30 найкращих цитат Агати Крісті про життя, стосунки та щастя

Агата Крісті про життя, стосунки та щастя: ТОП 30 цитат, що надихають
Її називають матір'ю таємниць та королевою детективів. Твори знаменитої та неповторної англійської письменниці Агати Крісті були переведені на більш ніж 100 мов, понад 2 мільярди екземплярів книг продано, що робить її найбільш продаваним і перекладним автором всіх часів.
Леді з залізною логікою і тонким почуттям гумору створила безліч витончених і складних сюжетів, цікавих персонажів, наповнила історії інтелектуальним гумором. Вона використовувала численні хитрощі, обертання і несподівані розв’язки.
Це може свідчити лише про те, що Агата Крісті володіла блискучим розумом та життєвою мудрістю, тож її висловлювання можуть стати в пригоді у різних життєвих ситуаціях.
ТОП 30 мудрих цитат Агати Крісті
Цитати геніальної письменниці та розумної жінки, допоможуть вам в житті робити менше помилок та надихатися.
- Життя — це найкращий детективний роман, який можна уявити.
- Дійсно важливі речі найчастіше приховані від очей.
- Те, що здається нам найбільш звичайним, часто має найбільший вплив.
- Загальне правило, яке я відкрила, полягає в тому, що жодна людина не є винуватою, доки її не зловлять.
- Найбільше жаху викликають не ті злочини, які відбуваються, а ті, які ми уявляємо собі.
- Справжня мудрість — це здатність слухати та розуміти інших.
- Справжній успіх — це не тільки досягнення цілей, а й вміння залишатися людиною.
- Ти не знаєш, можеш ти чи ні, поки не спробуєш.
- Справжнє мистецтво — це знати, коли завершити картину.
- Справжній герой — це той, хто виходить на бій, знаючи, що йому загрожує небезпека.
- Справжня дружба — це відданість та вірність у найгірший момент.
- Справжня любов — це найсильніший лікувальний еліксир.
- Щастя в тому, щоб вірити в щось.
- Досвід — це найкращий учитель, але плата за нього дуже висока.
- Тільки тоді, коли ми втрачаємо все, ми розуміємо справжню цінність речей.
- Збережіть спокій, навіть коли все йде не за планом, бо це найкращий спосіб досягти успіху.
- Розумні не ображаються, а роблять висновки.
- Факт, що будильник не продзвенів, змінив не одну людську долю.
- Якщо намагатись оживити минуле, то зрештою воно постане у спотвореному вигляді.
- Щоб уникнути образ, треба не вказувати на очевидне.
- Щоб визнати справжній характер людини, подивіться, як вона ставиться до тих, кого вона вважає непотрібними.
- Іноді найкращий спосіб дізнатися правду — це сказати брехню.
- Я зрозуміла, що не можна обертатися назад, не можна навіть намагатися обертатися назад. Життя — це вулиця з одностороннім рухом.
- Життя не настільки довге, щоб нудьгувати...
- Які хвилини були найважливішими в твоєму житті, дізнаєшся, коли вже пізно.
- Ніколи не повертайтеся туди, де ви були щасливі. Поки ви не робите цього, все залишається живим у вашій пам`яті. Якщо ви опиняєтеся там знову, все руйнується.
- Дивний цей світ, де двоє дивляться на одне й теж, а бачать повну протилежність.
- Дивна річ — інтуїція, і відмахнутися від неї не можна, і пояснити неможливо.
- Світ сповнений чудових людей, які роблять огидні речі.
- Все, що стоїть у житті за гучними словами — любов, секс, життя, смерть, ненависть — зовсім не вони визначають наше існування. А безліч інших дрібних, принизливих речей, про які ми й не думаємо, поки вони не виникнуть перед нами, і яких нам нікуди не втекти.
Нагадаємо, ми писали про те, що в український кінопрокат вийшла кіноадаптація одного з романів легендарної англійської письменниці Агати Крісті.