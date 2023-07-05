"Пес протон" и "счетчик Гейгера": лучшие мемы украинцев о ЗАЭС

"Пес Протон": Источник: "Юмористический фронт"

В последнее время возросло напряжение среди украинцев из-за вероятной угрозы подрыва россиянами Запорожской АЭС, однако наш народ несокрушимый, поэтому даже в такие времена продолжает шутить. Новини.LIVE собрали лучшие мемы на фоне последних событий.

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Напомним, Media Center Ukraine запустил сайт-музей шуток о войне. На онлайн-платформе собраны главные мемы войны.