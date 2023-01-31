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Календарь на февраль 2023: о каких важных праздниках и датах важно знать

31 января 2023 19:15
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор
Календарь праздников на февраль 2023 — важнейшие события и даты
Поскольку этот год не високосный, то февраль будет иметь ровно четыре недели — 28 дней
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор

Февраль — самый короткий в году и последний месяц зимы, в котором будет всего 28 дней. Однако важных дат будет немало. Украинцев ожидает несколько больших праздников — День святого Валентина и День Государственного Герба.

Новини.LIVE составил подробный календарь выходных, профессиональных и международных праздников на февраль.

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Выходные дни в феврале 2023

Напомним, Верховная Рада Украины продлила военное положение до 19 февраля 2023 года. Скорее всего, он будет продлен и после этой даты. Поэтому дополнительных выходных в феврале не предполагается. Официальные выходные дни в январе 2023 года — это субботы и воскресенья.

Работать мы будем 20 дней, а отдыхать — 8.

Выходные дни февраля:

  • 4 и 5;
  • 11 и 12;
  • 18 и 19;
  • 25 и 26.

Выходные дни в феврале 2023

Календарь праздников на февраль 2023

В Украине отмечают такие профессиональные, международные праздники и памятные даты в феврале:

  • 2 февраля — День сурка, День безопасного интернета;
  • 3 февраля — День врача, День оптимиста, Всемирный день борьбы с ненормативной лексикой;
  • 4 февраля — Всемирный день борьбы против рака;
  • 6 февраля — Международный день бармена;
  • 7 февраля — День массажиста;
  • 8 февраля — День предложения руки и сердца;
  • 9 февраля — Международный день стоматолога;
  • 10 февраля — Всемирный день зернобобовых;
  • 11 февраля — Всемирный день больного;
  • 14 февраля — День Святого Валентина, День компьютерщика;
  • 15 февраля — Сретение Господне, Международный день онкобольного ребенка, День чествования участников боевых действий на территории других государств;
  • 16 февраля — День единения;
  • 17 февраля — День спонтанного проявления доброты;
  • 19 февраля — День Государственного герба Украины;
  • 20 февраля — Масленица, Всемирный день социальной справедливости;
  • 21 февраля — Международный день родного языка;
  • 22 февраля — Международный день поддержки жертв преступлений;
  • 24 февраля — Год от полномасштабного вторжения России на территорию Украины;
  • 25 февраля — День инженерно-авиационной службы авиации ВСУ;
  • 26 февраля — Прощенное воскресенье;
  • 27 февраля — Начало Великого поста.

Календарь праздников на февраль 2023

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