Гороскоп на сегодня 17 июля 2024 года для всех знаков Зодиака — прогноз астролога

Астрологический круг со знаками Зодиака. Фото иллюстративное: Pinterest

Гороскоп сегодня, 17 июля 2024 года, говорит, что Тельцам лучше не брать кредиты, а Ракам не стоит одалживать кому-то деньги. 17 июля — 12 лунные сутки, которые благоприятны для любовных отношений. Луна в знаке Стрелец, поэтому лучше избегать операций, связанных с землей или строительством.

Новини.LIVE рассказывают, что прогнозируют астрологи всем знакам Зодиака в эту среду.

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Овен

Сегодня звезды советуют вам быть осторожными в пробках и употреблять как можно больше овощей и фруктов. К тому же, не стоит забывать и о том, как важно пить больше воды.

Телец

В этот день вам категорически нельзя брать кредиты и вкладывать деньги в фондовый рынок. Если вы активно занимаетесь физическими упражнениями, то сегодня лучше немного отдохнуть.

Близнецы

Астрологи категорически не рекомендуют вам сегодня инвестировать в фондовый рынок и, наоборот, ждать повышения на работе в ближайшее время. В этот день вашим слабым местом будет голова, и сегодня вас чаще побеспокоит головная боль.

Рак

Сегодня вам лучше никому не одалживать деньги, несмотря на то, что вам будет сопутствовать удача в финансовом плане. В этот день ваше здоровье будет хорошим и крепким, а астрологи советуют есть побольше белка.

Лев

Если вы работаете на фрилансе, сегодня вам будет проще найти новых клиентов. В финансовом плане у вас все гораздо лучше, чем это было раньше. Помните, что вы не одни, поэтому пообщайтесь с теми, кто вам не безразличен.

Дева

Если вы нигде не работаете и находитесь в поиске работы, сегодня вам очень повезет. В этот день позаботьтесь о своем здоровье, ведь вы можете заболеть.

Весы

Вы не можете получить повышение на работе из-за собственного перфекционизма, поэтому звезды советуют быть напористее. В этот день вам лучше позаботиться о своем психическом состоянии и смело просить о помощи.

Скорпион

Сегодня вы можете получить шанс на повышение, а астрологи не советуют одалживать у кого-то деньги, вкладывать их во что-то и покупать что-то масштабное. Вероятно, вам лучше больше спать и прекратить употреблять газированные напитки.

Стрелец

В конце сегодняшнего дня в вашей жизни может произойти по-настоящему безумное, но в этот день вы получите доход. Сегодня у вас могут быть проблемы с кожей.

Козерог

Сегодня у вас не будет никаких проблем с деньгами. Астрологи не советуют плохо отзываться о своем руководителе и сотрудниках. Употребляйте лучше оливковое масло, откажитесь от сахара и алкоголя.

Водолей

В этот день вас могут побеспокоить представители Весов, но сосредоточьтесь на самом себе. Сегодня вам лучше употреблять больше овощей и фруктов, а также пить больше воды.

Рыбы

Вероятно, в последнее время вы беспокоитесь о собственном финансовом положении, поэтому астрологи советуют создать план, который облегчит ситуацию. Больше заботьтесь о своем здоровье, чтобы лучше себя чувствовать и легче засыпать.

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