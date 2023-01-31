Календарь праздников на февраль 2023 — важнейшие события и даты

Поскольку этот год не високосный, то февраль будет иметь ровно четыре недели — 28 дней

Февраль — самый короткий в году и последний месяц зимы, в котором будет всего 28 дней. Однако важных дат будет немало. Украинцев ожидает несколько больших праздников — День святого Валентина и День Государственного Герба.

Новини.LIVE составил подробный календарь выходных, профессиональных и международных праздников на февраль.

Выходные дни в феврале 2023

Напомним, Верховная Рада Украины продлила военное положение до 19 февраля 2023 года. Скорее всего, он будет продлен и после этой даты. Поэтому дополнительных выходных в феврале не предполагается. Официальные выходные дни в январе 2023 года — это субботы и воскресенья.

Работать мы будем 20 дней, а отдыхать — 8.

Выходные дни февраля:

4 и 5;

11 и 12;

18 и 19;

25 и 26.

Календарь праздников на февраль 2023

В Украине отмечают такие профессиональные, международные праздники и памятные даты в феврале:

2 февраля — День сурка, День безопасного интернета;

3 февраля — День врача, День оптимиста, Всемирный день борьбы с ненормативной лексикой;

4 февраля — Всемирный день борьбы против рака;

6 февраля — Международный день бармена;

7 февраля — День массажиста;

8 февраля — День предложения руки и сердца;

9 февраля — Международный день стоматолога;

10 февраля — Всемирный день зернобобовых;

11 февраля — Всемирный день больного;

14 февраля — День Святого Валентина, День компьютерщика;

15 февраля — Сретение Господне, Международный день онкобольного ребенка, День чествования участников боевых действий на территории других государств;

16 февраля — День единения;

17 февраля — День спонтанного проявления доброты;

19 февраля — День Государственного герба Украины;

20 февраля — Масленица, Всемирный день социальной справедливости;

21 февраля — Международный день родного языка;

22 февраля — Международный день поддержки жертв преступлений;

24 февраля — Год от полномасштабного вторжения России на территорию Украины;

25 февраля — День инженерно-авиационной службы авиации ВСУ;

26 февраля — Прощенное воскресенье;

27 февраля — Начало Великого поста.

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