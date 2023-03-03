Кому зі знаків зодіаку пощастить на вихідних 4-5 березня — астропрогноз

Життя, як у казці: трьом знакам зодіаку пощастить вже на цих вихідних
Ці вихідні, 4-5 березня, стануть по-справжньому казковими для трьох представників зодіакального кола. На них чекають нові можливості. Вдасться виконати й усе заплановане. Головне — правильно налаштуватися як на виконання завдань, так і на релакс.
Астрологи розповіли, кому ж безмежно пощастить цими прекрасними першими весняними вихідними.
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Овен
Представники цього знаку зодіаку зможуть відчути насолоду як від перебування в компанії коханої людини, так і від усамітнення. Оскільки цими вихідними все відбуватиметься саме так, як вони хочуть. Крім цього, Овни отримають чудовий шанс реалізувати себе в будь-якому виді творчості. Все, що турбувало представників знака останнім часом, потихеньку почне залагоджуватися, а проблеми — "розсмоктуватись".
Близнюки
Близнюки відчують, що життя дійсно казкове ще з суботнього ранку, коли вони отримають приємні новини. Це відчуття не покидатиме їх усі вихідні. Зірки радять цей час присвятити собі, своїм бажанням. Можна побалувати себе шопінгом чи смаколиками. Також вдалий час, щоб будувати грандіозні плани й ставити перед собою високі цілі.
Терези
Цими вихідними Терези можуть відчути неймовірний зв'язок з близькими людьми, вони знайдуть підтримку й опору, що змотивує їх рухатися далі до здійснення найзаповітніших мрій. Також зірки приготували зустріч із людиною, про яку вони нічого не чули вже багато років, але дуже хотіли дізнатися, де вона, як живе і що робить. Тепер така можливість їм випаде. Спілкування може принести багато позитивних змін в життя.
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