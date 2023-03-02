3 березня - яке завтра свято - прикмети, традиції та заборони

Яке свято відзначають 3 березня: прикмети, традиції та заборони цього дня
2 березня 2023 21:45
Православна церква 3 березня вшановує пам'ять святителя Агапіта сповідника
Цього дня у світі відзначаються день очікування дива, Всесвітній день дикої природи, Всесвітній день письменника, Міжнародний день охорони здоров'я вуха і слуху.
Новини.LIVE розповідає про всі особливості цього дня.
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Що святкують у світі
- У Грузії — День матері,
- в США — День Державного гімну, День "Я хочу, щоб ти була щаслива", День глінтвейну, День 33 ароматів, День розмови від третьої особи, День сніданку на робочому місці, День "Що, якби у домашніх тварин були пальці, як у людей", День без поганого обслуговування, День м'ясної нарізки,
- в Японії — Свято дівчаток "Хінамацурі",
- в Єгипті — День спортсменів,
Яке релігійне свято 3 березня
Православна церква 3 березня вшановує пам'ять святителя Агапіта сповідника, єпископа Синадського.
Хто святкує іменини
- Лев,
- Олександр,
- Василь,
- Віктор.
Цей день в історії
- 1921 — Польща і Румунія погодили у Бухаресті договір про військовий союз проти росії.
- 1931 — Президент США Гувер затвердив рішення Конгресу США вважати вірш "Зоряно-смугастий прапор", написаний Френсісом Кі і покладений згодом на мелодію популярної англійської пісні To Anacreon in Heaven, офіційним гімном США.
- 1945 — під тиском США і Радянського Союзу Фінляндія, яка у вересні 1944 року підписала з СРСР угоду про перемир'я, оголосила війну Німеччині, своєму недавньому союзнику у Другій світовій війні.
- 1945 — у Львові запрацювала Обласна державна картинна галерея.
- 1945 — винищення відділом польської Армії Крайової українського мирного населення села Павлокома.
- 1978 — на кладовищі у містечку Веве (Швейцарія) з могили невідомі викрали останки американського актора Чарлі Чапліна.
- 1991 — у Латвії та Естонії пройшли референдуми, на яких більшість громадян виступила за вихід цих республік зі складу СРСР.
- 1994 — Україна й США погодили договір про дружбу і співпрацю.
Народні прикмети та традиції
- Якщо в цей день суха та сонячна погода, то буде хороший врожай.
- Якщо ніч дуже ясна та зоряна, то до нової порції похолодання.
- Якщо чути звуки грому, то літо буде спекотним.
- Якщо вночі чітко видно місяць, то весняне тепло прийде не скоро.
Що не можна робити 3 березня
- Не можна сваритись, лаятись та тримати погані думки в голові.
- Не можна займатись важкою фізичною працею.
- Не можна ходити босоніж по землі.
- Не можна тримати вдома старі та поламані речі.
- Не можна піддаватись шкідливим звичкам.
- Не можна вишивати та в'язати.
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