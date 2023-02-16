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Три знака зодиака постигнет волна разочарований уже в ближайшие дни

16 февраля 2023 19:54
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор
Знаки зодиака, которые в ближайшие дни столкнутся с проблемами — прогноз астрологов
К сожалению, ближайшие дни будут крайне неблагоприятны для этих знаков зодиака
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор

В ближайшее время планеты намерены усложнить жизнь трем знакам зодиака. Отрицательно будут влиять и последние дни убывающей Луны. Эти представители зодиакального круга столкнутся с определенными проблемами и разочарованиями как на личном фронте, так и в профессиональной сфере. Их будут переполнять сомнения и уныние.

Какие знаки зодиака столкнутся с проблемами в ближайшие дни и какие советы дают звезды, пишет Sante Plus.

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Так столкнутся с непредвиденными событиями и трудностями в личной и профессиональной жизни Близнецы, Стрелец, Водолей.

Близнецы

Представители этого знака зодиака славятся своей любознательностью и способностью к познанию нового, и обучению. Однако в ближайшие дни они будут чувствовать себя замедленными и растерянными.

Астрологи предупреждают, что некоторые непредвиденные события могут замедлить проекты Близнецов и поставить их перед большими трудностями. Большую часть времени они будут ощущать нервозность и эмоциональную нестабильность. Кроме того, календарь этого воздушного знака будет крайне загружен. Таким образом, он столкнется с несколькими вызовами, в частности, начать новую деятельность за ограниченное время. И задача будет тяжелой!

Звезды советуют Близнецам отказаться от принятия важных решений, особенно что касается профессионального будущего. Все серьезные вопросы лучше перенести на время после новолуния, которое состоится 20 февраля. Можно потратить время на размышления, чтобы принять правильные меры для устранения любого источника беспокойства.

Секрет сохранения гармонии на работе или в личной жизни — обращаться к здравому смыслу и покою, чтобы не позволить эмоциям одержать верх.

Какие три знака зодиака ожидают проблемы — Близнецы

Стрелец

Из-за расположения звезд и планет Стрельцы также будут переживать непростой период. Следующие несколько дней будут загружены проблемами в отношениях. Могут возникать конфликты. Что бы он ни делал, поступки этого дипломатического и благородного знака не понравятся другим.

Результат: Стрелец часто принимает подозрительную, жесткую, а иногда даже холодную позицию по отношению к окружающим. Одним словом, поведение Стрельца может радикально измениться, что повредит его крепким связям с друзьями и коллегами. Но это не помешает ему добиться многообещающих результатов на работе. Благодаря своей производительности ему удастся достичь поставленных целей.

Однако планеты советуют представителям этого знака зодиака сделать шаг назад, чтобы определить источник конфликта и ограничить его последствия.

Не стоит часто менять свои планы, поскольку есть риск вызвать недовольство второй половинки и усугубить споры. Кроме того, Стрельцам не стоит доверять всем. У некоторых злых людей будет соблазн воспользоваться добротой.

Какие три знака зодиака ожидают проблемы — Стрелец

Водолей

В ближайшие дни звезды подготовили для Водолеев необычные осложнения. Во-первых, этому знаку, известному своей искренностью и преданностью, придется быть очень аккуратным в отношениях. Плохое суждение или защитная позиция могут помешать ему сделать важный шаг в его любовной жизни. Некоторые разногласия могут возникнуть внутри пары и создать ненужное напряжение.

На работе этот знак также будет иметь печальную тенденцию откладывать задачи на следующий день. Оставаясь неактивным, он большую часть времени будет испытывать разочарование и терять уверенность в своих силах.

Несмотря на множество предоставленных ему возможностей, он не схватится за них и утонет в лени и упрямстве.

Звезды советуют Водолеям оставаться внимательными к советам друзей и больше сосредотачиваться на том, как сохранить свои способности и свой имидж. Придется поработать над собой, чтобы провести следующие несколько дней под лучшей эгидой.

Какие три знака зодиака ожидают проблемы — Водолей

Напомним, Новини.LIVE также писало, какой камень следует выбрать каждому знаку зодиака, чтобы привлечь удачу и счастье.

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