Скандал у королівській родині: дітей принца Гаррі та Меган Маркл не запросили на коронацію Карла III

Принц Гаррі та Меган Маркл

Букінгемський палац не запросив дітей принца Гаррі та Меган Маркл на коронацію Карла III, яка запланована на 6 травня. Хоча сама пара була запрошена, їхні стосунки із майбутнім королем залишаються напруженими.

Про це пише Daily Mail.

Діти принца Гаррі та Меган Маркл

Представники королівської родини сподіваються, що герцог та герцогиня Сассекські не з'являться на церемонії, і що вони залишаться в Ісландії. Офіційні представники двору пояснюють відсутність дітей Сассексів на церемонії тим, що вони надто малі для участі у такому заході.

Проте, за повідомленнями ЗМІ, принц Гаррі та Меган Маркл планують провести день коронації зі своїми дітьми, включаючи свій четвертий день народження сина Арчі та день народження принцеси Лілібет.

Водночас очікується, що принц Джордж і принцеса Шарлотта візьмуть участь у церемонії, оскільки майбутній король, як очікується, відіграватиме офіційну роль.

Таким чином, напружені відносини між королівською сім'єю і герцогом і герцогинею Сассекськими продовжуються, і пара не буде присутня на коронації Карла III. Проте вони планують провести час зі своїми дітьми на честь їхніх днів народження під час цієї події.

Нагадаємо, що молодший син Чарльза III принц Гаррі та його дружина, колишня голлівудська актриса Меган Маркл охрестили свою молодшу дитину . Церемонія хрещення маленької Лілібет Маунбеттен-Віндзор, якій у червні виповниться два роки, відбулася в передмісті Лос-Анджелеса (Каліфорнія, США).

Також ми писали, що Чарльз III хоче бачити Гаррі та Меган Маркл на коронації після скандалу: він виселив герцогів Сассекських з їхнього котеджу Фрогмор на території Віндзорського замку.