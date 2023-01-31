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Календар на лютий 2023: про які важливі свята та дати важливо знати

31 січня 2023 19:15
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор
Календар свят на лютий 2023 — найважливіші події та дати
Оскільки цей рік не є високосним, то лютий буде мати рівно чотири тижні — 28 днів
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор

Лютий — найкоротший у році та останній місяць зими, у якому буде всього 28 днів. Проте важливих дат буде чимало. На українців очікує декілька великих свят — День святого Валентина та День Державного Герба.

Новини.LIVE склав детальний календар вихідних, професійних та міжнародних свят на лютий.

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Вихідні дні у лютому 2023

Нагадаємо, Верховна Рада України подовжила воєнний стан до 19 лютого 2023 року. Скоріше за все він буде продовжений і після цієї дати. Тому, додаткових вихідних у лютому не передбачається. Офіційні вихідні дні в січні 2023 року — це суботи та неділі. 

Працювати ми будемо 20 днів, а відпочивати — 8.

Вихідні дні лютого: 

  • 4 та 5;
  • 11 та 12;
  • 18 та 19;
  • 25 та 26.

Вихідні дні у лютому 2023

Календар свят на лютий 2023

В Україні відзначають такі професійні, міжнародні свята та пам'ятні дати у лютому:

  • 2 лютого — День бабака, День безпечного інтернету;
  • 3 лютого — День лікарки, День оптиміста, Всесвітній день боротьби з ненормативною лексикою;
  • 4 лютого — Всесвітній день боротьби проти рака;
  • 6 лютого — Міжнародний день бармена;
  • 7 лютого — День масажиста;
  • 8 лютого — День пропозиції руки та серця;
  • 9 лютого — Міжнародний день стоматолога;
  • 10 лютого — Всесвітній день зернобобових;
  • 11 лютого — Всесвітній день хворого;
  • 14 лютого — День Святого Валентина, День комп'ютерника;
  • 15 лютого — Стрітення Господнє, Міжнародний день онкохворої дитини, День вшановування учасників бойових дій на території інших держав;
  • 16 лютого – День єднання;
  • 17 лютого — День спонтанного прояву доброти;
  • 19 лютого – День Державного герба України;
  • 20 лютого — Масляна, Всесвітній день соціальної справедливості;
  • 21 лютого — Міжнародний день рідної мови;
  • 22 лютого — Міжнародний день підтримки жертв злочинів;
  • 24 лютого — Рік від повномасштабного вторгнення Росії на територію України;
  • 25 лютого — День інженерно-авіаційної служби авіації ЗСУ;
  • 26 лютого — Прощена неділя;
  • 27 лютого — Початок Великого посту.

Календар свят на лютий 2023

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