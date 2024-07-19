Гороскоп на сегодня 19 июля 2024 года для всех знаков Зодиака — прогноз астролога

Астрологический круг со знаками Зодиака. Фото иллюстративное: Pinterest

Гороскоп на сегодня, 19 июля 2024 года, говорит, что Девам лучше отказаться от алкоголя, а Рыбам — поверить в себя. 19 июля — 14 лунные сутки, когда можно укрепить отношения в семье. Луна в знаке Козерог, поэтому могут быть задержки в получении прибыли.

Новини.LIVE рассказывают, что прогнозируют астрологи всем знакам Зодиака в эту пятницу.

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Овен

Астрологи советуют вам не только отстаивать собственные аргументы, а у слушать других, если возникает какой-то спор. Только так в этой ситуации может победить настоящая истина.

Телец

Если человек плохо к вам относится, вам лучше его ни в чем не убеждать, ведь это совершенно бесполезно.

Близнецы

Если вокруг сплошные провокации, старайтесь оставаться в адекватном состоянии. Если вы позволите себе сказать что-нибудь плохое, вас можно будет поставить на один уровень с этими людьми.

Рак

Сегодня вам лучше не проводить операции какого-либо характера, связанные с деньгами. Дело в том, что вы рискуете понести большие убытки.

Лев

Этот день считается благоприятным для того, чтобы поговорить с родными, хотя бы по телефону. Дайте им понять, что вы о них не забыли.

Дева

В этот день вам лучше не употреблять алкогольные напитки, ведь это может плохо повлиять на здоровье. А в комбинации с сильной жарой это усугубит негативное влияние.

Весы

Если вы составляете профессиональные планы на ближайшее время, пишите туда только то, в чем вы уверены.

Скорпион

Сегодняшний день является благоприятным для личных путешествий, связанных с отдыхом. Они не только будут удачными, но и оставят хороший отпечаток на сердце.

Стрелец

Астрологи не советуют вам расслабляться даже, если рабочая неделя подходит к концу. Вам следует сделать последний рывок, чтобы закончить проект, который вы так долго делали.

Козерог

В этот день вам категорически нельзя рисковать, и речь идет не только о денежной составляющей. Астрологи не рекомендуют вам переходить улицу там, где не надо, и заниматься экстремальными видами спорта.

Водолей

В вашей жизни очень вовремя появится человек, с которым вы уже давно не поддерживаете связь. Именно он может помочь вам решить проблему, которая вас давно беспокоит.

Рыбы

Сегодня вам особенно нужно поверить в себя, чтобы преодолеть разные препятствия на пути.

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