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Неуклюжесть, поломки, странные совпадения — о чем вас предупреждает ангел-хранитель

23 июля 2024 05:05
Анна Тищук - редактор
Анна Тищук
редактор
Народные приметы и знаки судьбы — о чем вас хочет предупредить ангел-хранитель
Красивая девушка с крыльями ангела. Фото: freepik.com
Анна Тищук - редактор
Анна Тищук
редактор

Считается, что каждый человек имеет своего ангела-хранителя, который всегда рядом в самые трудные моменты жизни. Эти невидимые защитники также часто предупреждают нас об опасностях и бедах, посылая определенные знаки. Однако не каждый способен увидеть эти "послания" и расшифровать их. Наши мудрые предки умели "общаться" с небесными крылатыми покровителями.

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Какие знаки судьбы посылает ваш ангел-хранитель, чтобы о чем-то предупредить и защитить от беды
Ангел на небесах. Фото: freepik.com

Народные приметы и знаки судьбы — о чем вас хочет предупредить ангел-хранитель:

  1. На глаза вам постоянно попадаются автомобили с тремя одинаковыми цифрами в номерном знаке. Это предупреждение от небесного покровителя, что решением важных дел заниматься сейчас не стоит.
  2. Ручка потекла на важные бумаги. Неважно, будь то договор или реферат. Такой знак может указывать на то, что следует более ответственно отнестись к этому делу, более тщательно изучить вопрос или лишний раз проверить правильность и целесообразность. Иначе есть риск заработать серьезные проблемы.
  3. Вы стали неловкими, все буквально с рук валится. Если вам подобное не характерно, то это явный знак. Возможно таким образом ангел-хранитель пытается вас предупредить о потере ценных вещей или краже. Следовательно, стоит быть бдительными.
  4. Вдруг сломался транспорт, в котором вы едете. Это серьезное предупреждение. Возможно, ваши замыслы рискованны и лучше все еще раз обдумать.
  5. Не можете попасть на важную встречу. Это сигнал, что ехать не стоит. Лучше вернуться домой, ведь день не подходит для решения важных вопросов.
  6. Сломались, разбились или просто остановились наручные часы. Это знак от небесного покровителя, что этот день крайне неудачен для любых финансовых операций.
  7. Вы часто попадаете на шумные воробьиные стайки. Ангел-хранитель предупреждает, что день будет неблагоприятным для поездок. А если вы ехать никуда не собираетесь, то просто присмотритесь к своему здоровью.
  8. Стали часто ломаться бытовые вещи, а растения сохнут и пропадают. Высшие силы кричат вам, необходимо узнать, как обстоят дела у ваших родственников. Возможно, кто-то из них нуждается в серьезной помощи.

Ангел-хранитель может давать много разных знаков, но очень важно учиться их понимать, чтобы избежать серьезных проблем в будущем.

Ранее мы писали, как с помощью орехов настроить поток энергии, направленный на обогащение, успех и вдохновение.

Также советуем узнать, почему мы видим одинаковые комбинации цифр на часах и что этим хочет сказать нам Вселенная.

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