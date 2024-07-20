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Гороскоп на 20 июля для всех знаков Зодиака — день для укрепления отношений

20 июля 2024 00:49
Светлана Горох - Редактор
Светлана Горох
Редактор
Гороскоп на сегодня 20 июля 2024 года для всех знаков Зодиака — прогноз астролога
Астрологический круг со знаками Зодиака. Фото иллюстративное: Freepik
Светлана Горох - Редактор
Светлана Горох
Редактор

Гороскоп сегодня, 20 июля 2024 года, говорит, что Близнецам стоит сэкономить, а Львам — следить за деньгами. 20 июля — 15 лунные сутки, когда могут испортиться отношения с близкими. Луна в знаке Козерог, поэтому можно отправиться в горы или на лыжный курорт.

Новини.LIVE рассказывают, что прогнозируют астрологи всем знакам Зодиака в эту субботу.

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Овен

Астрологи советуют вам в этот день не общаться с представителями Девы на работе. Ваше общее самочувствие сегодня будет просто отличным.

Гороскоп на 20 июля для всех знаков зодиака - Овен

Телец

Сегодня вас может побеспокоить представитель Козерога, но не позволяйте его плохой энергетике влиять на вашу жизнь. В этот день вам стоит есть больше овощей и фруктов.

Гороскоп на 20 июля для всех знаков зодиака - Телец

Близнецы

Сегодня вы можете неожиданно потратиться, поэтому звезды советуют вам немного сэкономить. К тому же, это благоприятный день для того, чтобы работать вместе со своей командой. Уделите немного времени приятным занятиям и не делайте скучную рутинную работу.

Гороскоп на 20 июля для всех знаков зодиака - Близнецы

Рак

В карьерном плане у вас сегодня все хорошо, но с деньгами могут возникнуть определенные проблемы. Астрологи советуют вам позаботиться о своем психическом здоровье и обратиться за помощью к психологу.

Гороскоп на 20 июля для всех знаков зодиака - Рак

Лев

Ваш бюджет может измениться в положительную сторону, а вот утром вам не будет хватать энергии. Но в течение дня у вас может возникнуть ощущение, что вам нужно проявить инициативу и решить определенные дела.

Гороскоп на 20 июля для всех знаков зодиака - Лев

Дева

В этот день вы можете встретить человека, перед которым вам будет немного неудобно, что вызовет определенное напряжение. В течение недели следите за своими деньгами и сходите в магазин, чтобы купить здоровую еду.

Гороскоп на 20 июля для всех знаков зодиака - Дева

Весы

Астрологи рекомендуют вам стать смелее и поставить на паузу плохие отношения. Если вы почувствовали предательство, прекратите отношения или принимайте какие-либо необходимые меры.

Гороскоп на 20 июля для всех знаков зодиака - Весы

Скорпион

В этот день вам лучше не брать трубку или отвечать на электронные письма от людей, которые являются для вас подозрительными. Астрологи советуют употреблять больше "хороших жиров", в частности, рыбу и авокадо.

Гороскоп на 20 июля для всех знаков зодиака - Скорпион

Стрелец

Некоторые из ваших сотрудников могут сегодня ревновать вас, но не обращайте внимания на них. В этот день вам лучше начать заниматься физическими упражнениями хотя бы дважды в неделю.

Гороскоп на 20 июля для всех знаков зодиака - Стрелец

Козерог

Если вы хотели уволиться с работы, сегодня можно это сделать смело, а если вы плохо спите, выпейте чашку чая во время чтения книги.

Гороскоп на 20 июля для всех знаков зодиака - Козерог

Водолей

Сегодня ваш руководитель будет доволен вашей работой, а неработающие в этот день получат важный звонок. Вашим слабым органом сегодня будет горло, поэтому не пейте и не ешьте то, что может его раздражать.

Гороскоп на 20 июля для всех знаков зодиака - Водолей

Рыбы

Если вы на работе связаны с фондовым рынком, то, по всей вероятности, сегодняшний день будет напряженным. Выплатите долги, которые могут у вас появиться. Слабым местом будет ваш желудок, поэтому сегодня лучше не пить алкоголь.

Гороскоп на 20 июля для всех знаков зодиака - Рыбы

Напомним, мы писали о том, какие знаки Зодиака ощутят невероятное счастье этим летом.

Ранее мы рассказывали о том, какие знаки Зодиака могут ощутить измену со стороны партнеров.

Также мы сообщали о том, каким знакам Зодиака лучше быть одним в 2024 году.

Астрология знаки Зодиака ежедневный гороскоп 20 июля

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