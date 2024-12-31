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Рождественские ярмарки Германии — где дешевле и интереснее

31 декабря 2024 08:17
Дарья Нефедова - журналист, Германия
Дарья Нефедова
журналист, Германия
Рождественские ярмарки в Германии – куда лучше пойти
Рождественская ярмарка в Германии. Фото: Дарья Нефедова/Новини.LIVE
Дарья Нефедова - журналист, Германия
Дарья Нефедова
журналист, Германия

Рождественские ярмарки в Германии — это настоящее зимнее чудо, которое ежегодно привлекает миллионы посетителей.

Специальная корреспондентка Новини.LIVE в Германии Дарья Нефедова сравнила цены и развлечения в этих немецких городах, чтобы помочь вам определиться.

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Рождественские ярмарки в Кельне

Начну с того, что в Кельне около 10 ярмарок, но поговорим о самых больших:

  • Рождественская ярмарка у Кельнского собора;
  • Hafen-Weihnachtsmarkt (портовая ярмарка);
  • Märchenweihnachtsmarkt (сказочная ярмарка на Рудольфплаце).
  • Рождественские ярмарки Германии — где дешевле и интереснее - фото 1
    Рождественские ярмарки Германии. Фото: Дарья Нефедова/Новини.LIVE
  • Рождественские ярмарки Германии — где дешевле и интереснее - фото 2
    Рождественские ярмарки Германии. Фото: Дарья Нефедова/Новини.LIVE
  • Рождественские ярмарки Германии — где дешевле и интереснее - фото 3
    Рождественские ярмарки Германии. Фото: Дарья Нефедова/Новини.LIVE
  • Рождественские ярмарки Германии — где дешевле и интереснее - фото 4
    Рождественские ярмарки Германии. Фото: Дарья Нефедова/Новини.LIVE
  • Рождественские ярмарки Германии — где дешевле и интереснее - фото 5
    Рождественские ярмарки Германии. Фото: Дарья Нефедова/Новини.LIVE
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Какие развлечения?

  • Ледовый каток на Heumarkt;
  • Театральные представления для детей на сказочной ярмарке;
  • Уличные музыканты и оркестры.

Что же с ценами?

  • Глинтвейн: €4-5 (задаток за чашку – €3);
  • Жареные колбаски: €5-6;
  • Сувениры: от €10 за небольшие изделия ручной работы.

Основная ярмарка возле Кельнского собора поражает своими деревянными избушками и грандиозной елкой.

Берлин: современное Рождество

В столице Германии ярмарок тоже десятки, но Gendarmenmarkt остается фаворитом благодаря уникальным мастер-классам и изысканным блюдам.

Крупнейшие ярмарки:

  • WeihnachtsZauber в Жандарменмаркт.
  • Berliner Weihnachtszeit возле Александерплац.
  • Lucia Weihnachtsmarkt в Культурбрауэре.

Из развлечений могу выделить следующие:

  • Катание на старинных каруселях;
  • Живая музыка разных жанров, от классики до джаза;
  • Традиционные ремесленные мастер-классы.
  • Рождественские ярмарки Германии — где дешевле и интереснее - фото 6
    Рождественские ярмарки Германии. Фото: Дарья Нефедова/Новини.LIVE
  • Рождественские ярмарки Германии — где дешевле и интереснее - фото 7
    Рождественские ярмарки Германии. Фото: Дарья Нефедова/Новини.LIVE
  • Рождественские ярмарки Германии — где дешевле и интереснее - фото 8
    Рождественские ярмарки Германии. Фото: Дарья Нефедова/Новини.LIVE
  • Рождественские ярмарки Германии — где дешевле и интереснее - фото 9
    Рождественские ярмарки Германии. Фото: Дарья Нефедова/Новини.LIVE
  • Рождественские ярмарки Германии — где дешевле и интереснее - фото 10
    Рождественские ярмарки Германии. Фото: Дарья Нефедова/Новини.LIVE
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Цены:

  • Глинтвейн: 5-6 евро;
  • Блюда от €6 (дополнительно можно найти много вегетарианских и веганских вариантов);
  • Вход на ярмарку Жандарменмаркт: €1-2.

Берлинские ярмарки отличаются современным подходом и мультикультурной атмосферой.

Дюссельдорф: рождественская сказка на Рейне

Основные ярмарки:

  • Sternchenmarkt (Звездный рынок);
  • Königsallee Christmas Market;
  • Weihnachtsmarkt am Rathaus (ярмарка у Ратуши).

В Дюссельдорфе разные локации имеют уникальный дизайн: от волшебных звезд на Sternchenmarkt до современного стиля на Königsallee.

В центре города также обустроен большой каток с музыкальным сопровождением.

Также вы можете сходить на изготовление украшений, свечей и деревянных игрушек.

Цены:

  • Глинтвейн: €4-5 (задаток за чашку – €3);
  • Блюда: от €4,5 за блины до €14 за горячее блюдо;
  • Катание на коньках: €8-10 (прокат коньков включен).

Дюссельдорфские ярмарки отличаются элегантностью и разнообразием.

  • Рождественские ярмарки Германии — где дешевле и интереснее - фото 11
    Рождественские ярмарки Германии. Фото: Дарья Нефедова/Новини.LIVE
  • Рождественские ярмарки Германии — где дешевле и интереснее - фото 12
    Рождественские ярмарки Германии. Фото: Дарья Нефедова/Новини.LIVE
  • Рождественские ярмарки Германии — где дешевле и интереснее - фото 13
    Рождественские ярмарки Германии. Фото: Дарья Нефедова/Новини.LIVE
  • Рождественские ярмарки Германии — где дешевле и интереснее - фото 14
    Рождественские ярмарки Германии. Фото: Дарья Нефедова/Новини.LIVE
  • Рождественские ярмарки Германии — где дешевле и интереснее - фото 15
    Рождественские ярмарки Германии. Фото: Дарья Нефедова/Новини.LIVE
  • Рождественские ярмарки Германии — где дешевле и интереснее - фото 16
    Рождественские ярмарки Германии. Фото: Дарья Нефедова/Новини.LIVE
  • Рождественские ярмарки Германии — где дешевле и интереснее - фото 17
    Рождественские ярмарки Германии. Фото: Дарья Нефедова/Новини.LIVE
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На ярмарке на Königsallee вы найдете идеальные фотозоны.

Что же выбрать?

Для семей с детьми: Кельн с его сказочными развлечениями и ледовым катком. Для любителей современности и разнообразия рекомендую Берлин.

Как сэкономить?

  1. Покупайте напитки со своей чашкой — это иногда снижает цену на €2-4.
  2. Посещайте ярмарки в будни, когда меньше людей и более низкие цены на аттракционы.
  3. Планируйте маршрут заранее, чтобы избежать дорогого транспорта.

Независимо от выбора, праздничное настроение гарантировано!

После теракта на Магдебургской ярмарке по всей Германии усилили охрану.

Напомним, что 20 декабря в Магдебурге 50-летний уроженец Саудовской Аравии въехал в толпу на рождественской ярмарке.

Германия Берлин ярмарки Рождество праздник Новый год 2025

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