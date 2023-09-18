30 лучших цитат Агаты Кристи о жизни, отношениях и счастье

Агата Кристи о жизни, отношениях и счастье: ТОП 30 вдохновляющих цитат
Ее называют матерью тайн и королевой детективов. Произведения знаменитой и неповторимой английской писательницы Агаты Кристи были переведены на более чем 100 языков, более 2 миллиардов экземпляров книг продано, что делает ее самым продаваемым и переводимым автором всех времен.
Леди с железной логикой и тонким чувством юмора создала множество утонченных и сложных сюжетов, интересных персонажей, наполнивших истории интеллектуальным юмором. Она использовала многочисленные хитрости, повороты и неожиданные развязки.
Это может свидетельствовать лишь о том, что Агата Кристи обладала блестящим умом и жизненной мудростью, поэтому ее высказывания могут пригодиться в разных жизненных ситуациях.
ТОП 30 мудрых цитат Агаты Кристи
Цитаты гениальной писательницы и умной женщины помогут вам в жизни делать меньше ошибок и вдохновляться.
- Жизнь — лучший детективный роман, который можно представить.
- Действительно важные вещи чаще всего скрыты от глаз.
- То, что нам кажется самым обычным, часто оказывает наибольшее влияние.
- Общее правило, которое я открыла, заключается в том, что ни один человек не виноват, пока его не поймают.
- Больше ужас вызывают не те преступления, которые совершаются, а те, которые мы представляем себе.
- Настоящая мудрость — это способность слушать и понимать других.
- Настоящий успех — это не только достижение целей, но и умение оставаться человеком.
- Ты не знаешь, можешь ты или нет, пока не попробуешь.
- Настоящее искусство — это знать, когда завершить картину.
- Настоящий герой — это тот, кто выходит на бой, зная, что ему угрожает опасность.
- Настоящая дружба — это преданность и верность в самый плохой момент.
- Настоящая любовь — это самый сильный лечебный эликсир.
- Счастье в том, чтобы верить во что-то.
- Опыт — это лучший учитель, но плата за него очень высока.
- Только когда мы теряем все, мы понимаем истинную ценность вещей.
- Сохраните спокойствие, даже если все идет не по плану, потому что это лучший способ добиться успеха.
- Умные не обижаются, а делают выводы.
- Факт, что будильник не прозвенел, изменил не одну человеческую судьбу.
- Если пытаться оживить прошлое, то в конце концов оно появится в искаженном виде.
- Чтобы избежать обид, нужно не указывать на очевидное.
- Чтобы признать подлинный характер человека, посмотрите, как он относится к тем, кого он считает ненужным.
- Иногда лучший способ узнать правду — это сказать ложь.
- Я поняла, что нельзя вращаться назад, нельзя даже пытаться вращаться назад. Жизнь — это улица с односторонним движением.
- Жизнь не столь длинна, чтобы скучать...
- Какие минуты были самыми важными в твоей жизни, узнаешь, когда уже поздно.
- Никогда не возвращайтесь туда, где вы были счастливы. Пока вы не делаете этого, всё остается живым в вашей памяти. Если вы оказываетесь там снова, все рушится.
- Удивителен этот мир, где двое смотрят на одно и тоже, а видят полную противоположность.
- Странное дело — интуиция, и отмахнуться от нее нельзя, и объяснить невозможно.
- Мир полон замечательных людей, делающих отвратительные вещи.
- Все, что стоит в жизни за громкими словами — любовь, секс, жизнь, смерть, ненависть — отнюдь не они определяют наше существование. А множество других мелких, унизительных вещей, о которых мы и не думаем, пока они не возникнут перед нами, и от которых нам никуда не уйти.
Напомним, мы писали, что в украинский кинопрокат вышла киноадаптация одного из романов легендарной английской писательницы Агаты Кристи.