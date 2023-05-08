Гороскоп для всех знаков Зодиака на 9 мая

Что звезды предвещают сегодня?

Астрологи рассказали, что звезды приготовили для каждого знака зодиака в этот вторник. Выберите знак зодиака, чтобы прочесть гороскоп на 9 мая:

Овен

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Вам сегодня будет везти во всем: дела будут решаться легко, проблемы не будут возникать даже в самых "проблемных" сферах вашей жизни, а родные только будут радовать. Пришло время избавиться от всего лишнего и провести время с пользой!

Телец

Сегодняшний день очень способствует спокойному досугу: почитайте книгу, проведите время наедине с собой и займитесь любимыми делами. На работе все будет хорошо, впрочем, в ближайшее время вас ожидают перемены. То, будут ли они положительными, будет зависеть исключительно от вас, впрочем, звезды предвещают что вы справитесь!

Близнецы

Сегодня вам стоит уделить все свое время любимому делу: будь то работа или любимое хобби. Звезды предвещают, что кое-что будет вас раздражать, впрочем, вам удастся сделать из ситуации правильные выводы. Сегодня вы поймете, что мешало вам двигаться вперед.

Рак

Сегодня вам предстоит активный и бурный день. Впрочем, переживания следует оставить в прошлом, ведь будущее готовит для вас положительные перемены. Звезды советуют вам позаботиться о своем здоровье и, при необходимости, обратиться к психологу.

Лев

Звезды советуют вам не тратить деньги зря и задуматься об инвестициях в будущее. Возможно, сегодня придется собраться с силами и кое-что завершить, впрочем, когда дело будет сделано, вы почувствуете невероятное облегчение! На работе возможны незначительные трудности, впрочем, у вас достаточно сил для того, чтобы с ними справиться.

Дева

Сегодня Девам стоит остановиться и понять, что человек – не железный. Если вы чувствуете, что тянете на себе слишком многое, то прекратите наконец повторять себе, что ситуация "наладится" сама. Решительно откажитесь выполнять работу, которую вам приходится делать за других!

Весы

Не исключено, что сегодня вас постигнет возможность изменить свою жизнь к лучшему. Звезды предвещают, что если вы отправитесь в путь, то, скорее всего, вам повезет. Впрочем, не стоит принимать решения на эмоциях: для начала хорошенько взвесьте все "за" и "против".

Скорпион

Не забывайте, что гнев – это не лучший советник. Впрочем, когда вам хочется решительно все изменить, гнев тоже может стать отличным для этого ресурсом. Звезды также предвещают, что вам следует не забывать о своих увлечениях. Скорпиону сегодня следует задуматься о том, что отношения предполагают усилия со стороны обоих.

Стрелец

Стрельцам сегодня следует задуматься о том, что если вам некомфортно, то не следует оставаться на месте только потому, что вам страшно. Звезды предвещают, что сегодняшний день отлично подходит для саморефлексии и размышлений. Впрочем, не забудьте об общении с друзьями – сегодня им будет что вам рассказать.

Козерог

Козероги, сегодня вам немного повезет в деньгах, впрочем, дальнейший успех будет зависеть исключительно от того, настолько хорошо вы все обдумаете. Однако звезды предвещают, что медлить тоже не стоит. Сегодня дети будут вас радовать, а близкие люди раскроют интересную тайну.

Водолей

Звезды предвещают, что вам следует обратить внимание на свое эмоциональное состояние и прекратить, наконец, накручивать себя. Впрочем, решительные действия тоже не помешают, ведь единственное, к чему ведет бездействие – это застой. Не ленитесь поинтересоваться тем, как изменилась ситуация у человека, которым вы интересуетесь – узнаете много нового!

Рыбы

Звезды предвещают, что вам стоит немного отдохнуть, ведь волнение очень вредно для организма. Порадуйте себя чем-нибудь приятным и больше не беспокойтесь о вещах, на которые вы можете влиять лишь ограниченно — все решится само собой. Впрочем, ваш вклад тоже не будет лишним.

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