Секонд-хенды набирают бешеную популярность

Волна популярности секонд-хендов растет по всему миру

Мария Кагал Редактор международного отдела

Быть экологически осознанным и иметь свой уникальный стиль — эти два фактора придают безумную популярность секонд-хендам в XXI веке. С появлением нового поколения — зуммеров (Gen Z) — магазины подержанной одежды стали настоящим трендом, активно вытесняющим быструю моду. О том, как секонд-хенд захватывают рынок пишет декан Школы модного бизнеса ISEM Университета Наварры Тереза Садаба. Оригинал статьи опубликован на the Conversation, перевод подготовили Новини.LIVE.

Рынки секонд-хенда растут (и даже Zara присоединилась к этой тенденции)

Несколько недель назад Zara, испанская сеть магазинов модной одежды по всему миру, объявила о выходе на рынок секонд-хенда. Благодаря пилотному тестированию в Великобритании через платформу Zara Pre-Owned сеть предложит возможность перепродать одежду Zara, отремонтировать ее или пожертвовать подержанную одежду любого сезона до Красного Креста.

Эта инициатива является частью шагов, которые Inditex, материнская компания, делает в сфере устойчивого развития. Она видит, что скорая мода выходит на рынок секонд-хенда, который сейчас переживает золотой век во многих странах.

Рынок растет

Торговля секонд-хендом росла в XVIII-XIX веках, но в XX в. претерпела упадок и стигматизацию. Теперь она возвращается.

В Соединенных Штатах, по оценкам ThredUp – одного из гигантов в этом секторе – мировой рынок секонд-хенда вырастет на 24% в 2022 году и удвоится в объеме до 82 миллиардов долларов к 2026 году.

В случае с роскошными товарами, рост рынка секонд-хенда стоимостью 24 миллиарда долларов США происходит в четыре раза быстрее, чем первичного рынка (12% против 3%).

Этот рост не совсем связан с экономическим кризисом и повышением ценового сознания среди потребителей. Происходит нечто гораздо сложнее.

Минимализм

В Соединенных Штатах минимализм стал новым образом жизни. Люди стремятся покупать меньше и быть более креативными, когда дело доходит до того, что они выбирают. Дело не в том, что потребители смотрят на стоимость, потому что хотят сэкономить, а в том, что цена изделия (сколько стоит товар – объективный вопрос) сама по себе, и его ценность (то, что покупатель приписывает ему – субъективное вопросы) являются для них важными деталями и могут быть определены в решении.

Идея переделывать одежду или ремонтировать ее, чтобы дать ей новую жизнь, представляет собой изменение менталитета и отношения, особенно на таком гиперпотребительском рынке, как североамериканский.

Некоторые бренды смогли направить эту революцию в потребительских ценностях для того, чтобы стать эталоном устойчивого развития. Например, компания Patagonia, производящая одежду для активного отдыха, ранее жертвовала 1% своей прибыли каждый год, а недавно объявила о пожертвованиях всего своего бренда на борьбу с изменением климата. Для потребителей-минималистов социальное и экологическое влияние важно переменным при покупке.

Игра для поколения Z

Но для многих покупателей секонд-хенд – это еще и развлечение. Им нравится просматривать одежду и искать выгодные предложения. Особенно это касается самых молодых покупателей, для которых шоппинг кажется развлечением с элементами азарта.

В том же отчете ThredUp говорится, что 62% миллионалов и потребителей поколения Z ищут подержанные товары, а не новые.

В этом случае игровая составляющая сочетается с другими ценностями, которые сейчас на подъеме среди подростков: подлинность или поиск собственного стиля. Также в этом контексте для некоторых корреспондентов ностальгия выступает как фактор, связанный с секонд-хендом.

Вдохновленные эстетикой, возрожденной такими сериалами, как "Странные чудеса", молодые люди чувствуют ностальгию по временам, которые они даже не переживали.

Бизнес-модели секонд-хенда

Цифровой мир привел к появлению самых разных моделей взаимодействия и обмена между людьми с помощью платформ перепродажи, таких как Wallapop, Etsy, Vinted и Mercari. Даже Facebook запустил собственную платформу для перепродажи в 2016 году.

Все они создали экономику сотрудничества, где потребитель становится продавцом и вступает в цепь, в которой он также может получать прибыль.

Неудивительно, что бренды отреагировали на явление созданием собственных порталов. Таким образом, они могут лучше контролировать продукт, подвергающийся постоянной девальвации, а также использовать этот тренд.

Кроме того, на рынке секонд-хенда доминируют крупные розничные сети, такие как Walmart, имеющий собственный отдел секонд-хенда.

Существуют также магазины с разными моделями работы. Некоторые магазины секонд-хенда неприбыльны, полагаются на пожертвования и имеют благотворительную цель. Goodwill Industries, крупнейшее предприятие в США, имеет более 3300 физических магазинов и 120 000 работников. Недавно она запустила платформу онлайн-продаж.

Существуют также винтажные магазины, где дефицит и эксклюзивность изделий из другой эпохи (под винтажем сейчас понимают моду 20 века) побуждает покупателей платить даже больше за то, чтобы найти знаковую вещь для своего гардероба.

Некоторые специализированные ниши базируются на "сроке годности" одежды или изменении размеров среди потребителей. Это означает, что владелец не сможет носить эту одежду в течение длительного времени. Это имеет смысл, когда речь идет о детской одежде — одном из самых конкурентных сегментов в этой области.

Кроме того, есть и другие типы магазинов, которые устанавливают цену на основе времени нахождения одежды в магазине или, как правило, продают одежду, приобретенную на распродажах в других магазинах.

Вызовы секонд-хенда

С распространением таких бизнес-моделей и ростом рынка возникли проблемы с инвентаризацией и нехваткой складских помещений.

На рынке секонд-хенда операционные вопросы непростые: нужно много людей, чтобы сортировать одежду, которая поступает в магазин (не вся она в хорошем состоянии для перепродажи). Недавно газета The New York Times предупредила об ухудшении качества продаваемых в секонд-хендах товаров.

Другой вопрос — что происходит с одеждой, которая не продается на этом рынке. Многие вещи попадают на зарубежные рынки и, даже если они происходят из пожертвований, иногда попадают в коммерческое обращение.

Даже с этими проблемами, которые еще предстоит решить, рынок секонд-хенда, кажется, является тенденцией, которой следует придерживаться, если мы хотим удовлетворить новые потребительские стремления. Ведь сегодня тоже модно носить подержанные вещи.

Тереза Садаба, декан Школы модного бизнеса ISEM, Университет Наварры