"Пес протон" и "счетчик Гейгера": лучшие мемы украинцев о ЗАЭС
5 июля 2023 12:20
"Пес Протон": Источник: "Юмористический фронт"
В последнее время возросло напряжение среди украинцев из-за вероятной угрозы подрыва россиянами Запорожской АЭС, однако наш народ несокрушимый, поэтому даже в такие времена продолжает шутить. Новини.LIVE собрали лучшие мемы на фоне последних событий.
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Напомним, Media Center Ukraine запустил сайт-музей шуток о войне. На онлайн-платформе собраны главные мемы войны.