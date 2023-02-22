"Children Hub — это как маленький уголок Украины": как мама с сыном находят утешение, спасаясь от войны в Варшаве

Children Hub

Безопасность ребенка — единственное, что вдохновляет и поддерживает Екатерину в бежестве в Польше. Когда в начале марта она с сыном убегала из Запорожья в Варшаву, то верила, что это ненадолго. Но прошел почти год с тех пор, как они покинули свой дом и не видели папу. Впрочем, семья хорошо понимает: тоска по дому — ничто, когда важно уберечь ребенка от звуков взрывов и ужасов войны, продолжающихся на Родине.

К счастью, мальчик нашел утешение — в детском центре Children Hub от фонда Future for Ukraine. Здесь вместе со сверстниками, беженцами из разных уголков Украины, они не только учатся, но и танцуют, поют и посещают развивающие занятия. Мама мальчика в интервью рассказала, как Children Hub помогает сохранять эмоциональную стабильность ей и ее сыну во время пребывания в Польше.

Напомним, Children Hub — это детский центр, созданный фондом Future for Ukraine в Варшаве для детей и их семей, вынужденных эвакуироваться из Украины и нуждающихся в поддержке. В центре есть все условия для адаптации и дальнейшего развития украинских детей, пострадавших в результате войны.

Расскажите, пожалуйста, о себе. Кто вы, откуда приехали и как долго находитесь в Польше?

Меня зовут Екатерина. Приехали мы из Запорожья 8 марта 2022 года и остаемся с сыном в Польше.

Каким было ваше утро 24 февраля.? Что именно вас заставило покинуть родительский дом и уехать за границу? Каким был ваш путь в Варшаву и почему решили ехать именно сюда?

Утром 24 февраля мне позвонила по телефону мама и сказала, что началась война. Первые впечатления были: "Как так? Что?!" Я открыла мессенджер, увидела кучу сообщений. Все куда-то уезжали. Я в панике тоже схватила чемодан, но не представляла, что туда складывать. Мне кажется, что за первый день я четыре раза складывала и разбирала его. А потом люди стали эвакуироваться.

В Запорожье на вокзале постоянно была большая толпа. Мы с мужем понимали, что нам прежде всего нужно спасать нашего ребенка. Вообще, в голове постоянно крутилось: "Как это — война?" Мы много слышали о ней от своих дедушек и бабушек, но это чувствуется совсем иначе, когда летит ракета или раздается взрыв. Ты не знаешь, где ожидать опасности и как правильно поступить, тебе страшно куда-то ехать в эти лагеря, центры для беженцев.

Но однажды мы решили попытаться уехать из Запорожья. У нас были знакомые, которые готовы были найти для нас приют. Когда мы приехали на вокзал, уже не было толпы. Полицейские сказали, что это может быть последний поезд на запад Украины, поэтому нам нужно решать. И тут сын сказал: "Мама, поехали покатаемся на паровозе!" И мы поехали.

Я до сих пор помню, как мы шли к этому поезду, как в него сели, не представляя, как надолго все это. Мужа не пустили даже на перрон. Это было ужасно. Мы ехали в Ковель, но нам очень повезло встретить волонтера, которая провезла нас через границу в Варшаву. Нас здесь приютили, и я очень благодарна этим людям.

Как вы думаете, как переживания от войны повлияли на вашего ребенка? Что изменилось? Как вы справляетесь с этим?

К счастью, мой ребенок не слышал ни взрывов, ни других ужасов этой войны. Но ему очень тяжело быть без отца, особенно было в первые месяцы. Сейчас еще приехала моя мама, его бабушка, и он начал понемногу привыкать. С папой общаемся в соцсетях, и пока нехватка живого общения с ним — это самая большая проблема для нас. В общем-то все в порядке. Мы счастливы, что нам встретились люди, всячески помогавшие, поэтому не могу сказать, что мой ребенок ощущает последствия войны.

Что было самым сложным в первое время на чужбине?

Во-первых, язык, который нужно было учить и учить быстро. Ведь нужно ходить в магазин, покупать билеты на автобус и прочее. К счастью, польский язык достаточно похож на украинский. К тому же мы ходили в Дом культуры, где нам помогли с языком, а также предложили разные занятия для детей: рисование, лепка. Через месяц уже было полегче.

Как вы считаете, что помогло вашему ребенку адаптироваться в новой стране?

Во-первых, это близкие, помогавшие адаптироваться. Это я моя мама. Плюс мы много общались с другими, не сидели дома, не замыкались в себе, выходили на улицу. Здесь также много украинцев, мы с ними встречались и, в конце концов, социализировались.

Какое значение для вас и вашего ребенка имеют занятия в Children Hub?

Children Hub — это как маленький уголок Украины. Когда мы идем туда, сын говорит: "Мама, надо же на польском разговаривать". А я ему: "Нет, здесь у нас украинский уголок, где ты можешь общаться на украинском с украинскими детьми". В центре очень тепло и уютно. Мне очень нравится, как здесь все устроено, как занимаются с детьми. Я очень благодарна фонду Future for Ukraine и меценату Вадиму Столару за то, что у наших детишек есть такая возможность сохранять ощущение нормальной жизни даже вдали от дома.

Все занятия и активности в Children Hub проводятся бесплатно. Однако чтобы хаб существовал и дальше, нужна финансовая поддержка. Поэтому центр непрерывно ищет спонсоров для поддержки своей деятельности. В настоящее время 50% расходов покрывает меценат проекта Вадим Столар, ставший меценатом благотворительного фонда Future for Ukraine еще в начале деятельности фонда.



Что больше всего нравится вашему ребенку в хабе? Есть ли у него любимые занятия и преподаватели?

Любимые занятия — это игры, праздники (улыбается. — Ред.). Детям очень нравится, что здесь они не только учатся, но и занимаются разными активностями. Детям нужна легкая атмосфера, и в хабе она есть: здесь они слушают песни, иногда танцуют, иногда смотрят мультики и учатся чему-то полезному и важному.

В хабе дети посещают занятия по следующим направлениям:

английский язык;

рисование;

эйдетика;

познание мира;

арттерапия;

нейроритмика;

музыка;

глинотерапия и логика.

Все занятия бесплатные и проходят по предварительной записи.



Что вас вдохновляет и эмоционально поддерживает?

Только безопасность моего ребенка. Я очень хочу домой и мой сын тоже, но главное, что с ним все хорошо.

Что бы вы порекомендовали мамам, проходящим аналогичный путь адаптации? Как бы вы оценили важность таких проектов для малышей?

Мамам порекомендую прежде всего не замыкаться, не сидеть дома. Жизнь продолжается, и важно помнить, что мы очень нужны детям. Часто мамам с детьми, которые сюда приезжают, очень тяжело адаптироваться без мужей. Все проблемы, абсолютно все на плечах матерей. И им просто нужно быть сильными. А где брать эти силы, никто не знает, поэтому мне очень помогло общение с другими людьми. В Варшаве очень много центров, помогающих украинкам с детьми, и нужно просто туда ходить, не сидеть дома, гулять. Иными словами, как-то переждать это время, пока в нашей стране война.

Посещали бы вы группы для родителей? Какие были бы вам интересны и почему?

Да, но, может быть, нечасто, ведь я прежде всего пытаюсь сына куда-то свозить. Нам, родителям, часто не хватает общения.

Какие ваши планы на будущее? Хотите ли вы вернуться домой или остаться здесь?

Трудно об этом сейчас думать. Но однозначно хотим возвратиться домой. Там у нас семья и дом. Именно здесь, на чужбине, я впервые поняла, что такое дом. Раньше часто думала, что нужно куда-нибудь переезжать, но эта ситуация с войной показала, что нет лучшего места на земле, чем родной дом.

Каждый желающий поддержать деятельность Children Hub может это сделать на сайте хаба.