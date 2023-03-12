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Скандал в королевской семье: детей принца Гарри и Меган Маркл не пригласили на коронацию Карла III

12 марта 2023 07:58
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Принц Гарри и Меган Маркл
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Букингемский дворец не пригласил детей принца Гарри и Меган Маркл на коронацию Карла III, которая запланирована на 6 мая. Хотя сама пара была приглашена, их отношения с будущим королем остаются напряженными. 

Об этом пишет Daily Mail.

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Представители королевской семьи надеются, что герцог и герцогиня Сассекские не появятся на церемонии, и что они останутся в Исландии. Официальные представители двора объясняют отсутствие детей Сассексов на церемонии тем, что они слишком маленькие для участия в таком мероприятии.

Однако, по сообщениям СМИ, принц Гарри и Меган Маркл планируют провести день коронации со своими детьми, включая свой четвертый день рождения сына Арчи и день рождения принцессы Лилибет.

В то же время, ожидается, что принц Джордж и принцесса Шарлотта примут участие в церемонии, так как будущий король, как ожидается, будет играть официальную роль.

Таким образом, напряженные отношения между королевской семьей и герцогом и герцогиней Сассекскими продолжаются, и пара не будет присутствовать на коронации Карла III. Однако, они планируют провести время со своими детьми в честь их дней рождения во время этого события.

Напомним, что младший сын Чарльза III принц Гарри и его жена, бывшая голливудская актриса Меган Маркл окрестили своего младшего ребенка. Церемония крещения маленькой Лилибет Маунбеттен-Виндзор, которой в июне исполнится два года, прошла в пригороде Лос-Анджелеса (Калифорния, США).

Также мы писали, что Чарльз III хочет видеть Гарри и Меган Маркл на коронации после скандала: он выселил герцогов Сассекских из их коттеджа Фрогмор на территории Виндзорского замка.

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