З Днем ангела Олени — 19 березня — найщиріші привітання та яскраві листівки

Іменини Олени 19 березня: найтепліші привітання в прозі, віршах та листівках
Щороку 19 березня День ангела святкують Олени. Православна церква цього дня вшановує рівноапостольну царицю Олену Константинопольську.
Новини.LIVE зібрав найгарніші привітання у прозі, віршах, листівках та картинках для Олени. Обов'язково привітайте ваших рідних та друзів, які мають це чудове ім'я.
-
В Україні оновили оподаткування доходів військових: що зміниться на час війни
-
Пригожин готує пояснення про невдачі "вагнерівців" навколо Бахмуту, — ISW
-
Дніпро-1 знову лідер, фіаско Динамо проти Зорі, нічиї Львова, Кривбасу та Ворскли й Металіста 1925
-
День Костянтина та Олени 19 березня: які існують заборони в цей день та важливі традиції
-
На одеситів чекає потепління: якою буде погода в неділю
-
Віталій Миколенко допоміг "Евертону" зіграти внічию з "Челсі"
-
У Львові місцевий та переселенки побилися через російську мову
-
Кількість поранених унаслідок обстрілу Краматорська збільшиласяї
-
Блащак анонсував будівництво польської воєнної бази на кордоні з росією
-
"Ви наші брати й сестри": актор, який зіграв графа Дракулу, підтримав українців
Коли святкувати День ангела Олени
Іменини Олени 2023 року за православним календарем святкують:
- 28 січня — великомучениці Олени;
- 19 березня — рівноапостольної цариці Олени Константинопольської;
- 3 червня — рівноапостольної цариці Олени Константинопольської;
- 8 червня — мучениці Олени;
- 10 червня — преподобної Єлени Дівєєвської;
- 24 липня — княгині Ольги в хрещенні Олена;
- 10 серпня — ченцем Олени Асташикіної;
- 17 вересня — мучениці Олени Чернової;
- 12 листопада — королеви, преподобної Єлени Сербської.
Іменини Олени 19 березня — яке значення має ім'я та характер власниці
Варто зазначити, що ім’я Олена — одне з найпоширеніших у всьому світі.
Вважається, що ім’я Олена походить від імені бога Геліоса. Також існує думка, що воно прийшло до нас з грецької мови та перекладається як "сонячне світло".
Також ім'я Олена можна інтерпретувати як "факел", "вогонь", "світла", "сяюча", "сонячна", "вогненна", "обрана".
Олена з дитинства — ласкава і спокійна дівчинка. Інколи буває замкненою, любить гратися з дітьми, проте добре почуває себе і наодинці. Дуже важливим в житті вважає навчання.
Для жінки це ім’я несе такі якості, як вміння сяяти, привертати до себе увагу. Вона жіночна і терпляча, розумна і красива.
Олени — легкі у спілкуванні та дуже життєрадісні. Мають гарну інтуїцію, до якої прислухаються протягом усього життя. Уважні та дбайливі стосовно своїх близьких.
Іменини Олени — привітання у віршах
Твоє ім'я Олена — найкраще з імен,
Яким тебе благословила мати,
І ангел взяв тебе під свій покров,
Щоб до кінця життя оберігати!
Хай він з тобою разом довгий шлях пройде,
З тобою разом хай сумує і радіє,
Ти вір йому, бо він не підведе,
На нього завжди буде і є надія!
***
Хай Ангел простелить квіти прекрасні
На довгій життєвій стежині.
Хай тануть у серці щастя й кохання
І радістю повниться кожна година!
З днем Ангела!
***
З днем Ангела ми спішимо вітати,
Хай Ангел несе вам достаток до хати,
Для тіла здоров’я, для серця — кохання,
Хай справдяться мрії, думки та бажання,
Шановна, Олена, у день цей прекрасний.
Бажаємо радості, ніжності й щастя!
***
З Днем ангела Олену вітаю,
Всіх благ земних бажаю,
За душу людяну і простоту,
За добре серце й доброту,
Хай ангел тобі подарує натхнення,
А Бог — людське благословення!
Життя — театр, і ми на сцені,
Роль у кожного своя.
Я хочу, щоб ти, Олена,
У житті примою була.
Кожен день щоб став дебютом,
І завжди щоб був аншлаг,
Світ з тобою щохвилини
Кожен свій звіряє шаг!
***
Сьогодні у твій День Ангела ми хочемо побажати:
Щоб у житті твоїм було багато свята,
Завжди щоб радість і достаток несло з собою майбуття,
І щоб наснагу і здоров'я ти мала на усе життя.
Хай Олена свята піклується про Тебе,
Охороняє від біди, задовільняє всі твої потреби.
Добром наповниться твоє буття, здійсняться усі мрії,
Крокуй із мудрістю в життя, цього бажаю тобі щиро!
***
Святкує ангел, там поміж зірок
Сьогодні свято гарне і шалене.
А ми вітаєм нині всіх жінок
З прекрасним, гарним іменем — Олена.
Хай ангел захищає від тривог
Від лиха і біди оберігає.
Хай щастя шле всемилостивий Бог,
І завжди у житті допомагає!
***
Життя — театр, і ми на сцені,
Роль у кожного своя.
Я хочу, щоб ти, Олено,
У житті примою була.
Кожен день, щоб став дебютом,
І завжди щоб був аншлаг,
Світ з тобою щохвилини
Кожен свій звіряє крок!
***
У кожного є ангел хоронитель,
Що пише книгу нашого життя,
А ще є в небі ангел покровитель,
Що молиться про твоє майбуття.
Він був колись людиною, як ми із вами,
І серед людей, таких як ми із вами жив,
Лиш Бога він любив найбільше,
І лиш йому він вірою служив.
Бери із нього приклад та старайся,
Прожити з вірою усе своє життя,
Щоби колись Господь враз міг тебе обняти,
Й сказать таке: Олена, ти моє дитя!
***
Сміється сонце прямо з неба
І ніжно пахнуть квіти,
Його теплом зігріті.
І дятел на світанні
Відстукав привітання,
І мишка-шкряботушка,
Посмикала за вушко,
І котик походжає —
Тобі добра бажає!
***
Серед тисяч доріг і стежинок,
Хай твій Ангел завжди помагає
Віднайти ту найкращу, єдину,
Що у щасті й добрі пролягає.
Буде стежка твоя, хай легкою,
І безхмарним і сонячним небо,
Хай ідуть вірні друзі з тобою,
І любов квітне в серці у тебе.
Йди, Олена, у радості щирій,
Тим шляхом, що Господь подарує,
І живи у достатку і мирі
Хай завжди тебе Ангел твій чує.
Сонце із неба радісно сяє,
Проміння для тебе в букетик збирає,
Вітер шепоче, мов промовляє,
Тебе з іменинами, Лєна, вітає!
Вечір приходить, небо темніє,
Зорями небо твоє ім'я малює,
Місяць в віконце твоє заглядає,
Тебе з іменинами, Лєна, вітає!
***
Всім відомо достеменно:
У прекрасної Олени
Дуже добра вдача.
У роботі – вона спритна,
До людей завжди привітна,
На любов — гаряча.
Світлий розум, добрі очі
Тепла усмішка жіноча –
В неї все прекрасне.
Тож нехай у серці щирім
Вогник щастя і довіри
Ніколи не згасне!
***
Вітаючи Тебе сьогодні,
Сказати хочу знов і знов,
Нехай завжди живуть з Тобою
Надія, Віра та Любов.
Хай добрий Ангел із небес
Боронить і не розчарує,
І дивних тисячі чудес
В житті твоїм Тобі дарує.
***
Побажання для Олени:
Щоб не тиснули лабутени,
Щоб любили бізнесмени,
Щоб зникли всі проблеми.
Посміхатися й сміятися,
Боротися і не здаватися!
З Днем Ангела Олени — красиві привітання в прозі
Вітаю тебе, люба Оленко! Бажаю завжди бути не просто красивою і премудрою, а неймовірно талановитою, геніальною і чарівною. Нехай тебе постійно оточує турбота близьких, любов і радість, нехай у всьому тобі щастить і всюди супроводжує успіх!
***
Прекрасна Олено, вітаю тебе від щирого серця! Побажаю тобі веселих нот життя та успішних досягнень, великої палкої любові та небувалого щастя в житті. Будь завжди такою ж чарівною, веселою, доброю, загадковою, красивою і неповторною.
***
Оленочко, вітаю тебе з Днем ангела! Щиро бажаю справжнього жіночого щастя. Щоб твої очі завжди усміхалися, а серце випромінювало гармонію. Будь завжди красивою і привабливою. Здоров'я, достатку й насолоди від життя!
***
Сьогодні, Оленко, я хочу побажати тобі всіх благ і неземного щастя! Нехай твоя розкішна усмішка якомога частіше з'являється на твоїх устах! Нехай кожна мить твого життя дарує тобі радість! Олено, залишайся такою ж красивою і прекрасною, адже ти народжена, щоб сяяти!
***
Дорога Олено, вітаю тебе з цим радісним днем. Бажаю тобі щастя і радості, надії та удачі, красивих ідей і впевнених цілей, насичених днів і позитивних емоцій, яскравих вражень і безмежної любові!
***
Оленко, вітаю тебе зі святом! Бажаю неймовірного життєлюбства, втілення всіх мрій та досягнення цілей. Нехай буде багато радості й усмішок, підтримки й розуміння, надій і вражень! Ти – дивовижна, всього тобі найкращого!
***
Олено — ти найсвітліше, що є в житті. Бажаю тобі бути щасливою і відшукати в житті саме те, що тобі потрібно. Нехай твої заняття будуть цікавими, люди навколо ніколи не розчаровують, а радість завжди та всюди оточує тебе. Радій кожному дню!
***
Вітаю тебе, Оленко, і бажаю завжди сяяти щасливою усмішкою "на мільйон", бути щасливою і коханою. Нехай щоранку радує тебе прекрасним зображенням у дзеркалі, нехай кожен день буде неймовірно успішним і позитивним, а вечорами нехай до тебе приходить романтика і задоволення!
З Днем ангела, мила, чарівна, прекрасна Олена. Нехай Твій хранитель береже тебе від бід і хвороб, нехай у твого ангела будуть неймовірно великі крила, які завжди вкриють тебе від заздрості та печалі. Бажаю тобі, Оленка, завжди залишатися сильною, вольовою, сміливою, доброю, натхненною, щирою, люблячою, коханою і гідною щастя!
***
Сьогодні від щирого серця вітаю тебе Олена з іменинами й бажаю, щоб твоє життя підносило приємні сюрпризи, дарувало масу незабутніх вражень, перспективних можливостей, вірного щастя й щирої любові.
***
Нехай ангел небесний тебе Олена збереже, поставить захист твердий, як граніт. З Днем ангела вітаємо тебе! Твої найкращі в світі друзі.
***
Прекрасна Олено, вітаю тебе від щирого серця! Побажаю тобі веселих нот життя та успішних досягнень, великої палкої любові та небувалого щастя в житті. Будь завжди такою ж чарівною, веселою, доброю, загадковою, красивою і неповторною.
***
У цей чудовий день хочу побажати виконання найзаповітніших мрій. Вірю, що ангел ніколи не залишить тебе Олена, але піде попереду, щоб освітити шлях. Бажаю особистого щастя, успіхів у професійній діяльності, міцного здоров’я і вірних друзів поруч. Нехай все, що задумано збудеться, а що не збудеться, значить було не потрібно. Пам’ятай — ти маєш людей, які люблять і цінують тебе.
***
У День ангела бажаю тобі Олена, щоб твій ангел завжди тебе оберігав і допомагав тобі в усіх твоїх справах, щоб всі твої починання були втілені в життя, щоб тебе завжди супроводжували удача, процвітання та успіх!
Найщиріші вітання у листівках з Днем Ангела Олени
Теплі відеовітання з Днем ангела Олени
Нагадаємо, Новини.LIVE писали, хто святкує День ангела в березні та яке ім'я обрати для дитини за церковним березневим календарем, щоб її оберігав ангел-охоронець.