Календар свят на лютий 2023 — найважливіші події та дати

Оскільки цей рік не є високосним, то лютий буде мати рівно чотири тижні — 28 днів

Лютий — найкоротший у році та останній місяць зими, у якому буде всього 28 днів. Проте важливих дат буде чимало. На українців очікує декілька великих свят — День святого Валентина та День Державного Герба.

Новини.LIVE склав детальний календар вихідних, професійних та міжнародних свят на лютий.

Вихідні дні у лютому 2023

Нагадаємо, Верховна Рада України подовжила воєнний стан до 19 лютого 2023 року. Скоріше за все він буде продовжений і після цієї дати. Тому, додаткових вихідних у лютому не передбачається. Офіційні вихідні дні в січні 2023 року — це суботи та неділі.

Працювати ми будемо 20 днів, а відпочивати — 8.

Вихідні дні лютого:

4 та 5;

11 та 12;

18 та 19;

25 та 26.

Календар свят на лютий 2023

В Україні відзначають такі професійні, міжнародні свята та пам'ятні дати у лютому:

2 лютого — День бабака, День безпечного інтернету;

3 лютого — День лікарки, День оптиміста, Всесвітній день боротьби з ненормативною лексикою;

4 лютого — Всесвітній день боротьби проти рака;

6 лютого — Міжнародний день бармена;

7 лютого — День масажиста;

8 лютого — День пропозиції руки та серця;

9 лютого — Міжнародний день стоматолога;

10 лютого — Всесвітній день зернобобових;

11 лютого — Всесвітній день хворого;

14 лютого — День Святого Валентина, День комп'ютерника;

15 лютого — Стрітення Господнє, Міжнародний день онкохворої дитини, День вшановування учасників бойових дій на території інших держав;

16 лютого – День єднання;

17 лютого — День спонтанного прояву доброти;

19 лютого – День Державного герба України;

20 лютого — Масляна, Всесвітній день соціальної справедливості;

21 лютого — Міжнародний день рідної мови;

22 лютого — Міжнародний день підтримки жертв злочинів;

24 лютого — Рік від повномасштабного вторгнення Росії на територію України;

25 лютого — День інженерно-авіаційної служби авіації ЗСУ;

26 лютого — Прощена неділя;

27 лютого — Початок Великого посту.

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