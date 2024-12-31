Рождественские ярмарки в Германии – куда лучше пойти

Рождественские ярмарки Германии — где дешевле и интереснее
Рождественские ярмарки в Германии — это настоящее зимнее чудо, которое ежегодно привлекает миллионы посетителей.
Специальная корреспондентка Новини.LIVE в Германии Дарья Нефедова сравнила цены и развлечения в этих немецких городах, чтобы помочь вам определиться.
Рождественские ярмарки в Кельне
Начну с того, что в Кельне около 10 ярмарок, но поговорим о самых больших:
- Рождественская ярмарка у Кельнского собора;
- Hafen-Weihnachtsmarkt (портовая ярмарка);
- Märchenweihnachtsmarkt (сказочная ярмарка на Рудольфплаце).
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Рождественские ярмарки Германии. Фото: Дарья Нефедова/Новини.LIVE
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Рождественские ярмарки Германии. Фото: Дарья Нефедова/Новини.LIVE
-
Рождественские ярмарки Германии. Фото: Дарья Нефедова/Новини.LIVE
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Рождественские ярмарки Германии. Фото: Дарья Нефедова/Новини.LIVE
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Рождественские ярмарки Германии. Фото: Дарья Нефедова/Новини.LIVE
Какие развлечения?
- Ледовый каток на Heumarkt;
- Театральные представления для детей на сказочной ярмарке;
- Уличные музыканты и оркестры.
Что же с ценами?
- Глинтвейн: €4-5 (задаток за чашку – €3);
- Жареные колбаски: €5-6;
- Сувениры: от €10 за небольшие изделия ручной работы.
Основная ярмарка возле Кельнского собора поражает своими деревянными избушками и грандиозной елкой.
Берлин: современное Рождество
В столице Германии ярмарок тоже десятки, но Gendarmenmarkt остается фаворитом благодаря уникальным мастер-классам и изысканным блюдам.
Крупнейшие ярмарки:
- WeihnachtsZauber в Жандарменмаркт.
- Berliner Weihnachtszeit возле Александерплац.
- Lucia Weihnachtsmarkt в Культурбрауэре.
Из развлечений могу выделить следующие:
- Катание на старинных каруселях;
- Живая музыка разных жанров, от классики до джаза;
- Традиционные ремесленные мастер-классы.
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Рождественские ярмарки Германии. Фото: Дарья Нефедова/Новини.LIVE
-
Рождественские ярмарки Германии. Фото: Дарья Нефедова/Новини.LIVE
-
Рождественские ярмарки Германии. Фото: Дарья Нефедова/Новини.LIVE
-
Рождественские ярмарки Германии. Фото: Дарья Нефедова/Новини.LIVE
-
Рождественские ярмарки Германии. Фото: Дарья Нефедова/Новини.LIVE
Цены:
- Глинтвейн: 5-6 евро;
- Блюда от €6 (дополнительно можно найти много вегетарианских и веганских вариантов);
- Вход на ярмарку Жандарменмаркт: €1-2.
Берлинские ярмарки отличаются современным подходом и мультикультурной атмосферой.
Дюссельдорф: рождественская сказка на Рейне
Основные ярмарки:
- Sternchenmarkt (Звездный рынок);
- Königsallee Christmas Market;
- Weihnachtsmarkt am Rathaus (ярмарка у Ратуши).
В Дюссельдорфе разные локации имеют уникальный дизайн: от волшебных звезд на Sternchenmarkt до современного стиля на Königsallee.
В центре города также обустроен большой каток с музыкальным сопровождением.
Также вы можете сходить на изготовление украшений, свечей и деревянных игрушек.
Цены:
- Глинтвейн: €4-5 (задаток за чашку – €3);
- Блюда: от €4,5 за блины до €14 за горячее блюдо;
- Катание на коньках: €8-10 (прокат коньков включен).
Дюссельдорфские ярмарки отличаются элегантностью и разнообразием.
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Рождественские ярмарки Германии. Фото: Дарья Нефедова/Новини.LIVE
-
Рождественские ярмарки Германии. Фото: Дарья Нефедова/Новини.LIVE
-
Рождественские ярмарки Германии. Фото: Дарья Нефедова/Новини.LIVE
-
Рождественские ярмарки Германии. Фото: Дарья Нефедова/Новини.LIVE
-
Рождественские ярмарки Германии. Фото: Дарья Нефедова/Новини.LIVE
-
Рождественские ярмарки Германии. Фото: Дарья Нефедова/Новини.LIVE
-
Рождественские ярмарки Германии. Фото: Дарья Нефедова/Новини.LIVE
На ярмарке на Königsallee вы найдете идеальные фотозоны.
Что же выбрать?
Для семей с детьми: Кельн с его сказочными развлечениями и ледовым катком. Для любителей современности и разнообразия рекомендую Берлин.
Как сэкономить?
- Покупайте напитки со своей чашкой — это иногда снижает цену на €2-4.
- Посещайте ярмарки в будни, когда меньше людей и более низкие цены на аттракционы.
- Планируйте маршрут заранее, чтобы избежать дорогого транспорта.
Независимо от выбора, праздничное настроение гарантировано!
После теракта на Магдебургской ярмарке по всей Германии усилили охрану.
Напомним, что 20 декабря в Магдебурге 50-летний уроженец Саудовской Аравии въехал в толпу на рождественской ярмарке.
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