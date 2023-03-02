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Яке свято відзначають 3 березня: прикмети, традиції та заборони цього дня

2 березня 2023 21:45
632de5ce1e480-1-371.jpg - Юлія Леськова
Юлія Леськова
Випусковий редактор
3 березня - яке завтра свято - прикмети, традиції та заборони
Православна церква 3 березня вшановує пам'ять святителя Агапіта сповідника
632de5ce1e480-1-371.jpg - Юлія Леськова
Юлія Леськова
Випусковий редактор

Цього дня у світі відзначаються день очікування дива, Всесвітній день дикої природи, Всесвітній день письменника, Міжнародний день охорони здоров'я вуха і слуху.

Новини.LIVE розповідає про всі особливості цього дня.

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Що святкують у світі

  • У Грузії — День матері,
  • в США — День Державного гімну, День "Я хочу, щоб ти була щаслива", День глінтвейну, День 33 ароматів, День розмови від третьої особи, День сніданку на робочому місці, День "Що, якби у домашніх тварин були пальці, як у людей", День без поганого обслуговування, День м'ясної нарізки,
  • в Японії — Свято дівчаток "Хінамацурі",
  • в Єгипті — День спортсменів, 

Яке релігійне свято 3 березня

Православна церква 3 березня вшановує пам'ять святителя Агапіта сповідника, єпископа Синадського.

Хто святкує іменини

  • Лев,
  • Олександр,
  • Василь,
  • Віктор.

Цей день в історії

  • 1921 — Польща і Румунія погодили у Бухаресті договір про військовий союз проти росії.
  • 1931 — Президент США Гувер затвердив рішення Конгресу США вважати вірш "Зоряно-смугастий прапор", написаний Френсісом Кі і покладений згодом на мелодію популярної англійської пісні To Anacreon in Heaven, офіційним гімном США.
  • 1945 — під тиском США і Радянського Союзу Фінляндія, яка у вересні 1944 року підписала з СРСР угоду про перемир'я, оголосила війну Німеччині, своєму недавньому союзнику у Другій світовій війні.
  • 1945 — у Львові запрацювала Обласна державна картинна галерея.
  • 1945 — винищення відділом польської Армії Крайової українського мирного населення села Павлокома.
  • 1978 — на кладовищі у містечку Веве (Швейцарія) з могили невідомі викрали останки американського актора Чарлі Чапліна.
  • 1991 — у Латвії та Естонії пройшли референдуми, на яких більшість громадян виступила за вихід цих республік зі складу СРСР.
  • 1994 — Україна й США погодили договір про дружбу і співпрацю.

Народні прикмети та традиції

  • Якщо в цей день суха та сонячна погода, то буде хороший врожай.
  • Якщо ніч дуже ясна та зоряна, то до нової порції похолодання.
  • Якщо чути звуки грому, то літо буде спекотним.
  • Якщо вночі чітко видно місяць, то весняне тепло прийде не скоро.

Що не можна робити 3 березня

  • Не можна сваритись, лаятись та тримати погані думки в голові.
  • Не можна займатись важкою фізичною працею.
  • Не можна ходити босоніж по землі.
  • Не можна тримати вдома старі та поламані речі.
  • Не можна піддаватись шкідливим звичкам.
  • Не можна вишивати та в'язати.

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