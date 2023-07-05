Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Лайфстайл arrow "Пес протон" и "счетчик Гейгера": лучшие мемы украинцев о ЗАЭС arrow

"Пес протон" и "счетчик Гейгера": лучшие мемы украинцев о ЗАЭС

5 июля 2023 12:20
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
"Пес протон" и "счетчик Гейгера": лучшие мемы украинцев о ЗАЭС
"Пес Протон": Источник: "Юмористический фронт"
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

В последнее время возросло напряжение среди украинцев из-за вероятной угрозы подрыва россиянами Запорожской АЭС, однако наш народ несокрушимый, поэтому даже в такие времена продолжает шутить. Новини.LIVE собрали лучшие мемы на фоне последних событий.

Читайте также:

null

null

null

null

null

null

Напомним, Media Center Ukraine запустил сайт-музей шуток о войне. На онлайн-платформе собраны главные мемы войны.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

01:38 Мобилизация в Украине: какая область лидирует по количеству уклонистов

06:08 Сотрудники ТЦК отбирают телефоны и личные вещи: как действовать украинцам

06:23 Повышение пенсий с 1 июля: какие суммы получат украинцы

06:40Лом цветных металлов: сколько стоит 1 кг меди по регионам Украины

05:35 Ограниченно пригодных будут мобилизовать, но есть важное условие: что важно знать

None

Спецпроект "Герои в тылу": как команда "Зоопатруля" спасала животных от голодной смерти

Новость с видео

03:24 Сержант Маркус ответил на жесткое видео Бутусова с военными

09:51 Мудрик продолжит карьеру в топ-клубе: готовят трансфер

Новость с видео

15:55 Мобилизованный Козловский с автоматом в руках записал первое видео в ВСУ

обновлено:

20:29 Молитва "Верую": значение, правила чтения, текст, видео

10:16 Трубин получил предложение от известного клуба: "Шахтер" прощается с голкипером

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз