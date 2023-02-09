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Гороскоп на 10 февраля: Тельцам — отвлечься от проблем, Стрельцам — время общения

9 февраля 2023 17:35
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор
Гороскоп на завтра, 10 февраля, для всех знаков зодиака
Влияние созвездия Весов на Луну побуждает нас к душевным беседам и ликвидации конфликтов
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор

10 февраля — 20 лунные сутки, когда необходимо проявить максимум смирения, смиренно воспринимать замечания и советы, объективно оценивать себя и свою деятельность. В этот день гордыня противопоказана. Луна будет находиться в знаке Весы. Это день мудрости, постижения новых знаний. Можно связывать новые знакомства, принимать гостей, общаться с коллегами, знакомыми, друзьями, любимыми и близкими.

Астрологи рассказали, что приготовили звезды для каждого знака зодиака в эту пятницу.

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Овен

Благоприятные планеты подарят представителям этого знака зодиака спокойный день, когда можно будет плодотворно поработать. Общение с коллегами может принести положительные результаты. Гороскоп на пятницу Овнам рекомендует проявить тактичность и вежливость, чтобы получить хорошие результаты на переговорах или деловых встречах.

Гороскоп на 10 февраля для всех знаков зодиака — Овен

Телец

Гороскоп на 10 февраля советует Тельцам изменить обстановку и отвлечься от проблем. Не стоит переживать —  все испытания, которые дает судьба, не проходят даром. Близкий человек поможет вам избавиться от непонятной тревоги, усталости или нервного стресса.

Гороскоп на 10 февраля для всех знаков зодиака — Телец

Близнецы

Эта пятница для Близнецов будет тяжелой, но достаточно интересной. Гороскоп на 10 февраля обещает решение проблемы, давно висевшей нерешенной. Все обернется, как лучше. Способность завладеть вниманием окружающих, уверенность в себе и красноречие помогут убедить нужных вам людей и привлечь их на свою сторону. Может пригодиться мягкость и дипломатичность.

Гороскоп на 10 февраля для всех знаков зодиака — Близнецы

Рак

Этот день будет благоприятным для выяснения отношений с человеком, который создает нервное напряжение и отвлекает от работы своими рассказами и слухами. Это отбирает у Раков такую ценную энергию, которую они могли бы направить в работу или в другое русло. Гороскоп на пятницу рекомендует представителям данного знака зодиака поговорить с откровенно и объяснить, что вам неприятно такое общение.

Гороскоп на 10 февраля для всех знаков зодиака — Рак

Лев

Уроженцы этого знака зодиака будут в ударе в эту пятницу. Их талант убеждения будет иметь особую силу. Гороскоп на 10 февраля для Львова рекомендует использовать эту возможность, чтобы достичь поставленных целей. Новые знакомства и связи отразятся на работе и карьере самым неожиданным образом.

Гороскоп на 10 февраля для всех знаков зодиака — Лев

Дева

Положение Луны подарит Девам продуктивный и положительный день. Пятница пройдет в положительном ключе, а дела можно будет покончить с выгодными результатами. Однако гороскоп на 10 февраля Девам рекомендует быть внимательными и не доверять сразу любой информации, ее лучше перепроверить и убедиться в правдивости.

Гороскоп на 10 февраля для всех знаков зодиака — Дева

Весы

День пройдет хорошо благодаря бодрости и энергичности, сопровождающим представителей этого знака зодиака. Гороскоп на пятницу Весам советует активно общаться и проявить инициативу, чтобы добиться положительных сдвигов в любом деле. Вечером лучше уделить время близкому человеку.

Гороскоп на 10 февраля для всех знаков зодиака — Весы

Скорпион

Звезды предостерегают Скорпионов от активности в сфере профессиональной деятельности. Беспричинные изменения настроения, неожиданные перепады самочувствия могут осложнить достижение поставленных целей или привести к конфликту с людьми. Гороскоп на пятницу советует провести день пассивно и созерцательно.

Гороскоп на 10 февраля для всех знаков зодиака — Скорпион

Стрелец

Стрельцов ждет в эту пятницу приятное общение в хорошей компании. Звезды способствуют этому зодиакальному знаку приятной прогулке. Вечером можно позволить себе отдохнуть от работы и побаловать себя.

Гороскоп на 10 февраля для всех знаков зодиака — Стрелец

Козерог

День не предвещает Козерогам больших успехов и достижений. Представителям данного знака зодиака следует спокойно заниматься текущими делами. Гороскоп на 10 февраля предостерегает — не нужно принимать предложения о легких доходах.

Гороскоп на 10 февраля для всех знаков зодиака — Козерог

Водолей

Последний рабочий день на этой неделе будет благоприятным временем для встреч и посиделок с единомышленниками, близкими и друзьями. Гороскоп на пятницу для Водолеев обещает удачные проекты, которые могут обернуться прибылью. Также не стоит проходить мимо людей, предлагающих сотрудничество. Новые деловые связи выльются в очень выгодное партнерство.

Гороскоп на 10 февраля для всех знаков зодиака — Водолей

Рыбы

В последний день рабочей недели представители этого знака зодиака будут генерировать интересные идеи и мысли. Гороскоп на 10 февраля для Рыб предлагает не упустить шанс и заявить о себе из-за своей креативности. Также пятница станет благоприятным временем для знакомства на личном фронте. Обаяние покорит противоположный пол.

Гороскоп на 10 февраля для всех знаков зодиака — Рыбы

 

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