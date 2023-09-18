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Агата Крісті про життя, стосунки та щастя: ТОП 30 цитат, що надихають

18 вересня 2023 20:47
yevheniya-frusevych.jpg - Євгенія Фрусевич
30 найкращих цитат Агати Крісті про життя, стосунки та щастя
Британська письменниця Агата Крісті розписує французькі видання своїх книг. Фото: Getty Images
yevheniya-frusevych.jpg - Євгенія Фрусевич

Її називають матір'ю таємниць та королевою детективів. Твори знаменитої та неповторної англійської письменниці Агати Крісті були переведені на більш ніж 100 мов, понад 2 мільярди екземплярів книг продано, що робить її найбільш продаваним і перекладним автором всіх часів.

Леді з залізною логікою і тонким почуттям гумору створила безліч витончених і складних сюжетів, цікавих персонажів, наповнила історії інтелектуальним гумором. Вона використовувала численні хитрощі, обертання і несподівані розв’язки.

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Це може свідчити лише про те, що Агата Крісті володіла блискучим розумом та життєвою мудрістю, тож її висловлювання можуть стати в пригоді у різних життєвих ситуаціях. 

 

Мудрі цитати від Агати Крісті: ТОП 20 для різних життєвих ситуацій
Письменниця Агата Крісті у Грінвей 1946 року. Фото: Getty Images

ТОП 30 мудрих цитат Агати Крісті

Цитати геніальної письменниці та розумної жінки, допоможуть вам в житті робити менше помилок та надихатися. 

  1. Життя — це найкращий детективний роман, який можна уявити.
  2. Дійсно важливі речі найчастіше приховані від очей.
  3. Те, що здається нам найбільш звичайним, часто має найбільший вплив.
  4. Загальне правило, яке я відкрила, полягає в тому, що жодна людина не є винуватою, доки її не зловлять.
  5. Найбільше жаху викликають не ті злочини, які відбуваються, а ті, які ми уявляємо собі.
  6. Справжня мудрість — це здатність слухати та розуміти інших.
  7. Справжній успіх — це не тільки досягнення цілей, а й вміння залишатися людиною.
  8. Ти не знаєш, можеш ти чи ні, поки не спробуєш.
  9. Справжнє мистецтво — це знати, коли завершити картину.
  10. Справжній герой — це той, хто виходить на бій, знаючи, що йому загрожує небезпека.
  11. Справжня дружба — це відданість та вірність у найгірший момент.
  12. Справжня любов — це найсильніший лікувальний еліксир.
  13. Щастя в тому, щоб вірити в щось.
  14. Досвід — це найкращий учитель, але плата за нього дуже висока.
  15. Тільки тоді, коли ми втрачаємо все, ми розуміємо справжню цінність речей.
  16. Збережіть спокій, навіть коли все йде не за планом, бо це найкращий спосіб досягти успіху.
  17. Розумні не ображаються, а роблять висновки.
  18. Факт, що будильник не продзвенів, змінив не одну людську долю.
  19. Якщо намагатись оживити минуле, то зрештою воно постане у спотвореному вигляді.
  20. Щоб уникнути образ, треба не вказувати на очевидне.
  21. Щоб визнати справжній характер людини, подивіться, як вона ставиться до тих, кого вона вважає непотрібними.
  22. Іноді найкращий спосіб дізнатися правду — це сказати брехню.
  23. Я зрозуміла, що не можна обертатися назад, не можна навіть намагатися обертатися назад. Життя — це вулиця з одностороннім рухом.
  24. Життя не настільки довге, щоб нудьгувати...
  25. Які хвилини були найважливішими в твоєму житті, дізнаєшся, коли вже пізно.
  26. Ніколи не повертайтеся туди, де ви були щасливі. Поки ви не робите цього, все залишається живим у вашій пам`яті. Якщо ви опиняєтеся там знову, все руйнується.
  27. Дивний цей світ, де двоє дивляться на одне й теж, а бачать повну протилежність.
  28. Дивна річ — інтуїція, і відмахнутися від неї не можна, і пояснити неможливо.
  29. Світ сповнений чудових людей, які роблять огидні речі.
  30. Все, що стоїть у житті за гучними словами — любов, секс, життя, смерть, ненависть — зовсім не вони визначають наше існування. А безліч інших дрібних, принизливих речей, про які ми й не думаємо, поки вони не виникнуть перед нами, і яких нам нікуди не втекти.

Нагадаємо, ми писали про те, що в український кінопрокат вийшла кіноадаптація одного з романів легендарної англійської письменниці Агати Крісті.

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