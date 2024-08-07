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Розрядяться, немов ті батарейки — трьом знакам Зодіаку цього тижня слід відпочити

7 серпня 2024 05:40
Світлана Горох - Редактор
Світлана Горох
Редактор
Знаки Зодіаку, в яких погіршиться самопочуття цього тижня
Втомлена молода працівниця на роботі. Фото: Pinterest
Світлана Горох - Редактор
Світлана Горох
Редактор

Цього тижня представники декількох знаків зодіакального сузір’я можуть відчути погіршення загального стану здоров’я. Тому астрологи розповіли, яким трьом знакам Зодіаку варто звернути особливу увагу на своє самопочуття найближчими днями

Новини.LIVE розповідає про цих знаків Зодіаку.

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Овен 

Найближчими днями представники цього знаку Зодіаку можуть відчути зниження енергії і навіть перевтому, адже вони постійно перебувають у русі. Та Овнам варто виділити трохи часу на те, щоб відпочити і набратися сил.

Астрологи рекомендують акцентувати свою увагу на режимі сну, намагатися лягти спати раніше і уникати стресових ситуацій. До того ж, можна зайнятися йогою або медитацією.

Символ знака Зодиака Овен
Символ знака Зодіаку Овен. Фото ілюстративне: Freepik

Діва 

Цього тижня Дівам варто також подбати про своє здоров’я, адже їхня активна аналітична робота і серйозна увага до деталей може виснажити їхній мозок і навіть тіло. Представникам цього знаку варто трохи відпочити від роботи і зайнятися фізичними вправами на свіжому повітрі.

Також астрологи радять змінити свій раціон харчування, додавши більше фруктів і овочів і зменшивши кількість продуктів з великим вмістом жирів.

Символ знака Зодиака Дева
Символ знака Зодіаку Діва. Фото ілюстративне: Freepik

Риби 

Найближчим часом люди під цим знаком Зодіаку можуть зіткнутися з емоційною втомою і занепокоєнням всередині себе. Цього тижня астрологи рекомендують зайнятися тим, що приносить Рибам справжнє задоволення, і звернутися до близьких за підтримкою.

До того ж, Рибам можна зайнятися творчістю, яка допоможе зняти емоційну напругу і відволіктися від рутини

Символ знака Зодиака Рыбы
Символ знака Зодіаку Риби. Фото ілюстративне: Freepik

Нагадаємо, ми писали про те, які знаки Зодіаку знайдуть справжнє кохання в серпні. 

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