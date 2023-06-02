Именины в июне 2023 — кого приветствовать и как назвать ребенка

День ангела в июне 2023 года. Фото: ТСН

День ангела или именины — особый для каждого христианина праздник, который еще называют вторым днем рождения, ведь это День рождения души. В народе также принято давать детям церковные имена из календаря святцев, так малыш приобретет небесное благословение.

Новини.LIVE рассказывает, кого следует поздравить в первый месяц лета с именинами и какое имя выбрать для ребенка по церковному июньскому календарю, чтобы его оберегал ангел-хранитель.

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У кого именины в июне 2023 года

У кого День ангела 1 июня

Мужские имена: Акакий, Александр, Антон, Валентин, Василий, Виктор, Григорий, Дмитрий, Иван, Игнат, Максим, Матвей, Митрофан, Михаил, Николай, Павел, Сергей, Ян.

Женские имена: Анастасия.

У кого День ангела 2 июня

Мужские имена: Александр, Алексей, Иван, Иосиф, Никита, Тимофей, Ян.

Женские имена: Сюзанна.

У кого День ангела 3 июня

Мужские имена: Андрей, Елисей, Кирилл, Константин, Михаил, Теодор, Федор, Ярослав.

Женские имена: Елена, Илона.

У кого День ангела 4 июня

Мужские имена: Даниил, Захар, Макар, Михаил, Павел, Теодор, Федор, Иаков.

Женские имена: София.

У кого День ангела 5 июня

Мужские имена: Афанасий, Даниил, Леонтий, Михаил.

Женские имена: Дарья, Ефросинья, Мария.

У кого День ангела 6 июня

Мужские имена: Василий, Григорий, Иван, Никита, Семен, Степан, Теодор, Федор, Ян.

Женские имена: Ксения, Оксана.

День ангела. Фото: pixabay.com

У кого День ангела 7 июня

Мужские имена: Иван, Иннокентий, Теодор, Федор, Ян.

У кого День ангела 8 июня

Мужские имена: Александр, Георгий, Егор, Иван, Макар, Ян.

Женские имена: Елена, Илона.

У кого День ангела 9 июня

Мужские имена: Иван, Леонид, Леонтий, Нил, Петр, Ян.

Женские имена: Анастасия.

У кого День ангела 10 июня

Мужские имена: Денис, Дмитрий, Захар, Игнат, Ираклий, Макар, Никита, Николай, Павел, Петр.

Женские имена: Елена, Илона.

У кого День ангела 11 июня

Мужские имена: Александр, Андрей, Богдан, Иван, Константин, Лука, Ян.

Женские имена: Мария, Фаина.

У кого День ангела 12 июня

Мужские имена: Василий, Яков.

У кого День ангела 13 июня

Мужские имена: Борис, Николай, Остап, Роман, Филипп.

Женские имена: Кристина.

У кого День ангела 14 июня

Мужские имена: Василий, Гавриил, Давид, Денис, Павел, Харитон.

Женские имена: Вера.

У кого День ангела 15 июня

Мужские имена: Дмитрий, Иван, Константин, Ян.

Женские имена: Мария, Ульяна, Юлиана.

Именины в июне. Фото: google.com

У кого День ангела 16 июня

Мужские имена: Афанасий, Денис, Дмитрий, Лукьян, Михаил, Павел, Юлиан.

У кого День ангела 17 июня

Мужские имена: Елизар, Иван, Митрофан, Назар, Петр, Ян.

Женские имена: Мария, Марта, Марфа, София.

У кого День ангела 18 июня

Мужские имена: Аполлон, Гавриил, Георгий, Гордий, Егор, Игорь, Константин, Леонид, Марк, Михаил, Николай, Петр, Теодор, Федор.

У кого День ангела 19 июня

Мужские имена: Георгий, Егор, Илларион, Рафаэль.

Женские имена: Сюзанна, Фекла.

У кого День ангела 20 июня

Мужские имена: Александр, Антон, Афанасий, Богдан, Валентин, Василий, Вениамин, Виктор, Владимир, Вольдемар, Григорий, Иван, Игнатий, Лев, Михаил, Николай, Павел, Петр, Степан, Тарас, Ян.

Женские имена: Валерия, Зинаида, Калерия, Мария, Сюзанна.

У кого День ангела 21 июня

Мужские имена: Василий, Константин, Павел, Теодор, Федор.

Женские имена: Мелания.

У кого День ангела 22 июня

Мужские имена: Александр, Алексей, Иван, Кирилл, Рафаэль, Ян.

Женские имена: Марианна, Мария, Марта, Марфа, Фекла.

У кого День ангела 23 июня

Мужские имена: Александр, Алексей, Василий, Иван, Макар, Николай, Павел, Семен, Тимофей, Ян.

Женские имена: Антонина.

У кого День ангела 24 июня

Мужские имена: Варфоломей.

Женские имена: Мария.

У кого День ангела 25 июня

Мужские имена: Андрей, Арсений, Иван, Петр, Степан, Тимофей, Юлиан, Ян.

Женские имена: Анна.

У кого День ангела 26 июня

Мужские имена: Александр, Андрей, Даниил, Дмитрий, Иван, Савва, Яков, Ян.

Женские имена: Акилина, Александра, Анна, Антонина, Пелагея.

У кого День ангела 27 июня

Мужские имена: Александр, Владимир, Вольдемар, Георгий, Егор, Елисей, Иосиф, Мстислав, Николай, Павел, Серафим.

У кого День ангела 28 июня

Мужские имена: Григорий, Михаил, Семен, Теодор, Фёдор.

У кого День ангела 29 июня

Мужские имена: Константин, Михаил, Петр, Тихон.

У кого День ангела 30 июня

Мужские имена: Иосиф, Исмаил, Кирилл, Клим, Максим, Никита, Савелий, Эммануил.

Женские имена: Пелагея.

День ангела. Фото: google.com

Раньше мы рассказывали, когда лучше крестить ребенка в 2023 году.

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