Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков
Разделы
Киев Одесса Харьков
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Главная arrow Звездный гороскоп arrow Только трем знакам зодиака удастся осуществить мечты до конца февраля arrow

Только трем знакам зодиака удастся осуществить мечты до конца февраля

20 февраля 2023 19:45
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор
Какие три знака зодиака осуществят мечты до конца февраля — прогноз астрологов
Астрологи назвали три знака зодиака, которые в феврале 2023 года могут осуществить свою мечту
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор

Последний месяц зимы принесет некоторым знакам зодиака неожиданный успех. Благодаря удачному расположению планет и звезд им удастся воплотить свои мечты в реальность, а некоторые желания будут исполняться словно по щелчку пальцев.

Астрологи назвали трех счастливчиков. Именно для этих представителей зодиакального круга февраль предложит новый старт и безграничные достижения, пишет Sante Plus.

Читайте также:

Телец

В начале февраля представители этого знака зодиака могли немного восстановить силы после тяжелого января. А к концу месяца их ожидает несколько приятных сюрпризов.

Тельцы будут энергичны и в прекрасной форме, чтобы воплотить свои мечты в жизнь. Просто имейте веру и не теряйте надежды, это последний ключ в связке, открывающий дверь.

Февраль также станет возможностью возродить пламя своего сердца нежностью. Любовь окрылит Тельцов, повысит уверенность и научит разбираться в главном.

Каким знакам зодиака удастся осуществить мечты до конца февраля.

Козерог

Последний месяц зимы обещает носителям этого знака зодиака покой и расцвет. Козерог будет рад наслаждаться жизнью медленно и мирно. К своим целям они будут идти уверенно, без лишних нервов и потрясений.

Звезды советуют Козерогам, если вы находитесь в отношениях, это душевное спокойствие даст вам возможность оживить вашу жизнь как пары, предоставить ему нотки начинаний, которые мы все любим: лирических и чувственных... С другой стороны, одинокие Козероги будут переполнены энергией, чтобы наконец-то соединить сердца с важным для них человеком.

Что касается карьеры, то в феврале от вас зависит достижение профессиональных успехов. Вы будете иметь спрос, и ваш труд в конце концов окупится. Ваши усилия не будут напрасны, и это будет удачное время для переговоров о повышении. Те, кто ищут работу будут получать потенциальные предложения.

Каким знакам зодиака удастся осуществить мечты до конца февраля - Козерог

Рак

Раки в феврале будут полны позитивной энергии и веры в свои силы и знания. Именно эта вера поможет представителям этого знака пройти через все препятствия к своей мечте.

Февраль станет отличным периодом для карьеры и реализации в профессиональной деятельности. Есть шанс получить повышение или найти вожделенную работу, которая будет приносить не только доход, но и удовольствие.

Для кого-то из Раков это будет возможность расширить или построить успешный бизнес. В целом период удачен для построения и реализации смелых проектов и планов.

Каким знакам зодиака удастся осуществить мечты до конца февраля.

Напомним, Новини.LIVE также писало, какой камень следует выбрать каждому знаку зодиака, чтобы привлечь удачу и счастье.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Оновлено

05:10 Врачи назвали утренний симптом рака: его многие игнорируют

Эксклюзив

13:30 Безопасное укрытие: почему в квартире спокойнее, чем в старом подвале или погребе

Новина з фото

04:10 Чем закончилась первая в мире пересадка головы

Оновлено

05:40 Три симптома на коже указывают на проблемы с печенью

Новина з фото

05:52 Самая худая женщина на планете: как она выглядела и сколько весила

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Оновлено

02:50 Два признака на лице, указывающие на опасное для жизни состояние

Оновлено

09:40 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

Новина з фото

17:59 Минус десять килограммов: Елена Зеленская поделилась секретом своего похудения

Новина з фото

06:30 Их просто не узнать: актрисы сериала "Папины дочки" выросли и кардинально изменились. Как выглядят спустя 15 лет

Оновлено

03:10 8 вещей, которые в 2022 году резко утратят свою популярность

Новина з фото

21:04 Ночью в Ковеле сошел с рельсов пассажирский поезд "Киев-Варшава"

Новина з відео

20:49 Карлик-монстр верхом на танке: на карнавале в Италии высмеяли путина (ВИДЕО)

20:44 В турецком Хатае зафиксировали землетрясение магнитудой 6,4: детали

20:38 Эксперт напомнила о новых возможностях для работодателей во время войны

20:35 Россияне продолжают обстреливать мирные города Украины: оккупанты атаковали Днепропетровщину

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

20:20 Героиня сериала "Секс и город" обратилась к умершему актеру Уилли Гарсону в его день рождения

20:20 "Челси", "Бавария" и "Интер" интересуются вице-чемпионом мира: за него не нужно платить

Эксклюзив

20:20 Вениславский ответил, будет ли путин мстить из-за визита Байдена

20:13 Эксперт напомнила об особенностях удаленной работы в Украине во время войны

20:11 В Киеве возобновили строительство метро на Виноградарь

Новина з відео

20:49 Карлик-монстр верхом на танке: на карнавале в Италии высмеяли путина (ВИДЕО)

Новина з відео

20:02 Барских показал, как записывал новую чувственную песню, премьера которой запланирована на 24 февраля

Новина з відео

19:32 "Поддержка МВФ создает для Украины возможность оставаться сильной": Зеленский встретился с Кристалиной Георгиевой

Новина з відео

19:21 "С этого началась моя борьба за Украину": Клопотенко о Дне памяти Небесной Сотни

Новина з відео

18:40 Grain From Ukraine: пятое судно с украинским зерном вышло в направлении Африки

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Новина з відео

17:09 Дэвид и Виктория Бекхэм трогательно поздравили младшего сына с 18-летием

Новина з відео

15:59 Чарльз III встретился с украинскими военными, которые проходят обучение в Великобритании

Новина з відео

14:03 "Ощущаем поддержку": Зеленский поделился кадрами прибытия Байдена в Киев

Новина з відео

13:37 Безопасное море: у бойцов ВМС прошли обучения на противоминном корабле

Новина з відео

13:03 Верка Сердючка зажгла в Испании на сцене с одиозным российским актером Алексеем Паниным

Эксклюзив

19:38 Четкий сигнал на болота отправлен: итоги засекреченного 5-часового визита Байдена в Киев

Рік великої війни

18:20 По призыву души и по Божьему благословению: Андрей Цимко — путь от иконописца к военному

17:00 "Байден ненастоящий, тревога фальшивая!": как реагировали в россии на визит президента США в Киев

12:42 АТБ и киевское мороженое: соцсети взорвались мемами в честь приезда Байдена в Украину

Рік великої війни

10:00 "Каждый может спасти чью-то жизнь": Харьковскому центру крови нужно больше доноров

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

18:00 Что такое "критическое игнорирование", и как оно помогает чистить информационное пространство

Эксклюзив

12:00 Как создать гостинично-туристический бизнес во время пандемии Covid и развить его во время войны: опыт Poderey Villas

Эксклюзив

08:00 Трофейное оружие: чем ВСУ усилили свою мощь. БМП

Оновлено

15:00 Сидеть весь день вредно для здоровья — ученые нашли простой способ этому противостоять

10:00 Израиль слезает с забора: помощь Украине будет увеличена, вопрос с поставками оружия остался открытым

Актуальное по теме

None 20 Февраль 21:04

Ночью в Ковеле сошел с рельсов пассажирский поезд "Киев-Варшава"

None 20 Февраль 21:04

Карлик-монстр верхом на танке: на карнавале в Италии высмеяли путина (ВИДЕО)

None 20 Февраль 20:58

В турецком Хатае зафиксировали землетрясение магнитудой 6,4: детали

None 20 Февраль 21:10

Эксперт напомнила о новых возможностях для работодателей во время войны

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB