Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Мода та стиль arrow Андре Тан розповів про найстильніший верхній одяг цієї осені arrow

Андре Тан розповів про найстильніший верхній одяг цієї осені

28 серпня 2023 19:37
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Андре Тан розповів про найстильніший верхній одяг цієї осені
Дизайнер Андре Тан. Фото: instagram.com/andre_tan_official/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Дизайнер Андре Тан поділився трендами верхнього одягу на осінь-2023. За словами модельєра, куртки та тренчі будуть доречні вже дуже скоро.

Про це він написав у своєму Instagram.

Читайте також:

Якби не хотілося в це вірити, але вже за кілька днів настане осінь. Тож саме час подумати про верхній одяг, пропонує модельєр. Тоже Тан представив наступну підбірку найстильнішого верхнього одягу цієї осені:

1. Шкіряна куртка у вінтажному стилі

Шкіряні куртки давно стали важливою складовою нашого гардеробу. У цьому сезоні актуальними є саме вінтажні кожані куртки з потертостями і поясами на талії. Ви можете поєднувати їх з сукнями, продовжуючи тим самим життя улюбленим речам з літнього гардеробу, джинсами і всілякими брюками, а також речами в спортивному стилі.

 

2. Шкіряний тренч

Тренчі залишаються актуальними і цієї осені, адже це річ універсальна і практична! Модним трендом цієї осені стануть саме кожані тренчі. Тренч чудово пасуватиме як до джинсів і кросівок, так і до сукні та туфель на високому підборі, до в’язаних светрів та міні-спідниць, до брючного костюма чи брюк/спідниці-олівця та сорочки.

3. Джинсова куртка

Тренд на нульові роки продовжує залишатися в лідерах цієї осені. А що як не джинсова куртка є маркером 2000-х років? Джинсова куртка — річ універсальна, яка дозволяє виглядати стильно і почувати себе комфортно в будь-якому образі. Зверніть увагу на джинсовки синього, чорного або білого кольору. І не бійтеся джинсових тотал луків.

4. Оверсайз пуховик

Комфорт, тепло та стиль в одній речі! Довгі оверзайзні пуховики — це ідеальний варіант на більш холодні осінні дні. Він підійде під усе без виключення! 100% must-have на осінь!

5. Пряме пальто 

Пальто — це універсальна річ, без якої важко уявити прохолодну осінь. Воно чудово виглядає як з джоггерами і кросівками, так і з сукнею і високими чоботами. Зверніть увагу на графітову, бежеву і чорну палітру такого верхнього одягу. Вони виглядають особливо вишукано.

Нагадаємо, Андре Тан назвав ТОП речей, які роблять тебе старшою.

Раніше Андре Тан розкрив головне правило стилю Дженніфер Лопес.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Ексклюзив

06:53Воювати підуть всі чоловіки: у ВР назвали умову

06:10 Мінімальна зарплата в Україні суттєво зросте: відомо, коли й на скільки

Новина з фото

03:49У Житомирі вибухи: БпЛА дісталися міста

19:15 Українцям хочуть по-новому вручати повістки: що зміниться

11:25 Як мотивувати людей іти в армію: відповідь Резнікова

None

Головні новини України 27 серпня: проведення парламентських виборів та просування ЗСУ

12:45 Ломаченко звернувся до Усика після бою з Дюбуа: що сказав ексчемпіон

Оновлено

05:07Ракетний обстріл Хмельницької області триває: гучні вибухи

23:35 В Укренерго зробили важливу заяву щодо відключень світла взимку

08:50 Бійка "Динамо" з "Арісом": з'явилося відео з найкращого ракурсу

01:10 В Україні хочуть штрафувати власників автівок із ГБО

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз