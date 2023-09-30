Военный Андрей Коновалов рассказал, как вернулся в гражданскую жизнь после ампутации

Украинский военный Андрей Коновалов. Фото: Tetyana Turlikyan

Украинский военный Андрей Коновалов — один из первых получил протезирование и прошел реабилитацию на базе клиники Steward Health Care Malta (SHCM) в рамках проекта "Протезирование украинских военных 2023", созданного фондом Future For Ukraine и при поддержке мецената Вадима Столара.

Ранее на своем сайте фонд опубликовал дневник пребывания военных на Мальте, в котором рассказывалось о том, как Андрей и Виталий проходят реабилитацию после протезирования и делают свои первые шаги на протезах.

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Напомним, что Андрей Коновалов получил тяжелое ранение во время контрнаступления, когда их бригада участвовала в освобождении Лимана. Выполняя боевые задания на Луганщине, военный наткнулся на противопехотную мину, в результате чего потерял ногу.

Чтобы узнать, как сложилась жизнь Андрея Коновалова после протезирования, мы связались с ним по телефону. Военный отвечал на наши вопросы бодро, чувствовалось, что человек верит в завтрашний день и ценит каждый миг, проведенный вместе с семьей.

Андрей, можете вспомнить ваши первые шаги с протезом? Какими были ощущения?

Первыми были мысли — наконец-то я пошел! Это счастье и радость! И с каждым днем это чувство усиливается. Уж и бегать начинаю, но пока на беговой дорожке. Радуюсь, что постепенно возвращаюсь к полноценной жизни. Появилось больше мобильности.

Андрей Коновалов ведет активный образ жизни. Фото: Tetyana Turlikyan

Насколько активно вы пользуетесь протезом?

Могу даже целый день на нем проходить.

Но еще идет реабилитация. Занимаюсь с физиотерапевтами: в бассейне, на беговых дорожках, велотренажерах. Хожу на разные массажи.

Велотренажер дается легче всего. А вот беговую дорожку только покоряю. Ходить долго могу, а бегать еще нет.

Вы очень целеустремленный! Раньше вы говорили, что хотите вернуться к профессии и снова преподавать физкультуру в школе. Изменились ли планы?

Даже не знаю, что и сказать… К сожалению, у меня после контузии "вылезли" некоторые проблемы. И за это сейчас больше переживаю. Если подлечусь, то, думаю, смогу вернуться к преподаванию.

Обидно это слышно. Но ведь вы обратились с этой проблемой к специалистам?

Да конечно! Лечение понемногу помогает.

Есть ли поддержка со стороны знакомых? Как они относятся к вашему "новому состоянию"?

Поддержка от родственников и друзей, конечно, есть! С друзьями вот недавно встречался в Киеве. Когда приезжаю на выходные домой, в Винницу, много гуляю по городу вместе с родными.

Каков ваш личный рекорд прогулок на протезе?

Как-то с друзьями целый день гуляли по Киеву — с утра до десяти вечера.

Так вы себя готовите к "Играм Непокоренных"?

Даже не знаю (улыбается). Я, кстати, думал о такой возможности. Но пока не знаю, как оно сложится.

Друзья и знакомые меня оберегают, всегда стараются помочь, как говорится, подушку подложить (смеется). Но я отказываюсь — нужно самому учиться и привыкать!

Протез с детскими наклейками. Фото: Tetyana Turlikyan

То есть, не нравится, когда вам активно предлагают помощь?

Да! Знаете, есть люди с инвалидностью, которые считают, что им все виноваты, мне такой подход не нравится. Мне никто ничего не должен, я должен сам все делать и полагаться только на себя.

Как люди реагируют на ваш протез? Есть ли проблемы в передвижении по городу?

Есть разные люди. Есть безразличные люди. К примеру, когда я захожу в метро, кто-то уступает место, а кто-то нет, делает вид, что не видит меня… Но на что тут жаловаться, когда даже от матерей с детьми отворачиваются?!

А вообще, я для себя не вижу больших проблем, когда нужно пройти на протезе. Вот и в метро уже научился ездить. Протез — это уже, как вторая нога! Когда к нему привык, взял и ушел — вообще проблем не вижу. Когда иду в штанах, вообще не видно, что я на протезе.

Что касается проблем с перемещениями по городу, то, мне кажется, это больше касается тех людей, которые на колесных креслах. Для них не всегда есть пандусы.

Андрей, вы молодец — держитесь на позитиве!

Ну а что делать? (смеется) Думаю, мне тоже помогает моя предварительная физическая подготовка.

Получаете ли поддержку от собратьев?

Да, мы с собратьями общаемся по телефону, когда они на позициях и могут разговаривать. Они меня поддерживают, интересуются моим самочувствием. К счастью, я единственный протезированный в своей группе.

Как дочери отреагировали?

Дочери уже привыкли. Младшая на первых порах смеялась, мол, то есть у папы ножка, то нет. Я же протез снимал, а она раньше такого не видела… А сейчас вот украсила мне протез наклейками, сказала — мне подобает (улыбается).

Процесс протезирования — нелегкое испытание для кого-либо, нужны силы и выносливость. Что бы вы посоветовали другим военным, ожидающим протезирования?

Не падать духом и не пускаться по берегу, потому что будет еще хуже. Я имею в виду, не прибегать к употреблению алкоголя и тому подобное. Этого делать нельзя! Лучше читать книги, смотреть фильмы, кому-то в церковь сходить. Попытаться найти себя в каком-нибудь занятии. Может кому-то йога нужна или психолог хороший.

Андрей Коновалов на стадионе. Фото: Tetyana Turlikyan

Что лично вас держит на плаву?

Самое главное — это семья! Она помогает мне двигаться дальше по жизни. Я считаю, если выжил, значит для чего-то меня здесь оставили — есть что-то важное сделать.

Есть ли у вас мечта? Какие ближайшие цели уже ставили перед собой?

Хочу в горы! Хочу купить собственное жилье в Виннице. Но для начала нужно "выписаться" из армии. Пока я прохожу повторную ВВК. Если решат, что я ограниченно годен, то буду служить дальше. Если нет, перейду к реализации задуманного. На далекое будущее не хочу строить планы.

Более философский вопрос: какие изменения в себе ощутили после всего пережитого?

Изменился взгляд на жизнь! Нужно дорожить каждую секунду, каждый момент с близкими и друзьями. Поскольку все это может исчезнуть очень быстро — в мгновение ока можно все потерять.

Военный Андрей Коновалов. Фото: Tetyana Turlikyan

Напомним, что в рамках программы "Протезирование украинских военных 2023" своей очереди протезирования также ожидает Вадим Мищук — боец 72-й ОМБр им. Черных запорожцев, который был награжден орденом "За мужество" Президентом Украины за оборону Авдеевки Донецкой области. Военный имеет сверхсложную ампутацию, поэтому протезирование возможно только за границей.

Вы можете помочь Вадиму Мищуку быстрее получить протез и вернуться к полноценной жизни, внеся вклад на Монобанке или на сайте фонда.

Давайте поддержим тех, кто ценой собственного здоровья защищает наш покой!