнь — лучший детективный роман, который можно представить. Действительно важные вещи чаще всего скрыты от глаз. То, что нам кажется самым обычным, часто оказывает наибольшее влияние. Общее правило, которое я открыла, заключается в том, что ни один человек не виноват, пока его не поймают. Больше ужас вызывают не те преступления, которые совершаются, а те, которые мы представляем себе. Настоящая мудрость — это способность слушать и понимать других. Настоящий успех — это не только достижение целей, но и умение оставаться человеком. Ты не знаешь, можешь ты или нет, пока не попробуешь. Настоящее искусство — это знать, когда завершить картину. Настоящий герой — это тот, кто выходит на бой, зная, что ему угрожает опасность. Настоящая дружба — это преданность и верность в самый плохой момент. Настоящая любовь — это самый сильный лечебный эликсир. Счастье в том, чтобы верить во что-то. Опыт — это лучший учитель, но плата за него очень высока. Только когда мы теряем все, мы понимаем истинную ценность вещей. Сохраните спокойствие, даже если все идет не по плану, потому что это лучший способ добиться успеха. Умные не обижаются, а делают выводы. Факт, что будильник не прозвенел, изменил не одну человеческую судьбу. Если пытаться оживить прошлое, то в конце концов оно появится в искаженном виде. Чтобы избежать обид, нужно не указывать на очевидное. Чтобы признать подлинный характер человека, посмотрите, как он относится к тем, кого он считает ненужным. Иногда лучший способ узнать правду — это сказать ложь. Я поняла, что нельзя вращаться назад, нельзя даже пытаться вращаться назад. Жизнь — это улица с односторонним движением. Жизнь не столь длинна, чтобы скучать... Какие минуты были самыми важными в твоей жизни, узнаешь, когда уже поздно. Никогда не возвращайтесь туда, где вы были счастливы. Пока вы не делаете этого, всё остается живым в вашей памяти. Если вы оказываетесь там снова, все рушится. Удивителен этот мир, где двое смотрят на одно и тоже, а видят полную противоположность. Странное дело — интуиция, и отмахнуться от нее нельзя, и объяснить невозможно. Мир полон замечательных людей, делающих отвратительные вещи. Все, что стоит в жизни за громкими словами — любовь, секс, жизнь, смерть, ненависть — отнюдь не они определяют наше существование. А множество других мелких, унизительных вещей, о которых мы и не думаем, пока они не возникнут перед нами, и от которых нам никуда не уйти.

Напомним, мы писали, что в украинский кинопрокат вышла киноадаптация одного из романов легендарной английской писательницы Агаты Кристи.