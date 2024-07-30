Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Звездный гороскоп arrow Четырем знакам Зодиака стоит быть осторожными в начале августа arrow

Четырем знакам Зодиака стоит быть осторожными в начале августа

30 июля 2024 05:40
Светлана Горох - Редактор
Светлана Горох
Редактор
Четыре знака Зодиака, которым следует быть осторожными в начале августа — прогноз астрологов
Расстроенная женщина, сидящая на лавочке. Фото: Pinterest
Светлана Горох - Редактор
Светлана Горох
Редактор

Представителям некоторых знаков зодиакального созвездия в следующем месяце следует быть особенно осторожными. Астрологи рассказали, каким четырем знакам Зодиака следует обращать особое внимание на определенные сферы своей жизни и быть более осмотрительными, чем обычно.

Новини.LIVE рассказывает об этих знаках Зодиака.

Читайте также:

Знаки Зодиака, которым следует быть осмотрительными в августе

Водолей

Представителям этого зодиакального знака следует быть спокойными на работе и не принимать каких-либо поспешных решений в начале следующего месяца. Сначала следует обдумать ту или иную информацию, а уже потом действовать так, как это будет правильно.

Астрологи рекомендуют обратиться за советами к представителю другого знака Зодиака, который, к тому же, поможет даже решить старые проблемы.

Символ знака Зодиака Водолей
Символ знака Зодиака Водолей. Фото иллюстративное: Freepik

Дева

Люди, рожденные под этим знаком, могут представать перед выбором между карьерой, общением с окружающими и необходимостью отдыхать. Астрологи рекомендуют позаботиться о своем здоровье и, в частности, укрепить свою иммунную систему и по возможности избегать стрессов и переутомления на работе.

К тому же, пятого августа — ретроградный Меркурий, поэтому стоит быть осторожными в общении и правильно расставить приоритеты. Также астрологи советуют подумать и об отпуске.

Символ знака Зодиака Дева
Символ знака Зодиака Дева. Фото иллюстративное: Freepik

Стрелец

Представителям этого знака следует быть осторожными в финансовой и карьерной жизни в конце июля и начале августа. В этот период лучше не вкладывать деньги в рискованные проекты и менять свою деятельность.

Чтобы избежать ссор с членами семьи и сохранить семейную гармонию, следует сосредоточиться на правильном распределении семейных расходов.

Символ знака Зодиака Стрелец
Символ знака Зодиака Стрелец. Фото иллюстративное: Freepik

Рыбы

В начале следующего месяца людям под этим зодиакальным знакам следует позаботиться о состоянии своего здоровья и начать вести сбалансированный образ жизни. В этот период могут обостриться новые болезни и дать о себе знать старые проблемы со здоровьем.

Астрологи рекомендуют быть более дисциплинированными и по-максимуму избегать больших нагрузок, в частности, конфликтов.

Символ знака Зодиака Рыбы
Символ знака Зодиака Рыбы. Фото иллюстративное: Freepik

Напомним, мы писали о том, на пути каких знаков Зодиака возникнут настоящие испытания в августе.

Раньше мы рассказывали о том, какие знаки Зодиака могут разбогатеть до конца лета.

Также мы сообщали о том, каким знакам Зодиака лучше быть в одиночестве в 2024 году.

гороскоп Астрология знаки Зодиака август

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Text

13:14 Новая тактика ТЦК — нардеп рассказал, как украинцев отправляют на полигон

25 июля 2024

19:09 Отец подозреваемого в убийстве Фарион прокомментировал задержание сына

26 июля 2024

13:08 Клименко рассекретил, о чем писал в прощальном письме подозреваемый в убийстве Фарион

18 июля 2024

15:27 Вторжение циклона — Наталка Диденко предупредила регионы, где завтра будет щедро лить дождь

26 июля 2024

18:47 Где служат бывшие ограниченно пригодные, мобилизованные в ВСУ — перечень должностей

22 июля 2024
Новость с видео

20:34 Кто в Резерв+ может получить автоматическую отсрочку — две категории

24 июля 2024

06:00 Быстрая головоломка — найдите три отличия между рисунками за 10 секунд

10:04 Зинченко выбрал новый клуб — Арсенал готовит трансфер украинца

18 июля 2024

07:39 Как ТЦК будет штрафовать мужчин, которые не обновили данные, но не имеют доходов и имущества

16 июля 2024

12:53 Шевченко решил, какой клуб заменит Днепр-1 в УПЛ