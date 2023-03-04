Ювелир делает украшения по мотивам военных мемов

Год назад Екатерине пришлось бежать из российской оккупации, но теперь она снова вернулась домой — к любимому делу

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"Ювелир и дважды беженец": так характеризует себя Екатерина Титова в одном из своих Instagram-аккаунтов. Мир за пределами Украины знаком с ней по фотографии, сделанной в марте 2022 года фотографом Reuters: женщина в черной куртке и красных брюках бежит по разбомбленной Романовке, держа за руку маленькую дочку. На еще одной фотографии муж Екатерины Александр помогает идти пожилой женщине — все они пытались добраться до столицы из оккупированной Киевщины.

Екатерина Титова с дочкой. Фото: Carlos Barria/Reuters

Семье Екатерины повезло — добрались и выжили. У них оказалась хорошая закалка: в 2014 году Екатерина и Александр бежали из оккупированного Донецка. Они поселились в Киевской области, три года назад наконец-то сумели купить себе собственный дом в Гостомеле, но в 2022-м пришлось бежать снова — на этот раз уже с двумя маленькими детьми: сыном Макаром и дочкой Тасей.

Из Гостомеля в Бучу

О семье Екатерины Титовой много рассказывали и украинские, и зарубежные СМИ. Екатерина рассказывает, как в свое время удивился фотограф из Reuters, когда она ему написала.

"Пишу: "Здравствуйте, это я на вашей фотографии, а это мой муж". "Вау, не может быть, это в самом деле вы?!" Для них это так странно — обычно ведь людей на фото воспринимают… ну не то, чтобы как декорации, но как часть события. А это вдруг оказываются живые, реальные люди, с именами-фамилиями", — говорит она.

Дом Екатерины и Александра пережил оккупацию, по гостомельским меркам, на "отлично": выбитые окна, посеченные осколками стены и крыша, обрушившаяся стена в мастерской — но и не более того.













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"Даже не разграбили, — с удовлетворением говорит Александр. — Видимо, вообще сюда не заходили. Я в эвакуации все вспоминал, что мы здесь оставили – старый ноутбук, стиральную машинку, холодильник, и думал: "Да черт с ними, пусть забирают!"





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Тогда, в марте, семья бежала из дому под обстрелами с тремя рюкзачками на четверых. Бежали к кумовьям в Бучу — мобильной связи и интернета не было, поэтому о том, что в соседнем городке творится еще худший ад, в Гостомеле тогда не знали. Через два дня обеим семьям пришлось выбираться уже из Бучи.

"Мы с Сашей там раньше жили, поэтому знали все тропки, знали, как до речки дойти. Выходили разделившись, чтобы не привлекать внимания к большой толпе: сначала мы с детьми, потом, через полчаса — кумовья с детьми", — вспоминает Екатерина.

Екатерина с сыном Макаром

Домой в Гостомель семья вернулась только летом. Сейчас в их доме уже ничего не напоминает об обстрелах — окна вставлены, стена в мастерской восстановлена, и Екатерина снова может работать. Впрочем, она работала даже в эвакуации: друзья-ювелиры прислали из Киева самое необходимое, и девушка сидела и часами вырезала восковые модели для украшений.

"Помню, в Виннице мы сидели на чужой кухне — у меня была такая коробка, я ее доставала, включала на телефоне ютубчик и чего-то делала, делала, делала, потом убирала все в коробку, наводила чистоту и ставила коробку под стол", — рассказывает она.

"Мы — нация со стальными яйцами"

Восковые модели (они же восковки) ювелиры заливают гипсом, объясняет Екатерина. Затем гипсовую форму нагревают, воск плавится и вытекает, оставляя пустоты. В эти пустоты заливают расплавленный металл, а потом достают и дорабатывают получившиеся украшения.

Восковка

Работы у Екатерины Титовой весьма необычные. В основном она делает их по мотивам популярных мемов, которые знает каждый украинец: подвески в виде пса Патрона и легендарного петушка из Бородянки, серебряная буква Ї — символ украинского сопротивления на оккупированных территориях, серьги с "бавовной" и даже кулоны со стальными яйцами.

"Кулон, который придавал мне сил во время последних, самых страшных обстрелов. Когда на нас снова полетели ракеты, я чувствовала все: страх, отчаяние, ярость, опустошенность и все вместе. А потом прикасалась к кулону и понимала, что у нас стальные яйца. У меня стальные яйца. Я уже столько прошла, пережила, увидела, я выжила! Я не сдамся. И пример Украины каждый день придает мне сил. Мы — нация со стальными яйцами", — написала Екатерина в Instagram в ноябре, когда семья, уже вернувшаяся из Винницы, сидела под ракетными обстрелами в Гостомеле.

Авторские украшения охотно раскупают и в Украине, и за рубежом. По словам Екатерины, самый популярный вариант — это серебряные подвески в виде карт областей Украины.

"До сих пор не понимаю: почему раньше никто до этого не додумался? Это же самая простая вещь. Я родом из Донецкой области, а Донецкая область на карте — это сердечко. Я вырезала из серебряной пластины Донецкую область, выложила в инсту, пишу: "Девочки, гляньте". И все сразу: "И мне! И мне! А где Луганская область?" Я начала делать Донецкую и Луганскую — сначала резала их вручную, а потом, уже в эвакуации начала делать восковые модели для серийной отливки", — рассказывает она.

Кулоны в форме областей. Фото: Екатерина Титова

Кроме Донецкой и Луганской областей, охотно берут кулоны с Киевской, Харьковской и Херсонской областями. С Крымом — меньше. Подвеску с Крымом Екатерина выложила на Etsy — международную платформу для продажи изделий ручной работы, но администраторы Etsy заблокировали товар.

"У меня в описании к нему стояло "Ukraine", "Ucrania", и они такие: м-м-м, не все так однозначно, ваш товар заблочен. То есть, там, где у меня Киев, Харьков — Украина, на это они согласны, а на Крым — нет. Я так понимаю, что Донецк и Луганск тоже бесполезно выкладывать: скорее всего, их тоже заблокируют", — говорит Екатерина.

Екатерина Титова

"Самые главные вещи — это не вещи"

Идеи для украшений гостомельский ювелир черпает из популярных информационных поводов.

"Что-то появляется в инфополе, оно вызывает у меня какие-то нежные эмоции — я это сразу делаю. Появился петушок из Бородянки — и у меня уже буквально в течение недели была готова восковка, потом мы ее сделали, и понеслось. То есть вот он, этот петушок, еще буквально тепленький, свежий, вот с ним Зеленский фотографируется — а у меня он уже есть. Потом появился пес Патрон — вот эта фотография, где его за ручку на комбинезоне несут, и я смотрела на эту фотку с такими эмоциями: "А-а-а-а!!!" Все, я его так и сделала, он у меня именно такой, его несут за ручку", — объясняет Екатерина.







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Фотографии готовых украшений она выкладывает в Instagram и следит за реакцией подписчиков.

"Иногда выкладываешь — и ничего, ноль отклика, ноль эмоций. Даже обидно: вот я сделала бандерогуся в красных сапожках, а он никому не нужен. Зато стальные яйца просто взорвали тик-ток, например. Еще были кулоны с островом Змеиный — сделала несколько штук и подарила нашим бойцам. Мне писали девочки, хотели подарить мужьям в ВСУ — я им отослала в подарок", — рассказывает она.

В конце нашего интервью я спрашиваю у Екатерины: чему она научилась за этот год — год войны? Екатерина задумывается.

"Раньше у меня был самый большой страх, что сгорит мой дом, что я останусь без жилья. Этот страх был еще до войны. А потом, когда мы это все пережили, я поняла, что не этого надо бояться в жизни. Дом отстроится, все нормально будет. Самые главные вещи — это не вещи", — подытоживает она.











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А еще, говорит Екатерина, она научилась посылать неприятных людей вслед за русским военным кораблем.

"Теперь я делаю это без угрызений совести, и это классно. У меня было много подписчиков из россии: до 24 февраля многие из них казались нормальными людьми, а после 24-го выяснилось, что только казались. Сначала я подбирала слова, чтобы не сказать им все прямо, а теперь не подбираю. Еще я в общественной жизни перешла на украинский язык, и мне это очень нравится. Я за этот год узнала об украинской культуре больше, чем за всю предыдущую жизнь", — признается Екатерина.

Фото: Ольга Кононенко / Новини.LIVE