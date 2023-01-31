Календарь праздников на февраль 2023 — важнейшие события и даты

Календарь на февраль 2023: о каких важных праздниках и датах важно знать
Февраль — самый короткий в году и последний месяц зимы, в котором будет всего 28 дней. Однако важных дат будет немало. Украинцев ожидает несколько больших праздников — День святого Валентина и День Государственного Герба.
Новини.LIVE составил подробный календарь выходных, профессиональных и международных праздников на февраль.
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Выходные дни в феврале 2023
Напомним, Верховная Рада Украины продлила военное положение до 19 февраля 2023 года. Скорее всего, он будет продлен и после этой даты. Поэтому дополнительных выходных в феврале не предполагается. Официальные выходные дни в январе 2023 года — это субботы и воскресенья.
Работать мы будем 20 дней, а отдыхать — 8.
Выходные дни февраля:
- 4 и 5;
- 11 и 12;
- 18 и 19;
- 25 и 26.
Календарь праздников на февраль 2023
В Украине отмечают такие профессиональные, международные праздники и памятные даты в феврале:
- 2 февраля — День сурка, День безопасного интернета;
- 3 февраля — День врача, День оптимиста, Всемирный день борьбы с ненормативной лексикой;
- 4 февраля — Всемирный день борьбы против рака;
- 6 февраля — Международный день бармена;
- 7 февраля — День массажиста;
- 8 февраля — День предложения руки и сердца;
- 9 февраля — Международный день стоматолога;
- 10 февраля — Всемирный день зернобобовых;
- 11 февраля — Всемирный день больного;
- 14 февраля — День Святого Валентина, День компьютерщика;
- 15 февраля — Сретение Господне, Международный день онкобольного ребенка, День чествования участников боевых действий на территории других государств;
- 16 февраля — День единения;
- 17 февраля — День спонтанного проявления доброты;
- 19 февраля — День Государственного герба Украины;
- 20 февраля — Масленица, Всемирный день социальной справедливости;
- 21 февраля — Международный день родного языка;
- 22 февраля — Международный день поддержки жертв преступлений;
- 24 февраля — Год от полномасштабного вторжения России на территорию Украины;
- 25 февраля — День инженерно-авиационной службы авиации ВСУ;
- 26 февраля — Прощенное воскресенье;
- 27 февраля — Начало Великого поста.
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