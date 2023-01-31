Календар свят на лютий 2023 — найважливіші події та дати

Календар на лютий 2023: про які важливі свята та дати важливо знати
Лютий — найкоротший у році та останній місяць зими, у якому буде всього 28 днів. Проте важливих дат буде чимало. На українців очікує декілька великих свят — День святого Валентина та День Державного Герба.
Новини.LIVE склав детальний календар вихідних, професійних та міжнародних свят на лютий.
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Вихідні дні у лютому 2023
Нагадаємо, Верховна Рада України подовжила воєнний стан до 19 лютого 2023 року. Скоріше за все він буде продовжений і після цієї дати. Тому, додаткових вихідних у лютому не передбачається. Офіційні вихідні дні в січні 2023 року — це суботи та неділі.
Працювати ми будемо 20 днів, а відпочивати — 8.
Вихідні дні лютого:
- 4 та 5;
- 11 та 12;
- 18 та 19;
- 25 та 26.
Календар свят на лютий 2023
В Україні відзначають такі професійні, міжнародні свята та пам'ятні дати у лютому:
- 2 лютого — День бабака, День безпечного інтернету;
- 3 лютого — День лікарки, День оптиміста, Всесвітній день боротьби з ненормативною лексикою;
- 4 лютого — Всесвітній день боротьби проти рака;
- 6 лютого — Міжнародний день бармена;
- 7 лютого — День масажиста;
- 8 лютого — День пропозиції руки та серця;
- 9 лютого — Міжнародний день стоматолога;
- 10 лютого — Всесвітній день зернобобових;
- 11 лютого — Всесвітній день хворого;
- 14 лютого — День Святого Валентина, День комп'ютерника;
- 15 лютого — Стрітення Господнє, Міжнародний день онкохворої дитини, День вшановування учасників бойових дій на території інших держав;
- 16 лютого – День єднання;
- 17 лютого — День спонтанного прояву доброти;
- 19 лютого – День Державного герба України;
- 20 лютого — Масляна, Всесвітній день соціальної справедливості;
- 21 лютого — Міжнародний день рідної мови;
- 22 лютого — Міжнародний день підтримки жертв злочинів;
- 24 лютого — Рік від повномасштабного вторгнення Росії на територію України;
- 25 лютого — День інженерно-авіаційної служби авіації ЗСУ;
- 26 лютого — Прощена неділя;
- 27 лютого — Початок Великого посту.
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