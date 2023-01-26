Гороскоп на сегодня, 26 января, для всех знаков зодиака

Астрологи говорят, что в этот четверг по силам воплотить в жизнь любой замысел, но если уверенности не хватает, лучше отложить проект до более удобного момента

26 января — шестые лунные сутки, когда вдохновение буквально висит в воздухе, а непонятное вдруг открывается для ума. В этот день представителей зодиакального круга ждет поток информации. Чтобы усвоить из нее максимум пользы, важно исключить малейшее беспокойство. Луна в знаке Овна — пора оптимизма, импульсивности, нетерпения, быстродействия. Но повышение внутренних напряжений вызывает нервозность, склонность к спорам, громких конфликтов.

Астрологи дали прогноз каждому знаку зодиака на этот четверг.

Выберите знак зодиака, чтобы прочитать гороскоп на 26 января:

Овен

Астрологический прогноз для Овнов более чем положительный. Сегодня в разговоре вы найдете дух вдохновения и творчества. Вы можете провести мозговой штурм с кем-то и найти решение существующих проблем и сложных задач. Однако помните, выяснения отношений — это не лучшая идея.

Телец

Расположение планет наделяет вас энергией, и вы сможете справиться с поставленными задачами быстрее, чем рассчитывали. Однако Тельцы в этот четверг могут испытывать раздражение, что может привести к ссоре и конфронтации. Звезды советуют найти себе то, что способно расслабить и снять напряжение.

Близнецы

Большая удача ждет тех Близнецов, кто упорно работал в предыдущие дни. В этот день ваш ум будет подталкивать вас к тому, чтобы что-нибудь изменить. Помните, что сегодня ваши мысли и действия могут определить ваше ближайшее будущее.

Рак

Гороскоп на 26 января советует Ракам выделить время на прогулку, чтобы улучшить свое самочувствие и насытиться энергией. Также стоит воздерживаться от мотовства, тогда вам будет хватать денег на действительно нужные вещи. Сегодня вы будете очень заняты, но вечером вы найдете достаточно времени, чтобы заняться делом, которое вам нравится.

Лев

Благоприятный день для профессиональной деятельности. Львам выпадает шанс продемонстрировать свои сильные стороны или овладеть новыми навыками, которые пригодятся в скором будущем. Вы сможете справиться со всеми запланированными делами и добиться успеха в новых начинаниях. Однако важно помнить о балансе робота-отдых, вечером посвятите себя любимому занятию.

Дева

Гороскоп на сегодня прогнозирует Девам прилив дополнительной энергии, которая поможет справиться со многими задачами, даже сложными. Свободные представители этого знака зодиака могут смело отправляться на свидание, оно доставит массу приятных моментов.

Весы

Это будет спокойный день для Весов, без неожиданных поворотов и эмоциональных потрясений. В профессиональной сфере вы самостоятельно выбираете те дела, которые доставляют вам удовольствие. Никто не давит на вас и не подгоняет работу. Звезды предостерегают, если вы планируете погулять с друзьями, тратьте деньги обдуманно, поскольку есть риск денежных потерь.

Скорпион

Гороскоп на 26 января Скорпионам советует сделать все срочные задания в первой половине дня. Постарайтесь распланировать рабочий день так, чтобы выполнить данные ранее обещания. Ближе к вечеру ждите приятного сообщения от старого друга или подруги.

Стрелец

В этот день не стоит тратить свое внимание на мелочи, сконцентрируйтесь на первостепенном. Во второй половине дня вам, возможно, придется принимать важные решения. Тем, кто все еще безработный сегодня нужно больше работать, чтобы получить хорошую работу. Только упорно работая, вы добьетесь желаемого результата.

Козерог

В четверг Козерогам необходимо разложить по полочкам свои мысли и чувства. Это поможет лучше определиться с желаниями и обрести себя. Не исключено, что вы можете по-новому взглянуть на свое предназначение или найти в себе скрытые таланты. Помните, что все можно исправить, если приложить немного больше усилий.

Водолей

Сегодня вдохновение будет верным союзником Водолеев. Поэтому не стоит игнорировать свои идеи, беритесь за них активнее. Семейным представителям знака звезды советуют быть более сдержанными в общении с партнером. Особенно в первой половине дня, когда высока вероятность серьезных ссор. Помните, что небольшой спор может стать началом серьезного конфликта.

Рыбы

Первая половина дня для Рыб обещает плодотворное и насыщенное время. Чтобы отвлечься от плохих мыслей, попытайтесь заняться чем-то новым, попробовав занятие, на которое долго не решались. Сегодня Рыбам следует быть осторожнее с деньгами и контролировать расходы. Импульсивные покупки могут ударить по бюджету.

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