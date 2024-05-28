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Гороскоп на прибыль 28 мая — Тельцы получат вознаграждение, Овны заработают деньги

28 мая 2024 05:15
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Светлана Горох
Редактор
Гороскоп на прибыль 28 мая — Тельцы получат вознаграждение, Овны заработают деньги
Астрологический круг со знаками Зодиака. Фото иллюстративное: Daily Mail
27a5e3b8-8705-4479-940d-cd96d43b5e00 - Светлана Горох
Светлана Горох
Редактор

Гороскоп сегодня, 28 мая 2024 года, говорит, что Овны могут заработать дополнительные деньги, а Водолеи почувствуют изменения на работе. 28 мая — 20 лунные сутки, когда лучше побыть наедине, чем в коллективе. Луна в знаке Водолей, поэтому можно смело заниматься делами с недвижимостью.

Новини.LIVE рассказывают, что прогнозируют астрологи всем знакам Зодиака в этот вторник.

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Овен

Сегодня ваш счастливый день, ведь у вас есть возможность заработать дополнительные средства. Однако в этот день к вам может обратиться близкий друг или кто-нибудь из семьи с просьбой одолжить деньги.

Гороскоп на 28 мая для всех знаков зодиака - Овен

Телец

Сегодня на вашем пути могут возникнуть настоящие препятствия, однако, вы получите неплохое вознаграждение. Но астрологи советуют не позволять себя использовать.

Гороскоп на 28 мая для всех знаков зодиака - Телец

Близнецы

Если вы нервничаете из-за финансового положения, создайте стратегию, которая позволит вам немного сэкономить. Это может помочь вам в будущем.

Гороскоп на 28 мая для всех знаков зодиака - Близнецы

Рак

Сегодня вы смело можете что-нибудь рекламировать и продвигать, ведь удача будет на вашей стороне. В этот день вы почувствуете определенное напряжение в профессиональной жизни. Вероятно, кто-то выше по должности может переложить на вас собственную ответственность.

Гороскоп на 28 мая для всех знаков зодиака - Рак

Лев

В компании вы можете заметить, что ваша работа совсем не оценивается, но не спешите принимать какие-либо решения в финансовом плане. Астрологи тоже не советуют покупать то, что вам не нужно.

Гороскоп на 28 мая для всех знаков зодиака - Лев

Дева

Астрологи рекомендуют вам не делать каких-то необдуманных покупок и быть осторожными с поездками, играми или какими-нибудь мероприятиями. Дело в том, что потом вы можете заплатить за это высокую цену.

Гороскоп на 28 мая для всех знаков зодиака - Дева

Весы

Сегодня лучше не вкладывать деньги в недвижимость или автомобили. К тому же, не стоит ходить за покупками без списка и лучше обращать внимание на скидки. На работе сегодня кто-нибудь из сотрудников будет портить вам нервы.

Гороскоп на 28 мая для всех знаков зодиака - Весы

Скорпион

Это неблагоприятный день для каких-то азартных игр или вложения в недвижимость. На работе вас может беспокоить представитель Рыбы, но не обращайте на него внимание и работайте над своими задачами.

Гороскоп на 28 мая для всех знаков зодиака - Скорпион

Стрелец

В финансовом плане вы можете добиться больших успехов, и как бы это ни было трудно, оно того стоит.

Гороскоп на 28 мая для всех знаков зодиака - Стрелец

Козерог

Это отличный день для инвестиций и возможности заработать дополнительные деньги. Астрологи советуют вам сблизиться с представителем Льва на работе.

Гороскоп на 28 мая для всех знаков зодиака - Козерог

Водолей

В карьерном плане вы почувствуете неожиданные изменения, а ваша реакция на них повлияет на вашу профессиональную жизнь.

Гороскоп на 28 мая для всех знаков зодиака - Водолей

Рыбы

Вся работа, которую вы проделывали в прошлом, или ваш вклад в жизнь другого человека может проложить вам путь для новых возможностей в жизни.

Гороскоп на 28 мая для всех знаков зодиака - Рыбы

Напомним, мы писали о том, какие знаки Зодиака будут самыми счастливыми летом 2024 года.

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