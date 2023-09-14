20 дней в Мариполе в кино: о чем фильм

Журналист и режиссер Мстислав Чернов. Фото: Иван Самойлов, Гвара Медиа

Полномасштабная война в Украине началась 24 февраля 2023 года, и никто не может даже спрогнозировать дату ее окончания. Однако настанет день, когда о войне будут говорить в прошлом, а воспоминания о ней станут историей из книг и фильмов. Сейчас эту историю пишут СМИ, сотнями новостей в день из разных уголков фронта, чтобы не проиграть информационную войну.

Враг с первых минут вторжения называл войну СВО, а убийство мирных жителей российской авиацией выдавал за постановление со стороны Украины. Журналисты понимали, что мир должен увидеть правду. Члены команды Associated Press работали в Мариуполе с первых минут войны, чтобы зафиксировать историю. В настоящее время в прокат вышла документальная лента "20 дней в Мариуполе".

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Тот момент, когда выбираешь войну

Я заходила в кинотеатр под вечер в среду. На улице работал фонтан, возле которого играли дети. Рядом работал бар, где отдыхала молодежь. Воздушной тревоги в Киеве не было, а если бы и гудела сирена, жизнь продолжалась бы. В прокате сейчас несколько фильмов — о любви, мистике, борьбе с раком, детективной истории и спорте. Наступает момент, когда ты выбираешь войну, потому что покупаешь билет на документалку о Мариуполе.

Мстислав Чернов, Евгений Малолетка и Василиса Степаненко 24 февраля прибыли в Мариуполь с конкретной задачей — фиксировать все. На их глазах город стал превращаться в руины, а надежды, что русские не будут трогать гражданских, рассеялись, когда на их глазах умирали дети.

Видео и фото, снятые журналистами в феврале и марте 2023 года, стали обложками мировых таблоидов и облетели все телеканалы, когда Украина кричала о зверствах РФ. Все, что тогда не увидел свет, вошло в документальный фильм.

На этот фильм не покупают попкорн. Идут ли украинцы, чтобы увидеть правду? Нет, потому что они ее знают. Они идут увидеть больше, чем было в новостях. Они идут тихо поплакать. В маленьком зале "Жовтня" нас шестеро зрителей. Мое внимание приковано к мужчине в военной форме, сидящем наедине.

Сюжет

Двадцать дней пребывания съемочной группы в Мариуполе поделены на 20 отдельных блоков документалки, соединенные между собой. Зритель вроде бы все это видел — и смерть маленького мальчика в больнице, и обстрел роддома, и братские могилы, и жизнь без света, и танки с буквой Z, и мародерство. Но украинцы видели это в коротких видео или в нескольких фотографиях, которые съемочная группа передавала с места событий еще тогда. В фильме есть детали, много деталей, шире раскрывающих историю.

Журналист AP в Мариуполе в начале войны Фото: скриншот

Первые слова беременной Марьяны, вышедшей из разбомбленного родильного. Пожалуй, еще тогда можно было понять, что она на стороне врага.

Вечерние слезы медика последней уцелевшей больницы, который складывал тела погибших в подвал.

Тишина вместо голоса у коммунальщика, сбрасывавшего трупы в братскую могилу.

Крик продавщицы, чей магазин размородерили местные.

В этом фильме нет постановочных кадров и эмоциональных художественных украшений ни на картинке, ни на озвучке. Большую роль сыграло то, что журналисты работали на иностранные СМИ, освещающие войну в Украине немного иначе, чем сами украинцы. Они говорят факты, оставляя эмоции в стороне.

Люди в подвале в Мариуполе. Фото: скриншот

Однако именно это придает зрителям чувство жизни, смерти, страха, боли. Каждый чувствует одно и то же, но в разные моменты. Кто-то холодел от кадра, где в нескольких десятках метров от съемочной группы проезжает вражеский танк. Кто-то плачет от цифры погибших, по меньшей мере 25 000 человек.

Мужчина в военной форме сидел тихо и внимательно смотрел фильм. Я себе думала, что после просмотра спрошу его мнение, но он ушел. Он встал со своего места, когда с экрана местные кричали, что в страшных ужасах в Мариуполе виновата Украина.

Этот фильм о правде. Даже если она не нравится кому-то из нас.