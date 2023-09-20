Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Звездный гороскоп arrow Гороскоп на 20 сентября: Овнам — помочь знакомым, Ракам — укрепить отношения arrow

Гороскоп на 20 сентября: Овнам — помочь знакомым, Ракам — укрепить отношения

20 сентября 2023 05:45
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор
Гороскоп на сегодня, 20 сентября, для всех знаков Зодиака
Астрологический круг со знаками Зодиака. Фото: Freepik
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор

20 сентября — шестые лунные сутки. Многие люди в этот день могут предсказывать, имеют хорошо развитую интуицию и разные способности. Это самый благоприятный период для любой научной или общественной деятельности, для улучшения отношений с людьми, особенно, с лицами противоположного пола. Луна в знаке Скорпиона, поэтому пора принимать важные решения.

Новини.LIVE рассказывают, что прогнозируют астрологи всем знакам Зодиака в эту среду.

Читайте также:

Выберите знак Зодиака, чтобы прочитать гороскоп на 20 сентября:

Овен

20 сентября кто-то из ваших знакомых может нуждаться в вашей помощи, поэтому по возможности не отказывайте им в этом. Возможно когда-нибудь и вы обратитесь к этому человеку за помощью.

Гороскоп на 20 сентября для всех знаков Зодиака - Овен

Телец

В этот день вы получите новые возможности роста в финансовом плане. Вероятно, вы найдете новый источник дохода, который может погасить все ваши расходы.

Гороскоп на 20 сентября для всех знаков Зодиака - Телец

Близнецы

Вы умеете легко находить общий язык с людьми, так что вам удастся установить связи и с новыми бизнес-партнерами. Благодаря этому вы сможете проделать все то, что не можете сделать самостоятельно.

Гороскоп на 20 сентября для всех знаков Зодиака - Близнецы

Рак

20 сентября вам будет легко укрепить свои отношения с любимым человеком, поэтому сделайте ему сюрприз, будьте нежны и заботливы, и покажите, как сильно вы его любите.

Гороскоп на 20 сентября для всех знаков Зодиака - Рак

Лев

В среду вы можете получить новый опыт и узнать что-нибудь новое, чтобы продвинуться дальше в профессиональном плане. В этот день гороскоп обещает вам удачу, поэтому действуйте.

Гороскоп на 20 сентября для всех знаков Зодиака - Лев

Дева

20 сентября звезды рекомендуют вам заняться духовными практиками, которые помогут вам найти гармонию. Сначала станьте счастливы с самими собой, и только после этого ищите счастье в других людях.

Гороскоп на 20 сентября для всех знаков Зодиака - Дева

Весы

Акцентируйте все свое внимание на рабочих вопросах, ведь на следующий день вам придется мгновенно решать много задач.

Гороскоп на 20 сентября для всех знаков Зодиака - Весы

Скорпион

Звезды советуют вам быть очень осторожными со своими растратами, не тратьте деньги по пустякам, а отложите их на масштабные вещи.

Гороскоп на 20 сентября для всех знаков Зодиака - Скорпион

Стрелец

Этот день будет очень продуктивным для вас, утром вы почувствуете энергию, благодаря которой вам удастся выполнить все, что вы себе напланировали, и даже больше.

Гороскоп на 20 сентября для всех знаков Зодиака - Стрелец

Козерог

Астрологи советуют вам уделить время семье и дому. В этот день стоит укрепить свои отношения с родными и сделать ремонт дома, если вы давно себе это запланировали.

Гороскоп на 20 сентября для всех знаков Зодиака - Козерог

Водолей

Звезды обещают вам в этот день успех в финансовом плане прямо на ровном месте, поэтому стоит поучаствовать в лотереях.

Гороскоп на 20 сентября для всех знаков Зодиака - Водолей

Рыбы

20 сентября обновит вас в духовном и эмоциональном плане, поэтому медитируйте, читайте или развивайте себя. Благодаря этому вы сможете лучше себя понять.

Гороскоп на 20 сентября для всех знаков Зодиака - Рыбы

Напомним, мы писали о том, какие знаки Зодиака живут в постоянной депрессии из-за того, что являются меланхоликами.

Раньше мы рассказывали о том, какие знаки Зодиака совсем не умеют хранить тайны.

Также мы сообщали о том, какие знаки Зодиака наиболее мстительны среди всех.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

09:07 На въезде в Киев останавливают и проверяют каждый автомобиль: в чем причина

13:30 Военный патруль проверил защитников, с которыми скандалил Гордон

23:45 Банки начнут блокировать счета: какие суммы теперь считают подозрительными

17:38 Уманские правоохранители выдворили 50-летнего гражданина Израиля: что известно

13:06 Ляшко рассказал о новых правилах мобилизации: как теперь будет работать ВЛК

None

Первый для Умерова: чего ждать от 15-го Рамштайна

10:53 "Есть приказ": в Украине начинают массово отчислять студентов

17:31"Говорим "нет" всем украинским олигархам": Польша приняла решение по импорту зерна

13:45 Били и упаковывали в авто: видео жесткого задержания мужчины работниками ТЦК во Львове

Новость с видео

11:48 Вручение повесток под Киевом: пробки из автомобилей растут

Новость с фото

10:54 Каким состоянием владеет задержанный нардеп Шуфрич: оценка Forbes

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз