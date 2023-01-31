Ми в соцмережах:

Регионы
Киев Одесса Харьков
Разделы
Киев Одесса Харьков
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Главная arrow Звездный гороскоп arrow Гороскоп на 1 февраля: Львам — время на самоанализ, Скорпионам — не торопиться arrow

Гороскоп на 1 февраля: Львам — время на самоанализ, Скорпионам — не торопиться

31 января 2023 16:55
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор
Гороскоп на завтра, 1 февраля, для всех знаков зодиака
В этот день нет смысла спешить или выбиваться из сил, преодолевая препятствия
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор

1 февраля — 12 лунные сутки, предназначенные для самоанализа, милосердия, сострадания. Время заняться благотворительностью, очистить душу от злобы и обид, простить всех и открыться миру. В этот день можно плыть по течению и брать то, что предлагает жизнь. Луна в знаке Близнецы, потому следует быть готовыми к перепадам настроения.

Что ждет каждый знак зодиака в эту среду, астрологи дали четкий прогноз.

Читайте также:

Выберите знак зодиака, чтобы прочитать гороскоп на 1 февраля:

Овен

Звезды в этот день советуют Овнам очень обдуманно распоряжаться своими деньгами. Перед представителями этого знака может возникнуть много вопросов, которые будут нуждаться в немедленном решении. Поэтому нужно четко продумать план действий и следовать ему. Общение с умными людьми принесет хорошие идеи и планы. В среду на подъеме будет любовь и связь.

Гороскоп на 1 февраля для всех знаков зодиака — Овен

Телец

Утром настроение представителей этого знака может быть несколько испорчено по каким-либо обстоятельствам. Однако в течение дня все наладится. Рабочее время пройдет быстро и незаметно. Гороскоп на 1 февраля прогнозирует Тельцам, связанным с искусством и театром, несколько новых возможностей проявить себя как можно лучше. Вечером найдется свободное время, которое можно уделить себе и заняться чем-нибудь креативным.

Гороскоп на 1 февраля для всех знаков зодиака — Телец

Близнецы

Близнецы в первый день февраля имеют шанс произвести впечатление на окружающих благодаря своему позитивному мировоззрению и уверенности. На работе вы почувствуете себя особенно. Гороскоп на среду прогнозирует день, наполненный приятными эмоциями и романтикой. Если вы желали любви своей второй половинки, день вас благословит.

Гороскоп на 1 февраля для всех знаков зодиака — Близнецы

Рак

В эту среду звезды советуют Ракам задуматься о своем питании. Возможно, его нужно несколько изменить, чтобы чувствовать себя лучше. Гороскоп на 1 февраля прогнозирует представителям этого знака зодиака благоприятный день для домашних дел и завершение незавершенных дел. Смелые шаги и решения принесут благоприятные награды.

Гороскоп на 1 февраля для всех знаков зодиака — Рак

Лев

Успех и признание будут вашими, если вы останетесь сосредоточенными на своей работе. Утро отлично подойдет для начала новых дел, а днем можно сфокусироваться на чем-то простом и понятном. Гороскоп на 1 февраля советует Львам свободное время потратить на самоанализ, чтобы лучше понять себя, свои мысли, мечты и цели. Не бойтесь подумать о прошлом, своих ошибках и о методах их исправления.

Гороскоп на 1 февраля для всех знаков зодиака — Лев

Дева

Гороскоп на среду прогнозирует нехватку времени на отдых, какая-то незавершенная задача потребует много внимания и сил. Поддержка близких и друзей — это то, что делает нас счастливыми. Не забывайте об этом. Звезды советуют Девам чаще общаться с теми, к кому они не безразличны. Вовлеките себя, чтобы разделить их радость и горе. Не бойтесь говорить то, что у вас на уме. Но меньше критикуйте.

Гороскоп на 1 февраля для всех знаков зодиака — Дева

Весы

В силу каких-либо обстоятельств Весы могут почувствовать беспокойство. Однако звезды советуют пытаться сохранять равновесие и немедленно реагировать на разрешение ситуации. Новые начинания будут привлекательными и будут обещать хорошие прибыли. В эту среду вы сможете провести самый лучший вечер с близким человеком.

Гороскоп на 1 февраля для всех знаков зодиака — Весы

Скорпион

Гороскоп на среду прогнозирует Скорпионам день, когда нельзя спешить и торопиться: любые действия, совершенные впопыхах, окажутся заранее провальными. Также желательно посвятить время гармонизации окружающего пространства, и если в мировом масштабе вам это сделать не удастся, то навести порядок на рабочем столе, в доме и т.п. вам вполне по силам.

Гороскоп на 1 февраля для всех знаков зодиака — Скорпион

Стрелец

Ваша жажда знаний поможет найти новых друзей. Звезды рекомендуют использовать свою профессиональную силу, чтобы повысить перспективы карьерного роста. Вероятно, вы добьетесь неограниченного успеха в своей сфере деятельности. Однако Стрельцам не следует торопиться с решениями и важными разговорами.

Гороскоп на 1 февраля для всех знаков зодиака — Стрелец

Козерог

Представителей этого знака зодиака ждут подсказки судьбы. Старайтесь не игнорировать и прислушиваться к своей интуиции. Вам удастся избежать ошибок и успешно окончить все свои дела. Если вам нужно что-то изменить в жизни, лучшего времени вам не найти: обстоятельства дня позволят исправить совершенные ранее ошибки и закрыв старую страницу жизни открыть новую.

Гороскоп на 1 февраля для всех знаков зодиака — Козерог

Водолей

Это будет благоприятный день для масштабных начинаний, на которые Водолеи давно не могли решиться. Представителям этого знака зодиака достаточно знаний и навыков, чтобы со всем успешно справиться. Вы сможете достичь большего, чем ожидалось. Однако гороскоп на 1 февраля советует контролировать склонность жить одним днем и тратить слишком много времени и денег на развлечения.

Гороскоп на 1 февраля для всех знаков зодиака — Водолей

Рыбы

Зодиакальный прогноз на день для Рыб более чем удачный. Звезды советуют уроженцам этого знака зодиака, прежде чем составить план на день, определиться с тем, какое дело действительно важно, а какое вполне может подождать. Появится шанс воплотить в жизнь свои мечты.

Гороскоп на 1 февраля для всех знаков зодиака — Рыбы

 

Также мы писали, каким будет 2023 год по китайскому гороскопу для всех знаков зодиака. Кому предстоит успех, а кому испытание?

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

05:10 Врачи назвали утренний симптом рака: его многие игнорируют

Эксклюзив

13:30 Безопасное укрытие: почему в квартире спокойнее, чем в старом подвале или погребе

Новина з фото

04:10 Чем закончилась первая в мире пересадка головы

05:40 Три симптома на коже указывают на проблемы с печенью

Новина з фото

05:52 Самая худая женщина на планете: как она выглядела и сколько весила

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

02:50 Два признака на лице, указывающие на опасное для жизни состояние

09:40 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

Новина з фото

17:59 Минус десять килограммов: Елена Зеленская поделилась секретом своего похудения

Новина з фото

06:30 Их просто не узнать: актрисы сериала "Папины дочки" выросли и кардинально изменились. Как выглядят спустя 15 лет

03:10 8 вещей, которые в 2022 году резко утратят свою популярность

17:50 Для агропродукции Украины открывается рынок экспорта в Канаду и Сербию

17:48 Зеленский обсудил с Трюдо реализацию формулы мира

17:45 Жена Николая Тищенко, модель и блогер Барановская, прокомментировала скандальное расследование

Новина з фото

17:35 В Киеве возобновят строительство пешеходного моста на Оболони, — Кличко

17:30 Зеленский и Марченко обсудили пути обеспечения дополнительных лимитов электроэнергии для Одесчины

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

17:26 Кулеба рассказал, сколько танков получит Украина в первой волне помощи

17:20 Франция передаст Украине 12 гаубиц Caesar

17:07 В Киеве вводят пропуска нового формата для передвижения в комендантский час

Новина з фото

17:05 В Херсонской области на вражеской мине взорвался местный житель: правоохранители начали расследование

17:02 Латвия поддержит Украину и рассмотрит возможность бойкота Олимпийских игр-2024: что известно

Эксклюзив

17:00 "Информвойну на книжном рынке мы проиграли": владелец "Фолио" Александр Красовицкий

Эксклюзив

16:30 Коваленко: "россия планирует захватить весь Донбасс в ближайшие месяцы, но ВСУ готовят сюрприз врагу"

Новина з відео

16:20 В Одессе горел социальный центр для переселенцев: последствия и вероятная причина пожара

Новина з відео

14:49 Мэру Броваров вручили повестку во время заседания горсовета

Новина з відео

14:30 Крымские партизаны ликвидировали двух офицеров росгвардии: как это произошло

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з відео

12:33 В Одессе задержали двух мужчин, которые сотрудничали с рф

Новина з відео

11:07 Светлана Тарабарова рассекретила пол третьего ребенка

Новина з відео

10:00 Фонд Вадима Столара передал дроны Главному управлению разведки

Новина з відео

09:00 Гороскоп на 31 января: Тельцам — позаботиться о здоровье, Стрельцам — контролировать эмоции

Новина з відео

06:45 Именины Оксаны 2023: оригинальные и красивые поздравления в прозе, стихах и открытках

Эксклюзив

17:00 "Информвойну на книжном рынке мы проиграли": владелец "Фолио" Александр Красовицкий

Эксклюзив

16:30 Коваленко: "россия планирует захватить весь Донбасс в ближайшие месяцы, но ВСУ готовят сюрприз врагу"

12:30 Драка жабы и гадюк: как Пригожин и Рогозин Гиркина на фронт не пускали

Эксклюзив

12:16 Селезнев перечислил три составляющие, необходимые ВСУ для начала контрнаступления

Эксклюзив

11:14 Селезнев сказал, по каким направлениям враг имеет инициативу

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

08:00 Как Европа выживает без российского газа

Эксклюзив

18:00 Трагедия над Броварами: почему упал министерский вертолет — версии

14:00 "Бавовна" в Иране: детали удара по союзнику путина и что означает "последнее предупреждение"

08:00 Насильники, грабители, убийцы: как реагируют в россии на массовое возвращение зэков Пригожина

Эксклюзив

16:00 "Россияне дохнут, живые переступают через мертвых и снова лезут на наши позиции. И так днями по кругу", — позывной "Ведьма"

Актуальное по теме

None 31 Январь 17:48

Для агропродукции Украины открывается рынок экспорта в Канаду и Сербию

None 31 Январь 17:48

Зеленский обсудил с Трюдо реализацию формулы мира

None 31 Январь 17:44

Жена Николая Тищенко, модель и блогер Барановская, прокомментировала скандальное расследование

None 31 Январь 17:37

В Киеве возобновят строительство пешеходного моста на Оболони, — Кличко

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB