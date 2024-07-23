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Гороскоп на карьеру 23 июля — Девы поссорятся с коллегами, Тельцы получат деньги

23 июля 2024 00:49
Светлана Горох - Редактор
Светлана Горох
Редактор
Гороскоп на сегодня 23 июля 2024 года для всех знаков Зодиака — прогноз астролога
Астрологический круг со знаками Зодиака. Фото иллюстративное: Pinterest
Светлана Горох - Редактор
Светлана Горох
Редактор

Гороскоп на сегодня, 23 июля 2024 года, говорит, что Тельцам следует быть осторожными в поездках, а Львы могут начать романтическую историю. 23 июля — 18 лунные сутки, которые являются неблагоприятными. Луна в знаке Водолей, поэтому можно заняться любой умственной и творческой деятельностью.

Новини.LIVE рассказывают, что прогнозируют астрологи всем знакам Зодиака в этот вторник.

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Овен

Сегодня благоприятный день для начала новых дел или изучения чего-то нового. Ваш партнер в этот день принесет вам хлопоты и новые заботы.

Гороскоп на 23 июля для всех знаков зодиака - Овен

Телец

Этот день благоприятен для покупок, но вам лучше быть осторожными во время поездок, ведь чем дальше вы от дома, тем выше риск того, что вы потеряете что-то важное. Однако, сегодня вы можете получить деньги, которые вам были очень нужны.

Гороскоп на 23 июля для всех знаков зодиака - Телец

Близнецы

Сегодня вам лучше приложить больше усилий делам, чем обычно. К тому же, это благоприятный день для изучения чего-то нового или сбора и анализа какой-либо информации.

Гороскоп на 23 июля для всех знаков зодиака - Близнецы

Рак

Астрологи рекомендуют вам внимательнее выбирать помощников, ведь вам нужны те, на которых вы сможете положиться. К тому же, на вашем пути могут возникнуть удачные совпадения или какие-то неожиданные события, которые изменят вашу жизнь.

Гороскоп на 23 июля для всех знаков зодиака - Рак

Лев

В этот день вы достаточно быстро добьетесь своих первых успехов, но потом могут возникнуть определенные трудности. Вторая половина дня считается благоприятной для знакомств. Скорее всего, вы даже можете начать романтическую историю.

Гороскоп на 23 июля для всех знаков зодиака - Лев

Дева

Если вы начинаете какое-нибудь новое дело, готовьтесь к тому, что с самого начала вы можете иметь проблемы. Дома и на работе у вас могут возникнуть недоразумения, но вы быстро с этим справитесь.

Гороскоп на 23 июля для всех знаков зодиака - Дева

Весы

День начнется с замечательных событий, а в течение дня вы можете начинать новые дела, общаться с людьми и решать какие-либо вопросы по организации. Но астрологи советуют вам отдохнуть.

Гороскоп на 23 июля для всех знаков зодиака - Весы

Скорпион

Сегодняшний день будет достаточно насыщенным, но трудным, ведь появятся новые срочные задачи, с которыми вам нужно быстро справиться. Однако, вы заметите мелочи, которые никто раньше не видел, и сделаете правильные выводы.

Гороскоп на 23 июля для всех знаков зодиака - Скорпион

Стрелец

Это довольно спокойный день, который, хоть и не будет активным, но поможет вам отлично провести время. Вы сможете пообщаться с людьми, которых вы давно не видели, и получить возможность восстановить старые связи. В этот день вы можете получить неожиданные подарки или сюрпризы.

Гороскоп на 23 июля для всех знаков зодиака - Стрелец

Козерог

В этот день лучше ни с кем не спорить и правильно общаться с тем, кто очень важен для вас.

Гороскоп на 23 июля для всех знаков зодиака - Козерог

Водолей

В первой половине дня астрологи советуют вам не беспокоиться по каким-то пустякам, ведь в этот день могут возникнуть какие-то неприятные события. Однако, во второй половине дня звезды советуют вам начать новое дело и изучать что-то новое.

Гороскоп на 23 июля для всех знаков зодиака - Водолей

Рыбы

У вас может появиться много новых идей, но звезды советуют вам не торопиться, ведь ваши планы могут осудить. Однако, если сейчас ваши идеи не получат поддержки, то впоследствии многие сочтут их хорошими.

Гороскоп на 23 июля для всех знаков зодиака - Рыбы

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Астрология знаки Зодиака ежедневный гороскоп 23 июля

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