З Днем ангела Олени — 19 березня — найщиріші привітання та яскраві листівки

Обов'язково привітайте ваших рідних та друзів, які мають це чудове ім'я

Щороку 19 березня День ангела святкують Олени. Православна церква цього дня вшановує рівноапостольну царицю Олену Константинопольську.

Новини.LIVE зібрав найгарніші привітання у прозі, віршах, листівках та картинках для Олени. Обов'язково привітайте ваших рідних та друзів, які мають це чудове ім'я.

Коли святкувати День ангела Олени

Іменини Олени 2023 року за православним календарем святкують:

28 січня — великомучениці Олени;

19 березня — рівноапостольної цариці Олени Константинопольської;

— 3 червня — рівноапостольної цариці Олени Константинопольської;

8 червня — мучениці Олени;

10 червня — преподобної Єлени Дівєєвської;

24 липня — княгині Ольги в хрещенні Олена;

10 серпня — ченцем Олени Асташикіної;

17 вересня — мучениці Олени Чернової;

12 листопада — королеви, преподобної Єлени Сербської.

Іменини Олени 19 березня — яке значення має ім'я та характер власниці

Варто зазначити, що ім’я Олена — одне з найпоширеніших у всьому світі.

Вважається, що ім’я Олена походить від імені бога Геліоса. Також існує думка, що воно прийшло до нас з грецької мови та перекладається як "сонячне світло".

Також ім'я Олена можна інтерпретувати як "факел", "вогонь", "світла", "сяюча", "сонячна", "вогненна", "обрана".

Олена з дитинства — ласкава і спокійна дівчинка. Інколи буває замкненою, любить гратися з дітьми, проте добре почуває себе і наодинці. Дуже важливим в житті вважає навчання.

Для жінки це ім’я несе такі якості, як вміння сяяти, привертати до себе увагу. Вона жіночна і терпляча, розумна і красива.

Олени — легкі у спілкуванні та дуже життєрадісні. Мають гарну інтуїцію, до якої прислухаються протягом усього життя. Уважні та дбайливі стосовно своїх близьких.

Іменини Олени — привітання у віршах

Твоє ім'я Олена — найкраще з імен,

Яким тебе благословила мати,

І ангел взяв тебе під свій покров,

Щоб до кінця життя оберігати!

Хай він з тобою разом довгий шлях пройде,

З тобою разом хай сумує і радіє,

Ти вір йому, бо він не підведе,

На нього завжди буде і є надія!

***

Хай Ангел простелить квіти прекрасні

На довгій життєвій стежині.

Хай тануть у серці щастя й кохання

І радістю повниться кожна година!

З днем Ангела!

***

З днем Ангела ми спішимо вітати,

Хай Ангел несе вам достаток до хати,

Для тіла здоров’я, для серця — кохання,

Хай справдяться мрії, думки та бажання,

Шановна, Олена, у день цей прекрасний.

Бажаємо радості, ніжності й щастя!

***

З Днем ангела Олену вітаю,

Всіх благ земних бажаю,

За душу людяну і простоту,

За добре серце й доброту,

Хай ангел тобі подарує натхнення,

А Бог — людське благословення!

Життя — театр, і ми на сцені,

Роль у кожного своя.

Я хочу, щоб ти, Олена,

У житті примою була.

Кожен день щоб став дебютом,

І завжди щоб був аншлаг,

Світ з тобою щохвилини

Кожен свій звіряє шаг!

***

Сьогодні у твій День Ангела ми хочемо побажати:

Щоб у житті твоїм було багато свята,

Завжди щоб радість і достаток несло з собою майбуття,

І щоб наснагу і здоров'я ти мала на усе життя.

Хай Олена свята піклується про Тебе,

Охороняє від біди, задовільняє всі твої потреби.

Добром наповниться твоє буття, здійсняться усі мрії,

Крокуй із мудрістю в життя, цього бажаю тобі щиро!

***

Святкує ангел, там поміж зірок

Сьогодні свято гарне і шалене.

А ми вітаєм нині всіх жінок

З прекрасним, гарним іменем — Олена.

Хай ангел захищає від тривог

Від лиха і біди оберігає.

Хай щастя шле всемилостивий Бог,

І завжди у житті допомагає!

***

Життя — театр, і ми на сцені,

Роль у кожного своя.

Я хочу, щоб ти, Олено,

У житті примою була.

Кожен день, щоб став дебютом,

І завжди щоб був аншлаг,

Світ з тобою щохвилини

Кожен свій звіряє крок!

***

У кожного є ангел хоронитель,

Що пише книгу нашого життя,

А ще є в небі ангел покровитель,

Що молиться про твоє майбуття.

Він був колись людиною, як ми із вами,

І серед людей, таких як ми із вами жив,

Лиш Бога він любив найбільше,

І лиш йому він вірою служив.

Бери із нього приклад та старайся,

Прожити з вірою усе своє життя,

Щоби колись Господь враз міг тебе обняти,

Й сказать таке: Олена, ти моє дитя!

***

Сміється сонце прямо з неба

І ніжно пахнуть квіти,

Його теплом зігріті.

І дятел на світанні

Відстукав привітання,

І мишка-шкряботушка,

Посмикала за вушко,

І котик походжає —

Тобі добра бажає!

***

Серед тисяч доріг і стежинок,

Хай твій Ангел завжди помагає

Віднайти ту найкращу, єдину,

Що у щасті й добрі пролягає.

Буде стежка твоя, хай легкою,

І безхмарним і сонячним небо,

Хай ідуть вірні друзі з тобою,

І любов квітне в серці у тебе.

Йди, Олена, у радості щирій,

Тим шляхом, що Господь подарує,

І живи у достатку і мирі

Хай завжди тебе Ангел твій чує.

Сонце із неба радісно сяє,

Проміння для тебе в букетик збирає,

Вітер шепоче, мов промовляє,

Тебе з іменинами, Лєна, вітає!

Вечір приходить, небо темніє,

Зорями небо твоє ім'я малює,

Місяць в віконце твоє заглядає,

Тебе з іменинами, Лєна, вітає!

***

Всім відомо достеменно:

У прекрасної Олени

Дуже добра вдача.

У роботі – вона спритна,

До людей завжди привітна,

На любов — гаряча.

Світлий розум, добрі очі

Тепла усмішка жіноча –

В неї все прекрасне.

Тож нехай у серці щирім

Вогник щастя і довіри

Ніколи не згасне!

***

Вітаючи Тебе сьогодні,

Сказати хочу знов і знов,

Нехай завжди живуть з Тобою

Надія, Віра та Любов.

Хай добрий Ангел із небес

Боронить і не розчарує,

І дивних тисячі чудес

В житті твоїм Тобі дарує.

***

Побажання для Олени:

Щоб не тиснули лабутени,

Щоб любили бізнесмени,

Щоб зникли всі проблеми.

Посміхатися й сміятися,

Боротися і не здаватися!

З Днем Ангела Олени — красиві привітання в прозі

Вітаю тебе, люба Оленко! Бажаю завжди бути не просто красивою і премудрою, а неймовірно талановитою, геніальною і чарівною. Нехай тебе постійно оточує турбота близьких, любов і радість, нехай у всьому тобі щастить і всюди супроводжує успіх!

***

Прекрасна Олено, вітаю тебе від щирого серця! Побажаю тобі веселих нот життя та успішних досягнень, великої палкої любові та небувалого щастя в житті. Будь завжди такою ж чарівною, веселою, доброю, загадковою, красивою і неповторною.

***

Оленочко, вітаю тебе з Днем ангела! Щиро бажаю справжнього жіночого щастя. Щоб твої очі завжди усміхалися, а серце випромінювало гармонію. Будь завжди красивою і привабливою. Здоров'я, достатку й насолоди від життя!

***

Сьогодні, Оленко, я хочу побажати тобі всіх благ і неземного щастя! Нехай твоя розкішна усмішка якомога частіше з'являється на твоїх устах! Нехай кожна мить твого життя дарує тобі радість! Олено, залишайся такою ж красивою і прекрасною, адже ти народжена, щоб сяяти!

***

Дорога Олено, вітаю тебе з цим радісним днем. Бажаю тобі щастя і радості, надії та удачі, красивих ідей і впевнених цілей, насичених днів і позитивних емоцій, яскравих вражень і безмежної любові!

***

Оленко, вітаю тебе зі святом! Бажаю неймовірного життєлюбства, втілення всіх мрій та досягнення цілей. Нехай буде багато радості й усмішок, підтримки й розуміння, надій і вражень! Ти – дивовижна, всього тобі найкращого!

***

Олено — ти найсвітліше, що є в житті. Бажаю тобі бути щасливою і відшукати в житті саме те, що тобі потрібно. Нехай твої заняття будуть цікавими, люди навколо ніколи не розчаровують, а радість завжди та всюди оточує тебе. Радій кожному дню!

***

Вітаю тебе, Оленко, і бажаю завжди сяяти щасливою усмішкою "на мільйон", бути щасливою і коханою. Нехай щоранку радує тебе прекрасним зображенням у дзеркалі, нехай кожен день буде неймовірно успішним і позитивним, а вечорами нехай до тебе приходить романтика і задоволення!

З Днем ангела, мила, чарівна, прекрасна Олена. Нехай Твій хранитель береже тебе від бід і хвороб, нехай у твого ангела будуть неймовірно великі крила, які завжди вкриють тебе від заздрості та печалі. Бажаю тобі, Оленка, завжди залишатися сильною, вольовою, сміливою, доброю, натхненною, щирою, люблячою, коханою і гідною щастя!

***

Сьогодні від щирого серця вітаю тебе Олена з іменинами й бажаю, щоб твоє життя підносило приємні сюрпризи, дарувало масу незабутніх вражень, перспективних можливостей, вірного щастя й щирої любові.

***

Нехай ангел небесний тебе Олена збереже, поставить захист твердий, як граніт. З Днем ангела вітаємо тебе! Твої найкращі в світі друзі.

***

Прекрасна Олено, вітаю тебе від щирого серця! Побажаю тобі веселих нот життя та успішних досягнень, великої палкої любові та небувалого щастя в житті. Будь завжди такою ж чарівною, веселою, доброю, загадковою, красивою і неповторною.

***

У цей чудовий день хочу побажати виконання найзаповітніших мрій. Вірю, що ангел ніколи не залишить тебе Олена, але піде попереду, щоб освітити шлях. Бажаю особистого щастя, успіхів у професійній діяльності, міцного здоров’я і вірних друзів поруч. Нехай все, що задумано збудеться, а що не збудеться, значить було не потрібно. Пам’ятай — ти маєш людей, які люблять і цінують тебе.

***

У День ангела бажаю тобі Олена, щоб твій ангел завжди тебе оберігав і допомагав тобі в усіх твоїх справах, щоб всі твої починання були втілені в життя, щоб тебе завжди супроводжували удача, процвітання та успіх!

Найщиріші вітання у листівках з Днем Ангела Олени

Теплі відеовітання з Днем ангела Олени

Нагадаємо, Новини.LIVE писали, хто святкує День ангела в березні та яке ім'я обрати для дитини за церковним березневим календарем, щоб її оберігав ангел-охоронець.