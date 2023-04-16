У Лаврі розпочалося Великоднє богослужіння: наживо

Віряни біля Києво-Печерської Лаври. Фото: Новини.LIVE

16 квітня християни східного обряду відзначають Великдень. Православна церква України (ПЦУ) проводитиме у Києві Великоднє богослужіння в Успенському соборі Києво-Печерської лаври.

Про це повідомляють Новини.LIVE.

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Великоднє богослужіння у Лаврі

Раніше зазначалося, що Великоднє богослужіння в Успенському соборі Києво-Печерської лаври проведе предстоятель Православної церкви України митрополит Епіфаній. Початок служби о 8:00.

Також Епіфаній прокоментував ситуацію з УПЦ МП, які не бажають покидати Лавру, попри розірвані договори 29 березня.

"Ми не за те, аби виселяли монахів з Києво-Печерської Лаври. Ми за те, щоб дух "руського мира" тут не панував. Щоб Лавра була українською, щоб в ній завжди линула молитва українською мовою за нашу Україну", — каже він.

На його думку, українізація Лаври — неминучий процес. У Верхній Лаврі вже постійно звершується богослужіння ПЦУ, а з часом будуть "мирно та спокійно" молитися і в Нижній Лаврі.

Нагадаємо, з 29 березня з УПЦ МП розривають договір про оренду Нижньої Лаври. Намісник Свято-Успенського монастиря УПЦ МП, що займає частину Лаври, заявив про відмову звільняти приміщення.

Вже 31 березня біля Києво-Печерської Лаври стались сутички між вірянами та активістами, які вийшли на акції протесту. Вони вимагали надати доступ комісії Мінкульту на територію для перевірки одного з корпусів.

Відомо, що священнослужителі та парафіяни блокували вхід до будівлі, тим самим знову зірвавши роботу комісії. Фотограф Новини.LIVE побував на місці.

Раніше Комісію Мінкульту з передачі державі будівель, які були у користуванні УПЦ МП, знову не пустили для перевірки на територію одного з корпусів Києво-Печерської Лаври. При цьому на території Лаври зібралося багато людей — як прихильників УПЦ, так і противників. Серед людей спалахують конфлікти та навіть сутички.

Очільник Києво-Печерської Лаври УПЦ зазначив, що ця релігійна організація підтримує Україну в повномасштабній війні. Зокрема, у церквах Української православної церкви моляться за українських воїнів.

Про це намісник Києво-Печерської Лаври від УПЦ владика Павло (Лебідь) заявив в ексклюзивному інтерв’ю Новини.LIVE.