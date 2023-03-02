3 березня - яке завтра свято - прикмети, традиції та заборони

Православна церква 3 березня вшановує пам'ять святителя Агапіта сповідника

Цього дня у світі відзначаються день очікування дива, Всесвітній день дикої природи, Всесвітній день письменника, Міжнародний день охорони здоров'я вуха і слуху.

Новини.LIVE розповідає про всі особливості цього дня.

Що святкують у світі

У Грузії — День матері,

в США — День Державного гімну, День "Я хочу, щоб ти була щаслива", День глінтвейну, День 33 ароматів, День розмови від третьої особи, День сніданку на робочому місці, День "Що, якби у домашніх тварин були пальці, як у людей", День без поганого обслуговування, День м'ясної нарізки,

в Японії — Свято дівчаток "Хінамацурі",

в Єгипті — День спортсменів,

Яке релігійне свято 3 березня

Православна церква 3 березня вшановує пам'ять святителя Агапіта сповідника, єпископа Синадського.

Хто святкує іменини

Лев,

Олександр,

Василь,

Віктор.

Цей день в історії

1921 — Польща і Румунія погодили у Бухаресті договір про військовий союз проти росії.

1931 — Президент США Гувер затвердив рішення Конгресу США вважати вірш "Зоряно-смугастий прапор", написаний Френсісом Кі і покладений згодом на мелодію популярної англійської пісні To Anacreon in Heaven, офіційним гімном США.

1945 — під тиском США і Радянського Союзу Фінляндія, яка у вересні 1944 року підписала з СРСР угоду про перемир'я, оголосила війну Німеччині, своєму недавньому союзнику у Другій світовій війні.

1945 — у Львові запрацювала Обласна державна картинна галерея.

1945 — винищення відділом польської Армії Крайової українського мирного населення села Павлокома.

1978 — на кладовищі у містечку Веве (Швейцарія) з могили невідомі викрали останки американського актора Чарлі Чапліна.

1991 — у Латвії та Естонії пройшли референдуми, на яких більшість громадян виступила за вихід цих республік зі складу СРСР.

1994 — Україна й США погодили договір про дружбу і співпрацю.

Народні прикмети та традиції

Якщо в цей день суха та сонячна погода, то буде хороший врожай.

Якщо ніч дуже ясна та зоряна, то до нової порції похолодання.

Якщо чути звуки грому, то літо буде спекотним.

Якщо вночі чітко видно місяць, то весняне тепло прийде не скоро.

Що не можна робити 3 березня