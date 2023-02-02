Ми в соцмережах:

Регионы
Киев Одесса Харьков
Разделы
Киев Одесса Харьков
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Главная arrow Звездный гороскоп arrow Гороскоп на 3 февраля: Овнам — приятная встреча, Водолеям — важная новость arrow

Гороскоп на 3 февраля: Овнам — приятная встреча, Водолеям — важная новость

2 февраля 2023 18:00
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор
Гороскоп на завтра, 3 февраля, для всех знаков зодиака
В эту пятницу не рекомендуется заниматься важными делами
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор

3 февраля — 14 лунные сутки, до полнолуния осталось совсем немного, поэтому у представителей зодиакального круга есть последняя возможность скорректировать свои планы и действия. Луна находится под покровительством знака Рака, поэтому возможна повышенная эмоциональность, уязвимость. Рекомендуется заниматься всеми домашними делами, создавать домашний уют, заботиться о близких. Заниматься серьезными делами не стоит.

Астрологи дали точный прогноз для каждого знака зодиака в эту пятницу.

Читайте также:

Выберите знак зодиака, чтобы прочитать гороскоп на 3 февраля:

Овен

Уровень вашей энергии будет высоким, и вы должны использовать его для выполнения незавершенных задач. Смелые шаги и решения принесут благоприятные награды. Звезды предсказывают Овнам в этот день приятную встречу. Она может быть как запланирована, так и совсем неожиданна. Возможно, вы увидите знакомого человека в неожиданном месте. А разговор вызовет у вас ностальгию.

Гороскоп на 3 февраля для всех знаков зодиака — Овен

Телец

Гороскоп в пятницу прогнозирует Тельцам день высокой продуктивности. Именно этот день следует посвятить важным незавершенным делам. Однако звезды предостерегают, следует быть осторожными, не делать резких комментариев и замечаний. Поскольку есть риск споров.

Гороскоп на 3 февраля для всех знаков зодиака — Телец

Близнецы

Благоприятные планеты и звезды помогут Близнецам улучшить память. Это положительно скажется на работе и бизнесе, а также поможет в изучении чего-нибудь нового. Для поддержания хорошего самочувствия представителям этого знака зодиака необходимо как можно меньше находиться во враждебной среде — в неприятных компаниях или, наоборот, в одиночестве.

Гороскоп на 3 февраля для всех знаков зодиака — Близнецы

Рак

Гороскоп на 3 февраля прогнозирует Ракам перемены на работе, однако все они пойдут только на пользу. Звезды рекомендуют сосредоточиться на принципиальных делах. В этот день возможны разногласия со второй половинкой. Вам будет тяжело заставить партнера понять вашу позицию. Однако нужно говорить честно и откровенно. На вечер запланируйте что-нибудь особенное, чтобы отдохнуть и морально, и физически.

Гороскоп на 3 февраля для всех знаков зодиака — Рак

Лев

Уроженцам этого знака зодиака для достижения своих целей и скорейшего решения поставленных задач следует адекватно воспринимать все происходящее вокруг и не расстраиваться по пустякам. Также Львам нужно немного расслабиться. Если есть возможность посетить мероприятие, отдохнуть в компании, обязательно ею воспользуйтесь.

Гороскоп на 3 февраля для всех знаков зодиака — Лев

Дева

Девам не стоит бояться новых начинаний, однако важно тщательно оценивать свои силы, чтобы не привести себя к эмоциональному выгоранию. Попытайтесь выйти из офиса раньше и заняться тем, что вам действительно нравится. Чтобы с пользой использовать свободное время, которое у вас есть, можно запланировать встречу со старыми друзьями.

Гороскоп на 3 февраля для всех знаков зодиака — Дева

Весы

Благоприятные планеты помогут Весам открыть будущее. Это будет прекрасное время для оценки своих возможностей и попыток изменить жизнь — найти новую работу, нового человека для отношений и т.д. В вопросах работы следует сохранять беспристрастность, равно как и в общении с близкими. Астрологи советуют Весам оставаться добрыми и открытыми, но не давать себя в обиду при наличии какой-либо опасности.

Гороскоп на 3 февраля для всех знаков зодиака — Весы

Скорпион

Следует заранее составить план на пятницу, чтобы ничего не упустить и никуда не опоздать. Звезды говорят, что 3 февраля принесет Скорпионам необходимость принимать важные решения в одиночку. Сведите в этот день к минимуму все контакты с людьми, которые вам неприятны. Если есть такая возможность, выключите телефон и не заглядывайте в соцсети.

Гороскоп на 3 февраля для всех знаков зодиака — Скорпион

Стрелец

Ваши творческие способности окажутся очень прибыльными, если их использовать должным образом. Похоже, что сегодня в вашей жизни происходит гораздо больше, чем вы можете себе представить. Это тоже день, когда отдых будет важным. Поскольку в последнее время Стрельцы сталкиваются с большой психической нагрузкой — отдых и развлечения помогут вам расслабиться.

Гороскоп на 3 февраля для всех знаков зодиака — Стрелец

Козерог

Козерогам нужно научиться мыслить положительно. Все получится — деньги пойдут в карман, любовные отношения укрепятся, а домашняя атмосфера будет приносить больше приятных эмоций. Родившиеся под этим знаком люди смогут стать лучшей версией себя. День благоприятен для продуктивных знакомств. Вы можете встретить интересного человека, с которым найдете общие интересы и многое другое.

Гороскоп на 3 февраля для всех знаков зодиака — Козерог

Водолей

Водолеям в эту пятницу необходимо больше обратить внимание на свои собственные желания и потребности. Побалуйте себя приятными мелочами или сделайте то, о чем давно задумывались. Вас могут догнать неожиданности, не исключено, что вы получите важную новость. Лучшее взаимопонимание с вашей второй половинкой приносит счастье — мир и процветание дома.

Гороскоп на 3 февраля для всех знаков зодиака.

Рыбы

Гороскоп на пятницу прогнозирует Рыбам активный и товарищеский день. Вам улыбнется удача в профессиональной и личной сфере. Однако звезды советуют осторожничать с деньгами. Следует воздержаться от больших покупок и сомнительных мер.

Гороскоп на 3 февраля для всех знаков зодиака — Рыбы

 

Также мы писали, каким будет 2023 год по китайскому гороскопу для всех знаков зодиака. Кому предстоит успех, а кому испытание?

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

05:10 Врачи назвали утренний симптом рака: его многие игнорируют

Эксклюзив

13:30 Безопасное укрытие: почему в квартире спокойнее, чем в старом подвале или погребе

Новина з фото

04:10 Чем закончилась первая в мире пересадка головы

05:40 Три симптома на коже указывают на проблемы с печенью

Новина з фото

05:52 Самая худая женщина на планете: как она выглядела и сколько весила

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

02:50 Два признака на лице, указывающие на опасное для жизни состояние

09:40 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

Новина з фото

17:59 Минус десять килограммов: Елена Зеленская поделилась секретом своего похудения

Новина з фото

06:30 Их просто не узнать: актрисы сериала "Папины дочки" выросли и кардинально изменились. Как выглядят спустя 15 лет

03:10 8 вещей, которые в 2022 году резко утратят свою популярность

18:30 Забрать эвакуированные авто станет легче: адреса штрафплощадок Одессы

18:28 Украинский спортсмен рассказал, как сумел завоевать медаль сразу после восстановления от травмы

18:20 На оккупированных территориях Луганской области рф отключила мобильный интернет

18:16 Евросоюз выделил еще 500 млн евро помощи для Украины

Эксклюзив

18:10 Эксперт назвал участок фронта, где наблюдается максимальное военное обострение

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

17:46 Грузия хочет, чтобы рф вернула Абхазию в рамках мирного соглашения с Украиной: Данилов отреагировал

Новина з фото

17:39 СБУ разоблачила предпринимателя, который поставлял россии детали для подлодок

Новина з відео

17:30 Зарабатывали на закупках для ВСУ: чиновников Одесской ОВА подозревают в растрате госбюджета

Эксклюзив

17:30 "Ближайшие месяцы будут тяжелыми. Следует приготовиться к большим потерям", — Кузан

17:17 Со скандального футболиста сняты все обвинения: вернется ли он в клуб

Новина з відео

17:30 Зарабатывали на закупках для ВСУ: чиновников Одесской ОВА подозревают в растрате госбюджета

Эксклюзив

17:30 "Ближайшие месяцы будут тяжелыми. Следует приготовиться к большим потерям", — Кузан

Новина з відео

17:08 Прятал наличку в диване: СМИ показали видео обыска у экс-заместителя главы Минобороны

Новина з відео

16:25 Поставляет ли Иран россии баллистические ракеты: что узнала украинская разведка

Новина з відео

14:23 Зеленский встретился с президентом Еврокомиссии: первые подробности

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Новина з відео

13:20 МИД Украины призывает грузинские власти немедленно прекратить издеваться над Саакашвили

Новина з відео

12:30 В кремле боятся дальнобойного западного оружия: что предлагает Лавров

Новина з відео

11:00 Кузьма Скрябин погиб восемь лет назад: пять песен легенды, которые звучат до сих пор

Новина з відео

10:21 Армия рф может готовиться к новой ракетной атаке, — Гуменюк

Новина з відео

10:01 Россияне увеличили количество обстрелов в Луганской области, готовятся к февральскому наступлению, — Гайдай

Эксклюзив

17:30 "Ближайшие месяцы будут тяжелыми. Следует приготовиться к большим потерям", — Кузан

Эксклюзив

17:09 Астролог назвала даты, когда ждать ракетных обстрелов в феврале

16:31 Ничего святого: как пропагандисты кремля от бессилия вспоминают бога, а действуют как сатана

Новина з фото

14:31 "Весна будет через шесть недель", — сурок Тимка сделал традиционный прогноз

08:14 Точка невозврата приближается: как международные санкции разрушают экономику россии

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Эксклюзив

20:45 От премиум-дома в Киеве до камеры в СИЗО: на сколько лет могут сесть скандальные секс-блоггеры

Эксклюзив

20:30 "Мы можем потерять определенные территории, но ненадолго": астролог дала прогноз боевых действий в феврале

Эксклюзив

19:07 Потери россиян в январе вдвое побили рекорд смертей в Афганистане за 10 лет: анализ шокирующих цифр

17:25 "Требования времени таковы, что каждая школа будет нуждаться в таком укрытии", — в Харькове обустроили первое школьное бомбоубежище

Эксклюзив

16:00 Могилянка вдохновила: в университете Каразина и академии Чайковского отказались от русского языка

Актуальное по теме

None 2 Февраль 17:25

Забрать эвакуированные авто станет легче: адреса штрафплощадок Одессы

None 2 Февраль 18:27

Украинский спортсмен рассказал, как сумел завоевать медаль сразу после восстановления от травмы

None 2 Февраль 18:20

На оккупированных территориях Луганской области рф отключила мобильный интернет

None 2 Февраль 18:16

Евросоюз выделил еще 500 млн евро помощи для Украины

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB