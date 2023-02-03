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Гороскоп на 4 февраля: Близнецам — уединение и отдых, Девам — встать на путь перемен

3 февраля 2023 17:00
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор
Гороскоп на завтра, 4 февраля, для всех знаков зодиака
Суббота — идеальный день для избавления от удручающих обязательств и зависимостей
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор

4 февраля — день перед полнолунием. Нужно завершать старые дела, ставить себе цель, отказываться от лишнего и вставать на путь перемен. Самое время отдать долги, сесть на диету или бросить курить. Также было бы неплохо выбросить старые вещи, сделать уборку в доме. Луна все еще под влиянием знака Рака, поэтому нужно контролировать повышенную эмоциональность, тревожность и уязвимость.

Астрологи дали точный прогноз для каждого знака зодиака в эту субботу.

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Овен

В эту субботу звезды советуют Овнам сдерживать свои расходы и не совершать необдуманные и ненужные покупки. В этот день нужно проявлять осмотрительность и осторожность в финансовых вопросах. Вечер лучше уделить общению. Можно встретиться с друзьями или близкими людьми. Но держитесь как можно дальше от рисковых мер и авантюр.

Гороскоп на 4 февраля для всех знаков зодиака — Овен

Телец

Гороскоп на 4 февраля Тельцам предсказывает спокойный день без потрясений. День подходит для отдыха, но не располагает к одиночеству. Общайтесь с людьми, читайте книги и прессу, будьте в курсе новостей. В свободное время также пойдет на пользу небольшая прогулка, но при этом избегайте переохлаждения, одевайтесь потеплее.

Гороскоп на 4 февраля для всех знаков зодиака — Телец

Близнецы

Этот день отлично подходит для отдыха. Гороскоп на субботу рекомендует Близнецам очиститься от накопленного ранее негатива и восстановить энергию. Для этого необходимо уединиться на время и побыть наедине со своими мыслями. Вечер можно провести в кругу важных для вас людей, если вы готовы к общению.

Гороскоп на 4 февраля для всех знаков зодиака — Близнецы

Рак

В эту субботу представителям данного водного знака зодиака важно "встать с той ноги". Заручившись оптимизмом, вы наполняете себя положительной энергией и смотрите на вещи и события гораздо более спокойно. Если смотреть на мир в надежде на лучшее, события будут иметь благоприятный результат для Раков.

Гороскоп на 4 февраля для всех знаков зодиака — Рак

Лев

Львам этой поры звезды советуют посвятить время физической активности. Она должна быть умеренной. Прогулки, смена обстановки, поездки, все это пойдет на пользу и принесет массу положительных эмоций и заряд бодрости. Для тех, кто решил остаться дома — спокойный отдых и любимое занятие.

Гороскоп на 4 февраля для всех знаков зодиака — Лев

Дева

Девам давно пора изменить свою жизнь к лучшему: отказаться от удручающих обязательств, плохих привычек, людей, которые приносят только негатив и беспокойство. Важно понять, что жизнь — это не сплошная борьба. Гороскоп на 4 февраля рекомендует искать подсказки или знаки судьбы, которые помогут встать на путь перемен. Если необходимо сделать выбор, нужно не забывать о своих целях и желаниях.

Гороскоп на 4 февраля для всех знаков зодиака — Дева

Весы

В этот день Весы смогут раскрыть неизведанные стороны своей личности. Из-за влияния планет повышается желание помогать людям и совершать бескорыстные поступки. Благоприятный день для благотворительности, она поможет вовлечь в жизнь энергию положительных изменений. Во второй половине дня можно ожидать приятных сюрпризов от второй половинки или близких людей.

Гороскоп на 4 февраля для всех знаков зодиака — Весы

Скорпион

День поможет Скорпионам удерживать внимание на благоприятных для себя контактах, а также на источниках надежной, полезной, полной информации. Можно узнать много интересного от соседей, попутчиков, коллег, друзей при условии, что вы сохранили с ними теплые отношения. Скорпионам не стоит бояться экспериментов, но не стоит ввязываться в сомнительные авантюры.

Гороскоп на 4 февраля для всех знаков зодиака — Скорпион

Стрелец

Гороскоп на субботу прогнозирует Стрельцам день на положительной волне. Даже мелкие невзгоды не смогут испортить вам настроение, поскольку вы полны решимости и энтузиазма доводить даже самые сложные дела до конца. День также способствует доброжелательному общению, подходит для развития деловых и личных связей.

Гороскоп на 4 февраля для всех знаков зодиака — Стрелец

Козерог

Козерогам звезды дают время для адаптации к переменам и советуют ориентироваться на будущее, а не на прошлое. Этот день не способствует бурной активности и снижает восприимчивость к новой полезной информации. Свободным представителям знака можно отправляться на свидание, не исключено, что вы встретите человека, с которым захотите связать свою судьбу.

Гороскоп на 4 февраля для всех знаков зодиака — Козерог

Водолей

Звезды советуют Водолеям провести этот день в движении. Полезны будут физические нагрузки. Правильное время для полноценного общения. Полезно будет заводить новых знакомых, налаживать старые контакты или вступать в интересные дискуссии. Решение давних или сложных проблем можно найти путем переговоров и обсуждений. Произведите время вне дома: изменение обстановки пойдет на пользу.

Гороскоп на 4 февраля для всех знаков зодиака — Водолей

Рыбы

Звезды советуют Рыбам завершить все свои старые дела. Также этот день подходит для того, чтобы рассчитаться по долгам или счетам. Представителям этого знака зодиака нужно применить свой интеллектуальный такт и дипломатичность, чтобы решать беспокоящие проблемы. Чтобы наслаждаться жизнью, Рыбы также должны найти время, чтобы увидеться с друзьями.

Гороскоп на 4 февраля для всех знаков зодиака — Рыбы

 

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