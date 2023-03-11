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"Я снимаю их так, чтобы не говорили, что это недостаток": львовский фотограф о раненых военных

11 марта 2023 07:39
5a25a390-0ff2-4ac9-5a2d-57acbef1b900 - Марта Байдака
Марта Байдака
Журналист
Львовская фотографка создает фотографии раненых бойцов
Фотографии Марты Сирко, проект "Скульптуры"
5a25a390-0ff2-4ac9-5a2d-57acbef1b900 - Марта Байдака
Марта Байдака
Журналист

Львовский фотограф Марта Сырко создала серию фотографий защитников Украины, потерявших конечности на войне.

Кто такая Марта Сирко и почему решила создать проект "Скульптуры", узнавали Новини.LIVE.

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 — Марта Сырко — кто она?

 — Никогда не работала в офисе. Я с 16 лет занимаюсь фотографией, и первая моя выставка была именно в этом возрасте. Так сложилось, что сегодня я этим занимаюсь. У меня во Львове есть мастерская, которая позволяет мне заниматься фотографией, искать героев и снимать проекты лично для себя. У меня нет ограничений во времени, и я могу себе там творить.

Я училась во Львовской академии искусств, но так сложилось, что руками  ничего не умею делать. Я училась на искусствоведении, но потом пошла в свободное "плавание". Я не знала, что буду делать и чем буду заниматься, и по сути только занималась фотографией. Конечно, первый свой фотоаппарат я не могла сама себе приобрести.

 — Кто поддерживал ваше увлечение?

— У меня поверил мой слепой дедушка, который никогда меня не видел, никогда не видел моих работ, но он мне дал деньги на первую камеру и подтолкнул к тому, чтобы я занималась фотографией. Сначала я фотографировала своих подруг, и в первых моих фотографиях не было каких-то социальных вопросов.

 — Проект с украинскими защитниками. Почему решили его создать?

Меня поражали мои коллеги, занимающиеся репортажем в горячих точках. Я из-за своего здоровья и, скажу честно, — страх, не смогла бы туда поехать. Я поняла, что люди, связанные с искусством, а в английском языке — это artist, потому что нет такого какого-то понятия, как фотограф, это человек, который просто что-то творит. Я поняла, что тоже могу быть таким человеком, который будет причастен к этой теме, которая будет творить.

Я стала думать, что бы могла сделать. И в первые месяцы войны я вместе с коллегами давала бесплатные мастер-классы уехавшим фотографам и не хотела рассказывать о своих работах, а взяла тематику военного арта.

Так сложилось, что работы фотографов снимавших в период Второй мировой войны, сейчас как произведения искусства. Они обладают определенной ценностью, и даже сложно назвать это обычным репортажем. И в то же время были и художники, и перформеры, работавшие дальше с этой темой и развивавшие ее. И у меня это осталось в голове.

— Почему раненые военные?

— Я некоторое время работала в Амстердаме, где побывала в Лувре и увидела скульптуры, у которых нет ног, рук. Каждый знает, как выглядит Венера, но у меня все эти пазлы не складывались вместе, почему они такие? И поняла, что могу снять такой проект.

До этого я снимала людей, которые очень походили на греческие скульптуры — атлетов. И вернувшись из поездки, поняла, что хочу снять еще военных. Я написала пост в инстаграмме, что ищу героев. Мне спустя некоторое время ответили, что есть активный парень в социальных сетях, с ним сконтактировались, и так появился мой первый герой Александр Терен.

— Было тяжело работать?

— Я бы не сказала, что это было тяжело. Это процесс, и он всегда сложен, любая съемка сложная. Было немного психологически трудно найти подход к человеку. Но я научилась спрашивать, о чем можно говорить с военным, а о чем нет. И это нужно спрашивать, потому что у каждого есть свои триггеры.

Марта Сірко

— Что вы хотите доказать обществу своими фотографиями?

— У меня не было цели что-либо доказывать, у меня было только желание снять это так, как я себе это представляю, и совершенно не говорить, что это недостаток. Когда у меня началась встреча с героями, я поняла, что вопрос инклюзивности остается открытым.

Но инклюзивность — это не только как передвигаться из пункта "А" в пункт "Б", а в том, как кто-то будет реагировать, когда увидит тебя на своем пути, потому что у нас люди по-разному реагируют. Я бы не хотела, чтобы на меня обращали внимание в толпе. И думаю, что так каждый бы хотел, а особенно те, кто пережил тяжелое событие.

— Из этой серии работ, с кем было труднее всего работать?

— Сложнее всего… У меня был герой Сергей, он пришел с детьми, и не было возможности обсудить перед съемкой детали, но было очень весело. Потому что его старший сын активно участвовал в исследовании моей студии, и кадры с Сергеем мы сделали буквально за пять минут.

 — Какая миссия фотографа сегодня в Украине?

— Миссия фотографов  — это показывать людям людей и то, что происходит вокруг нас, но я считаю, что не каждый должен это делать.

Мне очень хотелось бы, чтобы в Украине больше ценилось искусство и чтобы эти люди, занимающиеся бизнесом, проектами осознавали, что культура — это очень весомый вклад в развитие общества. В будущем это очень нужно.

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