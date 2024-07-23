Гороскоп на сегодня 23 июля 2024 года для всех знаков Зодиака — прогноз астролога

Астрологический круг со знаками Зодиака. Фото иллюстративное: Pinterest

Гороскоп на сегодня, 23 июля 2024 года, говорит, что Тельцам следует быть осторожными в поездках, а Львы могут начать романтическую историю. 23 июля — 18 лунные сутки, которые являются неблагоприятными. Луна в знаке Водолей, поэтому можно заняться любой умственной и творческой деятельностью.

Новини.LIVE рассказывают, что прогнозируют астрологи всем знакам Зодиака в этот вторник.

Читайте также:

Выберите знак Зодиака, чтобы прочесть гороскоп на 23 июля:

Овен

Сегодня благоприятный день для начала новых дел или изучения чего-то нового. Ваш партнер в этот день принесет вам хлопоты и новые заботы.

Телец

Этот день благоприятен для покупок, но вам лучше быть осторожными во время поездок, ведь чем дальше вы от дома, тем выше риск того, что вы потеряете что-то важное. Однако, сегодня вы можете получить деньги, которые вам были очень нужны.

Близнецы

Сегодня вам лучше приложить больше усилий делам, чем обычно. К тому же, это благоприятный день для изучения чего-то нового или сбора и анализа какой-либо информации.

Рак

Астрологи рекомендуют вам внимательнее выбирать помощников, ведь вам нужны те, на которых вы сможете положиться. К тому же, на вашем пути могут возникнуть удачные совпадения или какие-то неожиданные события, которые изменят вашу жизнь.

Лев

В этот день вы достаточно быстро добьетесь своих первых успехов, но потом могут возникнуть определенные трудности. Вторая половина дня считается благоприятной для знакомств. Скорее всего, вы даже можете начать романтическую историю.

Дева

Если вы начинаете какое-нибудь новое дело, готовьтесь к тому, что с самого начала вы можете иметь проблемы. Дома и на работе у вас могут возникнуть недоразумения, но вы быстро с этим справитесь.

Весы

День начнется с замечательных событий, а в течение дня вы можете начинать новые дела, общаться с людьми и решать какие-либо вопросы по организации. Но астрологи советуют вам отдохнуть.

Скорпион

Сегодняшний день будет достаточно насыщенным, но трудным, ведь появятся новые срочные задачи, с которыми вам нужно быстро справиться. Однако, вы заметите мелочи, которые никто раньше не видел, и сделаете правильные выводы.

Стрелец

Это довольно спокойный день, который, хоть и не будет активным, но поможет вам отлично провести время. Вы сможете пообщаться с людьми, которых вы давно не видели, и получить возможность восстановить старые связи. В этот день вы можете получить неожиданные подарки или сюрпризы.

Козерог

В этот день лучше ни с кем не спорить и правильно общаться с тем, кто очень важен для вас.

Водолей

В первой половине дня астрологи советуют вам не беспокоиться по каким-то пустякам, ведь в этот день могут возникнуть какие-то неприятные события. Однако, во второй половине дня звезды советуют вам начать новое дело и изучать что-то новое.

Рыбы

У вас может появиться много новых идей, но звезды советуют вам не торопиться, ведь ваши планы могут осудить. Однако, если сейчас ваши идеи не получат поддержки, то впоследствии многие сочтут их хорошими.

Напомним, мы писали о том, какие знаки Зодиака до конца июля 2024 года встретят особенного человека.

Ранее мы рассказывали о том, какие знаки Зодиака получат невероятные новости до конца июля 2024 года.

Также мы сообщали о том, какие знаки Зодиака станут богатыми до конца лета 2024 года.