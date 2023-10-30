Вибори у воєнний час — уроки історії

Американские солдаты голосуют. Фото: history.org.uk/

В августе Владимир Зеленский выразил готовность провести в Украине президентские выборы. При этом он подчеркнул, что в настоящее время организация такого события столкнется со значительными трудностями из-за войны. Кроме того, у Украины нет законодательных рычагов для обеспечения народного волеизъявления в военное время. И вдобавок ко всему опрос показал, что только 15% украинцев поддерживают проведение выборов в условиях военного положения. Однако для многих западных демократий проведение выборов в военное время является нормой, которая формировалась на протяжении веков и, возможно, Украина могла бы воспользоваться их опытом.

Новини.LIVE поделятся с читателями интересными фактами по истории выборов в условиях войны.

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Опыт Древнего мира

Еще в Древнем мире люди сталкивались с необходимостью выбирать своих лидеров в суровое военное время. Это было нормой для Древней Греции и Римской республики, лидеры которых неоднократно гибли на поле боя.

Впрочем, для Древнего мира такой порядок вещей был абсолютной нормой. К тому же не забываем, что проводившиеся в старину выборы крайне трудно назвать тем народным волеизъявлением, к которому привыкли мы. Хотя бы потому, что не голосовали женщины, рабы и некоторые другие слои общества. Так что обратимся к более свежим примерам.

Сцена выборов в Римской республике. Фото: Romano Impero

Первые "военные" выборы в современной истории

В борьбе за независимость своего государства американцы неоднократно отмечали, что их интересует не только государственный суверенитет, но и личные свободы людей. В том числе и право выбирать своих руководителей как в мирное, так и в военное время.

В 1812 году между Соединенными Штатами и Великобританией разразился вооруженный конфликт из-за территории на границе Канады. Это не было небольшим локальным столкновением. Мощный британский флот почти полностью блокировал приморские города США, а в 1814 году британская армия даже штурмовала Вашингтон и сожгла Белый дом.

Однако это не помешало американцам уже через несколько месяцев после начала войны провести выборы президента, на которых победу одержал кандидат от Демократическо-республиканской партии, действующий президент Джеймс Мэдисон. Он сумел обойти своего главного оппонента — кандидата от Федералистской партии Девитта Клинтона.

Интересно, что штаты Пенсильвания и Нью-Джерси первыми в истории позаботились, чтобы солдаты на фронтах тоже могли проголосовать. Военные, происхождением с тех территорий, могли написать домой письмо и указать, за кого отдают свой голос. Наверное, ненадежный метод. Но уж как есть.

Гражданская война — не повод отменять выборы

Впрочем, подлинное испытание избирательной системы США пришлось на период Гражданской войны 1861-1865 годов, когда в поединке сошлись 19 северных штатов против 13 южных, которые попытались образовать Конфедеративные штаты Америки. На этот бурный период приходится сразу три избирательных кампании.

Американские солдаты голосуют на выборах. Фото: National Geographic

В 1862 году жители северных штатов голосовали на местных выборах. На них хорошие результаты показала оппозиционная действующему президенту Аврааму Линкольну Демократическая партия. Их успех объяснялся в первую очередь отсутствием побед на фронтах, а также нежеланием многих белых мужчин участвовать в войне для освобождения чернокожих рабов. При этом военные уже имели возможность голосовать на фронте с помощью специальных бюллетеней, выдаваемых бойцам командирами подразделений.

Избирательные бюллетени образца 1864 года. Фото: National Park Service

Однако в 1863 году ветер сменился — армии Севера начали одерживать победы. Благодаря этому правящая Республиканская партия одержала убедительную победу до выборов в Палату представителей, получив примерно две трети мест.

А в 1864 году, когда в поражении южной Конфедерации уже никто не сомневался, на президентских выборах ошеломляющую победу одерживает действующий президент Авраам Линкольн, получивший 212 голосов избирателей из 233.

Предвыборная агитка Джорджа Макклеллана, главного оппонента Авраама Линкольна. Фото: American Battlefield

Кстати, в начале этой войны, в 1861 году, выборы президента прошли и в штатах Конфедерации. На них победил Джефферсон Дэвис. Это были единственные выборы в истории этого государственного образования, которое в 1865 прекратило свое существование.

Император в плену: пусть будут выборы

Франко-прусская война 1870-1871 годов легла тяжелым бременем на французский народ. Значительно более многочисленная и технологически развитая армия Пруссии наголову разбила французскую, а 1 сентября 1870 года император Наполеон III попал в плен и был низложен.

Чтобы справиться с вакуумом власти, образовавшимся в результате этих печальных событий, во Франции в феврале 1871 года, когда боевые действия еще продолжались, провели парламентские выборы. На момент их проведения 43 департамента страны были оккупированы врагом. Все общественные собрания были запрещены, а предвыборная кампания проходила только в Париже.

Победу одержали сторонники восстановления республиканского строя во Франции. Вследствие этого Вторая империя была упразднена, а страна развернулась в сторону формирования демократического общества.

Вторая мировая война: триумф Рузвельта и фиаско Черчилля

Боевые действия идут практически во всех уголках земного шара. На алтарь победы все стороны конфликта бросили миллионы людей и невероятные военные силы. Понятно, что в Советском Союзе ни о каких действительно демократических выборах во время войны (да и в любое другое время) в принципе речь не могла идти. Однако главные союзники СССР — США и Великобритания — и не думали отказываться от устоявшихся правил.

7 ноября 1944 года, когда американские армии сражаются в Европе против немцев и на Тихом океане против японцев, в США на президентских выборах побеждает Франклин Рузвельт. Ему удалось победить губернатора Нью-Йорка Томаса Дьюи, которого выставила Республиканская партия.

Франклин Рузвельт побеждает в 1944 году. Фото: Wnyc

Интересно, что это был уже четвертый срок президента Рузвельта. Его популярность была так высока, что американцы закрыли глаза на это беспрецедентное нарушение. Впрочем, триумф длился недолго — через несколько месяцев Рузвельт умер от инсульта.

А вот у главного союзника Рузвельта — премьер-министра Великобритании Уинстона Черчилля все сложилось наоборот. Германия уже капитулировала, однако Вторая мировая война не завершилась. Японская императорская армия оказывала яростное сопротивление. 5 июля 1945 года возглавляемая Черчилем Консервативная партия потерпела сокрушительное поражение на выборах в парламент. Это стало большим шоком для мирового сообщества, Консервативной партии и лично Черчилля.

Агитационные плакаты Консервативной партии. Фото: People's History of the NHS

Как могли соотечественники, которых этот выдающийся человек годами вел к победе, оказаться такими неблагодарными? Все очень просто — Лейбористская партия во главе с Климентом Эттли предложила британцам четкую программу послевоенного восстановления. И простым людям это понравилось больше, чем апелляция консерваторов к военной победе. Эти выборы послужили историческим уроком: каким бы ни был могучим лидер военного времени, не стоит забывать о социально-экономических проблемах общества.

Выводы

Для западных партнеров Украины выборы в условиях военного положения — вполне нормальное явление. Конечно, в течение десятков лет они набили кучу своих шишек на этом тернистом пути, однако сумели выстроить вполне действенную и эффективную систему.

Станет ли Украина пользоваться этим опытом и, что самое важное, сможет ли наложить его на реалии, в которых наш народ обороняется от вооруженной агрессии со стороны России, покажет время. В любом случае считать проведение выборов в условиях войны по умолчанию плохой идеей, или тем более "зрадой", оснований нет.