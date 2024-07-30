Четыре знака Зодиака, которым следует быть осторожными в начале августа — прогноз астрологов

Расстроенная женщина, сидящая на лавочке. Фото: Pinterest

Представителям некоторых знаков зодиакального созвездия в следующем месяце следует быть особенно осторожными. Астрологи рассказали, каким четырем знакам Зодиака следует обращать особое внимание на определенные сферы своей жизни и быть более осмотрительными, чем обычно.

Новини.LIVE рассказывает об этих знаках Зодиака.

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Водолей

Представителям этого зодиакального знака следует быть спокойными на работе и не принимать каких-либо поспешных решений в начале следующего месяца. Сначала следует обдумать ту или иную информацию, а уже потом действовать так, как это будет правильно.

Астрологи рекомендуют обратиться за советами к представителю другого знака Зодиака, который, к тому же, поможет даже решить старые проблемы.

Символ знака Зодиака Водолей. Фото иллюстративное: Freepik

Дева

Люди, рожденные под этим знаком, могут представать перед выбором между карьерой, общением с окружающими и необходимостью отдыхать. Астрологи рекомендуют позаботиться о своем здоровье и, в частности, укрепить свою иммунную систему и по возможности избегать стрессов и переутомления на работе.

К тому же, пятого августа — ретроградный Меркурий, поэтому стоит быть осторожными в общении и правильно расставить приоритеты. Также астрологи советуют подумать и об отпуске.

Символ знака Зодиака Дева. Фото иллюстративное: Freepik

Стрелец

Представителям этого знака следует быть осторожными в финансовой и карьерной жизни в конце июля и начале августа. В этот период лучше не вкладывать деньги в рискованные проекты и менять свою деятельность.

Чтобы избежать ссор с членами семьи и сохранить семейную гармонию, следует сосредоточиться на правильном распределении семейных расходов.

Символ знака Зодиака Стрелец. Фото иллюстративное: Freepik

Рыбы

В начале следующего месяца людям под этим зодиакальным знакам следует позаботиться о состоянии своего здоровья и начать вести сбалансированный образ жизни. В этот период могут обостриться новые болезни и дать о себе знать старые проблемы со здоровьем.

Астрологи рекомендуют быть более дисциплинированными и по-максимуму избегать больших нагрузок, в частности, конфликтов.

Символ знака Зодиака Рыбы. Фото иллюстративное: Freepik

Напомним, мы писали о том, на пути каких знаков Зодиака возникнут настоящие испытания в августе.

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