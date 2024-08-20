Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Звездный гороскоп arrow Осень принесет настоящую любовь трем знакам Зодиака — кто погрузится в водоворот романтики arrow

Осень принесет настоящую любовь трем знакам Зодиака — кто погрузится в водоворот романтики

20 августа 2024 05:40
Светлана Горох - Редактор
Светлана Горох
Редактор
Три знака Зодиака встретят свою судьбу осенью — кто влюбится в ближайшее время
Влюбленность мужчины и женщины. Фото: MSN
Светлана Горох - Редактор
Светлана Горох
Редактор

Для людей, рожденных под тремя знаками зодиакального круга, осень будет довольно романтичной, ведь им удастся влюбиться. Астрологи рассказали, какие знаки Зодиака могут встретить своего любимого человека уже осенью этого года, поэтому им следует приготовиться к настоящему водовороту отношений.

Новини.LIVE рассказывает об этих знаках Зодиака.

Читайте также:

Знаки Зодиака, которые могут встретить свою любовь осенью

Овен

На пути представителей этого зодиакального знака встретится новый человек, который покажет им, что такое любовь. Но Овнов может что-то напугать в этих отношениях, из-за чего он может их бояться. Например, этот человек окажется женат или сами Овны выйдут из старых отношений.

Дело в том, что любовь с новым человеком будет гораздо сильнее и словно той, о которой представители Овна давно мечтали.

Символ знака Зодиака Овен
Символ знака Зодиака Овен. Фото иллюстративное: Freepik

Близнецы

Осенью людей, рожденных под этим знаком зодиакального созвездия, ждет новая влюбленность. Возможно, их судьба так или иначе может быть связана с поступками, которые Близнецы совершали в прошлом. К тому же, представители именно этого знака могут даже стать инициатором данного союза.

Астрологи рекомендуют подумать несколько раз, но не стоит оттягивать, ведь жизнь у нас одна, поэтому и иногда необходимо проживать некоторые ситуации.

Символ знака Зодиака Близнецы
Символ знака Зодиака Близнецы. Фото иллюстративное: Freepik

Телец

Осень — это период, когда Тельцы могут погрузиться в довольно яркий служебный роман. Если представители этого знака зодиакального созвездия готовы начать такие отношения, их ждут романтические приключения продолжительностью в несколько месяцев.

Поэтому астрологи рекомендуют людям, родившимся под этим знаком Зодиака, действовать все время.

Символ знака Зодиака Телец
Символ знака Зодиака Телец. Фото иллюстративное: Freepik

Напомним, мы писали о том, какие знаки Зодиака столкнутся с трудностями в финансовой сфере в августе.

Ранее мы рассказывали о том, какие знаки Зодиака до конца 2024 года могут реализовать то, о чем они так долго мечтали.

Также мы сообщали о том, какие знаки Зодиака столкнутся с испытаниями в августе.

гороскоп Астрология знаки Зодиака любовь

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

07:01 Клиентам ПриватБанка блокируют счета за операции с криптовалютой — детали

06:40 Цены на металлолом в Украине — сколько стоит 1 кг чермета в конце августа

Эксклюзив

06:38 Военный рассказал детали операции ВСУ на Курщине

06:35 Украину можно взять в НАТО без "границ 91-го года" — у президента Чехии есть хитрый план

06:30 В Украине упали цены на подсолнечник — сколько стоит 1 тонна зерна в августе

Лезут и лезут, — военный бригады "Лють" о ситуации вокруг города Торецка - 80x80

Лезут и лезут, — военный бригады "Лють" о ситуации вокруг города Торецка

06:30 Временная непригодность и бронирование от мобилизации — не помешают ли друг другу

06:10 Пенсии станут выше — кому начислят доплату в 300 грн в сентябре

06:01 Украинец потерял в Ощадбанке 800 гривен — что важно знать

04:53 Зеленский объявил о создании "Министерства единства" — о ком оно будет заботиться

04:30 Бронирование через "Дія" всего в три шага — как это сделать правильно

07:01 Клиентам ПриватБанка блокируют счета за операции с криптовалютой — детали

06:40 Цены на металлолом в Украине — сколько стоит 1 кг чермета в конце августа

Эксклюзив

06:38 Военный рассказал детали операции ВСУ на Курщине

06:35 Украину можно взять в НАТО без "границ 91-го года" — у президента Чехии есть хитрый план

06:30 В Украине упали цены на подсолнечник — сколько стоит 1 тонна зерна в августе

Лезут и лезут, — военный бригады "Лють" о ситуации вокруг города Торецка - 80x80

Лезут и лезут, — военный бригады "Лють" о ситуации вокруг города Торецка

06:30 Временная непригодность и бронирование от мобилизации — не помешают ли друг другу

06:10 Пенсии станут выше — кому начислят доплату в 300 грн в сентябре

06:01 Украинец потерял в Ощадбанке 800 гривен — что важно знать

04:53 Зеленский объявил о создании "Министерства единства" — о ком оно будет заботиться

04:30 Бронирование через "Дія" всего в три шага — как это сделать правильно

06:40 Цены на металлолом в Украине — сколько стоит 1 кг чермета в конце августа

18 августа 2024
Эксклюзив

06:24 Сложных пациентов и операций меньше не стало — как работает Охматдет после ракетного удара

Эксклюзив

06:17 Арбузный бум — как фермер из Херсона выращивает арбузы во Львовской области

16 августа 2024
Эксклюзив

18:41 Война войной, а Коблево посетить надо — условия и цены на отдых

16:48 Новый скандал в Одессе из-за российской музыки — что слушают во время войны

15 августа 2024

18:47 Лето подходит к концу — как изменились цены в Одессе на отдых у бассейна

15:19 Наступление на Курск — как его оценивают в Одессе и чего ждут

14 августа 2024

06:40 В Украине дорожает золото — цены за 1 г драгоценного металла в августе

13 августа 2024
Эксклюзив

06:47 Один человек умер, трое в реанимации — во Львовской области бурлит новый штамм коронавируса FLIRT

06:40 Цены за 1 кг латуни в августе — какая стоимость цветных металлов в Украине

Text

23:47 Президент УСПП Кинах заявил, что коррупция в условиях войны должна рассматриваться как мародерство

Text

23:05 Дополнительная помощь для Украины и вооруженные нападения на беженцев — главные новости из Германии

Text

21:42 Эксперт заявил, что реальная стоимость жизни в Украине в 3-4 раза превышает прожиточный минимум

Text

17:50 Рада вносит изменения в правила мобилизации и новый шантаж от России — эфир Вечір.LIVE

Text

16:25 Эксперт дал новый прогноз по отключениях света зимой — сколько будут длиться

Лезут и лезут, — военный бригады "Лють" о ситуации вокруг города Торецка - 80x80

Лезут и лезут, — военный бригады "Лють" о ситуации вокруг города Торецка

Text

16:00 Эксперт сказал, на сколько часов в день будут выключать свет

Text

14:01 Жданов заявил, что россияне не снимают подразделения с Донбасса для Курской области

Text

13:51 Как должно проходить возвращение военных в гражданскую жизнь — эксперт назвал ключевой вариант

Text

13:00 Преступления россиян на ЗАЭС и возвращение графиков отключений — эфир День.LIVE

Text

12:32 Эксперт ответил, вернули ли украинские беженцы Польши деньги, которые она дала для содержания

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

22:23 Отказался подписать повестку и не явился в ТЦК — что решил суд

16 августа 2024

01:32 Сотрудник ТЦК выписал фальшивую повестку за 500 долларов — как его наказал суд

7 августа 2024

09:31 Бущан переходит в известный клуб — Динамо готовит трансфер

8 августа 2024

22:47 Украинцы заплатят за электричество 20 грн/кВт-ч — кого затронул повышенный тариф

12 августа 2024

10:01 Забарного пригласил клуб, которому не хватает защитника для борьбы за чемпионство

16 августа 2024

05:22Армия РФ накопила под Курском массу вертолетов — сколько насчитали эксперты OSINT

8 августа 2024

10:01 Китайская гимнастка стала звездой Олимпиады из-за поступка на церемонии награждения

17 августа 2024

08:26 Лунин заменит героя Евро-2024 в испанском клубе

9 августа 2024

11:52 Ехала в Украину с 40 тысячами долларов — на границе с Одесчиной задержали гражданку Молдовы

8 августа 2024

06:45 Вкусный венгерский паштет всего из трех простых ингредиентов — готовится к завтраку за пять минут