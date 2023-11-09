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Это был не я — Байден рассмешил публику неожиданной шуткой

9 ноября 2023 23:29
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Это был не я — Байден рассмешил публику неожиданной шуткой
Президент США Джо Байден во время выступления. Фото: скриншот
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Президент США Джо Байден во время выступления рассмешил аудиторию неожиданной шуткой. Таким образом, американский лидер посмеялся над своей привычкой перецепливаться и постоянно падать.

Об этом сообщает The Hill.

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Что сказал Байден во время выступления

Так, во время выступления Джо Байдена послышался грохот — в аудитории что-то упало. Тогда американский президент сказал, что это не он.

"С вами все хорошо? Я хочу, чтобы пресса знала, что это был не я", — пошутил Байден после звука падения.

В Белом доме объяснили, что причиной звука вероятно был кто-то, кто споткнулся о порог зала.

Издание также напомнило, что таким образом американский лидер проявил самоиронию, поскольку несколько раз демонстрировал свою неловкость перед публикой.

Так, в июне он упал на сцене во время выпуска Военно-воздушной академии. Тогда в Белом доме заявили, что это произошло благодаря мешку с песком, через который и споткнулся Байден. Также в прошлом году он упал с велосипеда во время утренней езды в Рехобот-Бич в штате Дел.

Напомним, что после того, как канцлер Германии Олаф Шольц опубликовал фотографию, на которой он стоит с повязкой на лице, пользователи соцсетей долго не ждали и создали мемы на эту тему. Новини.LIVE подобрали самые лучшие.

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