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Гороскоп на 3 октября: Овнам — закрыть "хвосты", Львам — отбросить плохие мысли

3 октября 2023 05:24
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор
Гороскоп на сегодня, 3 октября, для всех знаков Зодиака
Астрологический круг со знаками Зодиака. Фото: Freepik
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор

3 октября — 19 лунные сутки. Весьма критический день. Звезды советуют не ходить в места скопления людей и оставаться дома. Этот день очень неблагоприятный для бракосочетания и других партнерских соглашений. Луна в знаке Близнецы, поэтому настало время для быстрых и энергичных дел.

Новини.LIVE рассказывают, что прогнозируют астрологи всем знакам Зодиака в этот вторник.

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Овен

Сегодня звезды советуют вам решить дела, которые вы никак не можете решить, и не браться за новые, пока это не сделаете. В противном случае вас ждет провал, поэтому пора взять себя в руки.

Гороскоп на 3 октября для всех знаков Зодиака - Овен

Телец

В этот день судьба может бросить вам настоящий вызов, с которым вам придется работать наедине. Поэтому не слушайте своих эмоций, а сохраняйте холодный ум.

Гороскоп на 3 октября для всех знаков Зодиака - Телец

Близнецы

При общении с людьми может случайно проскочить информация, которая может помочь вам в будущем. Поэтому будьте крайне внимательны к разным деталям, чтобы ничего не упустить.

Гороскоп на 3 октября для всех знаков Зодиака - Близнецы

Рак

Астрологи вам разрешают смело принимать какие-либо важные решения, ведь сегодня у вас будет очень хорошо развита интуиция. Вам только нужно прислушаться к собственному внутреннему голосу.

Гороскоп на 3 октября для всех знаков Зодиака - Рак

Лев

В этот день вы можете почувствовать себя одинокими, но не стоит иметь такие негативные мысли. Воспринимайте ситуацию такой, какова она на самом деле.

Гороскоп на 3 октября для всех знаков Зодиака - Лев

Дева

Звезды показали, что сегодня вас могут пригласить на мероприятие, поэтому не стоит отказываться, если вы хотите весело провести время.

Гороскоп на 3 октября для всех знаков Зодиака - Дева

Весы

Сегодня вы можете стрессовать из-за дел, которые у вас накопились, но астрологи советуют расставить приоритеты. Только в таком случае вам удастся сделать все, что вы себе напланировали.

Гороскоп на 3 октября для всех знаков Зодиака - Весы

Скорпион

Звезды рекомендуют вам быть открытыми к новым идеям, благодаря чему вы сможете развиваться, получать новые знания и достигать больших высот в жизни. Только не стойте на одном месте, а делайте что-нибудь для этого.

Гороскоп на 3 октября для всех знаков Зодиака - Скорпион

Стрелец

Этот день астрологи советуют посвятить искусству, чтобы раскрыть новые грани и создать что-нибудь интересное. С вами сегодня весь день будет вдохновение.

Гороскоп на 3 октября для всех знаков Зодиака - Стрелец

Козерог

На вас могут очень давить окружающие вас люди, но вам не нужно вестись на манипуляции. Лучше подумайте о своих целях и о том, как вы можете их достичь.

Гороскоп на 3 октября для всех знаков Зодиака - Козерог

Водолей

Третье октября вам лучше посвятить получению образования, новым знаниям и сдаче экзаменов. Звезды советуют вам акцентировать внимание именно на этих вещах.

Гороскоп на 3 октября для всех знаков Зодиака - Водолей

Рыбы

Сегодня вы можете чувствовать себя очень уязвимыми в эмоциональном плане, поэтому выделите время для того, чтобы получить релакс и позаботиться о себе. С чувствами могут помочь ваши близкие друзья.

Гороскоп на 3 октября для всех знаков Зодиака - Рыбы

Напомним, мы писали о том, какие знаки Зодиака умеют любить всем сердцем.

Ранее мы рассказывали о том, какие знаки Зодиака обладают очень мощным энергетическим полем.

Также мы сообщали о том, какие знаки Зодиака наиболее агрессивны среди всех.

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