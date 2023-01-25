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Гороскоп на 25 января: Близнецам — разобраться в чувствах, Козерогам — заняться здоровьем

25 января 2023 07:04
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор
Гороскоп на сегодня, 25 января, для всех знаков зодиака
В среду нельзя забывать о концентрации и внимательности
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор

25 января — пятые лунные сутки, характеризующиеся сильными эмоциональными колебаниями и спутанностью чувств. В этот день не стоит прислушиваться к чужим советам, поскольку они могут сбить с правильного пути и добавить неуверенности в собственных действиях. Луна в знаке Рыбы подарит некоторым представителям зодиакального круга обострение интуиции.

Астрологи дали прогноз каждому знаку зодиака на эту среду.

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Овен

Овнам в этот день следует тратить свою энергию на настоящее действие, а не фантазии и строительство воздушного замка. Если по какой-то странной причине возникнет проблема, вы легко решите ее. Звезды советуют представителям этого знака не общаться с людьми, которые могут помешать репутации.

Гороскоп на 25 января для всех знаков зодиака — Овен

Телец

Вы можете быть озабочены последними событиями. Чтобы успокоиться и сконцентрироваться на сегодняшних задачах, следует исключить страхи. Прогулка на открытом воздухе пойдет на пользу. Гороскоп на 25 января советует Тельцам уделить время семье или близким людям. Возможно, кто-то нуждается в вашей поддержке.

Гороскоп на 25 января для всех знаков зодиака — Телец

Близнецы

Очень хороший день с точки зрения здоровья. Ваше бодрое настроение придаст желаемый тонус. Но Близнецам стоит выделить время на то, чтобы разобраться со своими чувствами и принять правильное решение в давно волнующей сфере.

Гороскоп на 25 января для всех знаков зодиака — Близнецы

Рак

Гороскоп на сегодня советует представителям данного знака развивать внутри себя огонь. Именно он должен вдохновлять на новые свершения. В рабочих вызовах нужно защищать свои позиции. Звезды предсказывают Ракам благоприятный день для дарения и получения подарков от тех, кого вы любите. Запланируйте что-нибудь особенное на вечер и попробуйте сделать его максимально романтичным.

Гороскоп на 25 января для всех знаков зодиака — Рак

Лев

Гороскоп на среду Львам советует вкладывать энергию в проекты самосовершенствования. Это нужно для вашего развития как личности. Поездки и учебные занятия повысят вашу осведомленность. Звезды предостерегают: не обещайте ничего, пока не будете уверены, что вы сможете это выполнить.

Гороскоп на 25 января для всех знаков зодиака — Лев

Дева

Астрологический прогноз обещает Девам получение финансовой выгоды, она может проявиться в разных сферах жизни. В то же время звезды предостерегают уроженцев этого знака зодиака о возможных проблемах со здоровьем из-за чрезмерной эмоциональности и импульсивности. Девам стоит сегодня в свободное время почитать несколько духовных книг. Делая это, можно преодолеть многие свои проблемы.

Гороскоп на 25 января для всех знаков зодиака — Дева

Весы

Сегодня — удивительный день, когда в делах Весам не стоит ждать подвоха. Конечно, это не значит, что они могут полностью расслабиться в надежде на хрустальную честность окружающих. День хорош для переговоров и заключения сделок — особенно тех, в которых присутствует доля риска. Представители этого зодиака знака сегодня получат много времени для себя. Вы можете использовать это время, чтобы выполнить свои желания, почитать книгу или послушать любимую музыку.

Гороскоп на 25 января для всех знаков зодиака — Весы

Скорпион

Гороскоп на 25 января скорпионам рекомендует заниматься деятельностью, которая поможет сохранить спокойствие. Новые начинания будут привлекательными и будут обещать хорошие прибыли. Научитесь воспринимать себя объективно. Опишите собственные сильные и слабые стороны и работайте над их усовершенствованием. Любите себя и не думайте о том, как угодить другим.

Гороскоп на 25 января для всех знаков зодиака — Скорпион

Стрелец

Сегодня Стрельцы будут чувствовать себя в правильном настроении. В спорных вопросах может помочь интуиция, которая в этот день будет особенно обострена. Постарайтесь посвятить больше времени своим любимым и близким людям. Ваша половинка ждет вашего внимания и нежности.

Гороскоп на 25 января для всех знаков зодиака — Стрелец

Козерог

Сегодня Козерогам необходимо серьезно заняться своим здоровьем: сдайте анализы, запишитесь к семейному врачу, посетите стоматолога, измените режим питания или внесите в свой распорядок время на физическую активность. Важно сохранять равновесие и контролировать свои эмоции. Это позволит избежать серьезных проблем в будущем.

Гороскоп на 25 января для всех знаков зодиака — Козерог

Водолей

Обостренная интуиция Водолеев поможет в решении важных рабочих вопросов, а также в делах любовных. Старайтесь хорошо провести время вечером, но не игнорируйте рабочие проблемы. Начальство может быть недовольно вашей невнимательностью. Гороскоп на сегодня прогнозирует удачный день для того, чтобы выделить время на хобби и творчество.

Гороскоп на 25 января для всех знаков зодиака — Водолей

Рыбы

Сегодня Рыбам следует проявить осторожность в общении: возможно, кто-нибудь из знакомых лжет. Выяснить, в чем дело, поможет ваша интуиция. Звезды советуют уроженцам этого знака зодиака не сердиться на домашних, даже если они все делают наперекор. Спокойный разговор принесет пользы больше, чем раздражение и оскорбительные слова.

Гороскоп на 25 января для всех знаков зодиака — Рыбы

 

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