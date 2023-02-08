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Гороскоп на 9 февраля: Овнам — творчество, Львам — положительные эмоции

8 февраля 2023 17:35
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор
Гороскоп на завтра, 9 февраля, для всех знаков зодиака
Этот день не подходит для спешки и принятия сверхважных решений
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор

9 февраля — 19 лунные сутки, идеально подходящие для общения, взаимодействия, душевных разговоров и ликвидации конфликтов. Это лучшее время для художников, искусствоведов, а также юристов, социологов, психологов-консультантов. Луна в знаке Весы придает нам медлительность и рассудительность. Воздействие Весов заставляет многократно проверять то, в чем раньше не возникало сомнений.

Астрологи рассказали, что приготовили звезды для каждого знака зодиака в этот четверг.

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Овен

Для представителей этого знака зодиака день будет благоприятен для творческой реализации. Можно публиковать стихи, показывать результаты любого хобби. Ваш труд обязательно оценят. Ни в коем случае Овнам нельзя сидеть сложа руки и ждать у моря погоды. Всё зависит от вас.

Гороскоп на 9 февраля для всех знаков зодиака — Овен

Телец

Этот четверг для Тельцов обещает быть спокоен. Однако некоторые представители знака зодиака могут почувствовать апатию и усомниться в правильности принятых решений. Гороскоп на 9 февраля рекомендует остановиться и подумать над проблемой, взвесить все "за" и "против". Нельзя забывать о гибкости ума, возможности что-либо поменять в случае неожиданных обстоятельств.

Гороскоп на 9 февраля для всех знаков зодиака — Телец

Близнецы

Гороскоп на четверг прогнозирует Близнецам благоприятный для общения и завязывания новых знакомств день. Активное общение откроет еще больше возможностей. Во второй половине дня следует встретиться с друзьями. Такое общение также будет результативным.

Гороскоп на 9 февраля для всех знаков зодиака — Близнецы

Рак

Звезды советуют Ракам провести день в спокойной атмосфере и избегать споров и бесед, которые могут вызвать раздражение или нервное напряжение. Гороскоп на 9 февраля предупреждает представителей этого знака зодиака о возможных проблемах с физическим здоровьем. Сейчас вам не стоит принимать большую ответственность и судьбоносные решения.

Гороскоп на 9 февраля для всех знаков зодиака — Рак

Лев

Гороскоп на четверг прогнозирует Львам день положительных эмоций, новые чувства и даже любовь. Но нужно открыть свое сердце для нового чувства. Откажитесь от споров и конфликтов, чтобы сохранить отношения с коллегами и родными. И не стоит забывать о делах. У вас хватит энергии для решения самых сложных рабочих задач.

Гороскоп на 9 февраля для всех знаков зодиака — Лев

Дева

Уроженцам этого знака зодиака придется терпеливо ждать результатов после проделанной ими работы. Тем не менее гороскоп на четверг для Дев советует не сидеть сложа руки, а заняться налаживанием новых контактов, построением базы для продвижения по карьерной лестнице. Однако все важные и сложные вопросы, проекты и задачи следует отложить на потом.

Гороскоп на 9 февраля для всех знаков зодиака — Дева

Весы

Представителям этого знака придется искать равновесие между духовными и физическими потребностями. Чтобы выполнить эту задачу, не причинить вред здоровью нужно прислушиваться к интуиции. Гороскоп на 9 февраля 2023 года Весам рекомендует больше времени уделить душевному равновесию и только потом обратить внимание на потребности физические.

Гороскоп на 9 февраля для всех знаков зодиака — Весы

Скорпион

Сложности, возникшие на пути представителей этого зодиака, являются результатом их действий. Гороскоп на четверг Скорпионам советует оценить все проделанное, провести работу над ошибками. Также следует изменить планы с учетом полученного опыта, преодолеть страхи и продолжить путь.

Гороскоп на 9 февраля для всех знаков зодиака — Скорпион

Стрелец

Гороскоп на 9 февраля рекомендует Стрельцам не торопиться и наслаждаться тем, как все течет в правильном русле. Если спешить, можно совершить ошибки. Успешно пройдут деловые переговоры, встречи, обсуждение совместных проектов.

Гороскоп на 9 февраля для всех знаков зодиака — Стрелец

Козерог

День благоприятен для самоанализа, размышлений и анализа прошедших событий. Гороскоп на четверг Козерогам рекомендует подумать, какие события оказали наибольшее влияние, какую реакцию вызвали и сделать все, чтобы такие события в будущем не повторились. Благодаря этому вы сможете увидеть новые пути развития, избежать новых неприятностей.

Гороскоп на 9 февраля для всех знаков зодиака — Козерог

Водолей

В этот день Водолеям нужно отпустить все события, пусть все идет своим чередом. Не стоит пытаться ускорить процесс. Гороскоп на 9 февраля советует заняться домашними рутинными делами, не стоит переживать. Эмоциональная нестабильность может перерасти в проблемы в физической сфере.

Гороскоп на 9 февраля для всех знаков зодиака — Водолей

Рыбы

Приближается благоприятный период для наведения порядка в своих чувствах и делах. Рыбам следует забыть старые образы, важно смотреть вперед и не оглядываться назад. Кроме того, навести порядок будет важно не только в сердце и голове, но дома и на рабочем месте.

Гороскоп на 9 февраля для всех знаков зодиака — Рыбы

 

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