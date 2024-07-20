Гороскоп на сегодня 20 июля 2024 года для всех знаков Зодиака — прогноз астролога

Гороскоп на 20 июля для всех знаков Зодиака — день для укрепления отношений
Гороскоп сегодня, 20 июля 2024 года, говорит, что Близнецам стоит сэкономить, а Львам — следить за деньгами. 20 июля — 15 лунные сутки, когда могут испортиться отношения с близкими. Луна в знаке Козерог, поэтому можно отправиться в горы или на лыжный курорт.
Новини.LIVE рассказывают, что прогнозируют астрологи всем знакам Зодиака в эту субботу.
Выберите знак Зодиака, чтобы прочесть гороскоп на 20 июля:
Овен
Астрологи советуют вам в этот день не общаться с представителями Девы на работе. Ваше общее самочувствие сегодня будет просто отличным.
Телец
Сегодня вас может побеспокоить представитель Козерога, но не позволяйте его плохой энергетике влиять на вашу жизнь. В этот день вам стоит есть больше овощей и фруктов.
Близнецы
Сегодня вы можете неожиданно потратиться, поэтому звезды советуют вам немного сэкономить. К тому же, это благоприятный день для того, чтобы работать вместе со своей командой. Уделите немного времени приятным занятиям и не делайте скучную рутинную работу.
Рак
В карьерном плане у вас сегодня все хорошо, но с деньгами могут возникнуть определенные проблемы. Астрологи советуют вам позаботиться о своем психическом здоровье и обратиться за помощью к психологу.
Лев
Ваш бюджет может измениться в положительную сторону, а вот утром вам не будет хватать энергии. Но в течение дня у вас может возникнуть ощущение, что вам нужно проявить инициативу и решить определенные дела.
Дева
В этот день вы можете встретить человека, перед которым вам будет немного неудобно, что вызовет определенное напряжение. В течение недели следите за своими деньгами и сходите в магазин, чтобы купить здоровую еду.
Весы
Астрологи рекомендуют вам стать смелее и поставить на паузу плохие отношения. Если вы почувствовали предательство, прекратите отношения или принимайте какие-либо необходимые меры.
Скорпион
В этот день вам лучше не брать трубку или отвечать на электронные письма от людей, которые являются для вас подозрительными. Астрологи советуют употреблять больше "хороших жиров", в частности, рыбу и авокадо.
Стрелец
Некоторые из ваших сотрудников могут сегодня ревновать вас, но не обращайте внимания на них. В этот день вам лучше начать заниматься физическими упражнениями хотя бы дважды в неделю.
Козерог
Если вы хотели уволиться с работы, сегодня можно это сделать смело, а если вы плохо спите, выпейте чашку чая во время чтения книги.
Водолей
Сегодня ваш руководитель будет доволен вашей работой, а неработающие в этот день получат важный звонок. Вашим слабым органом сегодня будет горло, поэтому не пейте и не ешьте то, что может его раздражать.
Рыбы
Если вы на работе связаны с фондовым рынком, то, по всей вероятности, сегодняшний день будет напряженным. Выплатите долги, которые могут у вас появиться. Слабым местом будет ваш желудок, поэтому сегодня лучше не пить алкоголь.
Напомним, мы писали о том, какие знаки Зодиака ощутят невероятное счастье этим летом.
Ранее мы рассказывали о том, какие знаки Зодиака могут ощутить измену со стороны партнеров.
Также мы сообщали о том, каким знакам Зодиака лучше быть одним в 2024 году.
Читайте Новини.LIVE!