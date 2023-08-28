Андре Тан розповів про найстильніший верхній одяг цієї осені

Дизайнер Андре Тан. Фото: instagram.com/andre_tan_official/

Дизайнер Андре Тан поділився трендами верхнього одягу на осінь-2023. За словами модельєра, куртки та тренчі будуть доречні вже дуже скоро.

Про це він написав у своєму Instagram.

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Якби не хотілося в це вірити, але вже за кілька днів настане осінь. Тож саме час подумати про верхній одяг, пропонує модельєр. Тоже Тан представив наступну підбірку найстильнішого верхнього одягу цієї осені:

1. Шкіряна куртка у вінтажному стилі

Шкіряні куртки давно стали важливою складовою нашого гардеробу. У цьому сезоні актуальними є саме вінтажні кожані куртки з потертостями і поясами на талії. Ви можете поєднувати їх з сукнями, продовжуючи тим самим життя улюбленим речам з літнього гардеробу, джинсами і всілякими брюками, а також речами в спортивному стилі.

2. Шкіряний тренч

Тренчі залишаються актуальними і цієї осені, адже це річ універсальна і практична! Модним трендом цієї осені стануть саме кожані тренчі. Тренч чудово пасуватиме як до джинсів і кросівок, так і до сукні та туфель на високому підборі, до в’язаних светрів та міні-спідниць, до брючного костюма чи брюк/спідниці-олівця та сорочки.

3. Джинсова куртка

Тренд на нульові роки продовжує залишатися в лідерах цієї осені. А що як не джинсова куртка є маркером 2000-х років? Джинсова куртка — річ універсальна, яка дозволяє виглядати стильно і почувати себе комфортно в будь-якому образі. Зверніть увагу на джинсовки синього, чорного або білого кольору. І не бійтеся джинсових тотал луків.

4. Оверсайз пуховик

Комфорт, тепло та стиль в одній речі! Довгі оверзайзні пуховики — це ідеальний варіант на більш холодні осінні дні. Він підійде під усе без виключення! 100% must-have на осінь!

5. Пряме пальто

Пальто — це універсальна річ, без якої важко уявити прохолодну осінь. Воно чудово виглядає як з джоггерами і кросівками, так і з сукнею і високими чоботами. Зверніть увагу на графітову, бежеву і чорну палітру такого верхнього одягу. Вони виглядають особливо вишукано.

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