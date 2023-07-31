Украинка стала жертвой трудового рабства в Польше: анонимная исповедь

Украинка рассказывает свою историю трудоустройства в Польше. Фото: скриншот

Унижение, ужасающие условия и невозможность вернуться домой. Так украинка вспоминает свою работу кухаркой в Польше. Эту вакансию уроженка Ровно нашла в соцсетях. Свою историю пребывания в чужой стране каждый раз вспоминает с болью.

На условиях анонимности украинка рассказала "Суспільному", как попала в трудовое рабство в Польше.

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Женщина рассказала, что эта история с ней случилась до полномасштабного вторжения РФ в Украину.

— Как вы нашли эту работу?

— В 2020 году, просматривая Facebook, меня заинтересовало предложение, работа в Польше, потому что у меня уже был опыт семь лет, периодически выезжала за границу в Германию, Польшу для работы в ресторанах, я работаю поваром. Долгое время я переписывалась с госпожой, общалась, открыла визу и еще две недели вела переговоры, все детали уточняла. Дама меня настолько заверила, что я действительно повелась.

После приезда у нас сразу забрали паспорта, это уже насторожило. Как задавали вопрос, когда будет паспорт, дама в очень грубой форме отвечала. На другой день мы увидели, в какие условия приехали. Люди, которые там уже находились и не могли никак вырваться оттуда, потому что там был полутораметровый забор, везде камеры. Когда приняли решение, что мы будем менять работу и не будем в госпоже работать, начались ужасные угрозы мне лично, моей семье.

Женщина рассказывает свою историю. Фото: Суспільне. Рівне

— Какими были условия?

— Мы работали по 18 часов без выходных. За все были штрафы. Нам раз в воскресенье давали по 50 злотых на так называемые продукты, чтобы мы питались. Этих 50 злотых нам должно было хватать на неделю питания.

Наше проживание — это отдельная история. В 20 квадратах нас проживало более 20 человек. Стояли двухъярусные кровати, кровать у кровати. Пройти было нельзя, только боком. Мы были без удобства. Как в поле. Летний душ и все остальное — это все наши удобства. За лишние вопросы, которые ты задаешь, сразу наказание, штрафы выписывались и ничего больше.

Тогда пришлось принимать крайние меры — подпоить ее сына для того, чтобы похитить мой паспорт. Когда сын принес паспорт, посреди ночи пришлось перелезать через полутораметровый забор. На дорогу деньги сдавали все, кто мог, чтобы я могла доехать до Варшавы.

Женщина рассказывает свою историю. Фото: Суспільне. Рівне

— Сколько времени вы прожили в таких условиях?

— Два месяца.

— Были ли случаи физического насилия?

— Лично со мной не было, только моральные унижения, угрозы, что мы найдем тебя из-под земли, мы расправимся с тобой, мы с твоими родными расправимся. Но со слов тех, кто проживал там в доме, говорили, что Нина даже могла чем-то ударить, если кто-то задавал вопросы. Говорили люди, что это было.

— Предупреждаете ли вы знакомых, которые хотят ехать работать за границу?

— Хочется откровенно всех предостеречь ни в коем случае не вестись на объявления, которые сейчас активно публикуются в соцсетях. Их очень много, они все заманчивы. Предостерегаю как только могу. Всех знакомых отговариваю, рассказываю о своем примере.

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