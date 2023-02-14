Ми в соцмережах:

Регіони
Київ Одеса Харків
Розділи
Київ Одеса Харків
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Зірковий гороскоп arrow Гороскоп на 15 лютого: Ракам — слухати інтуїцію, Терезам — знаки долі arrow

Гороскоп на 15 лютого: Ракам — слухати інтуїцію, Терезам — знаки долі

14 лютого 2023 17:35
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор
Гороскоп на завтра, 15 лютого, для всіх знаків зодіаку
У цю середу світ навкруги наповнюється важливими знаками
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор

15 лютого — 25 місячна доба, коли зміни та активність не доречні. Місяць змушує багато міркувати, заглядати всередину себе. Зростає роль інтуїції, загострюються магічні здібності. Місяць у сузір'ї Стрільця — це день, коли акценти зміщуються від сьогодення до майбутнього. Загострюється потреба завжди та скрізь чинити правильно. У будь-якій справі простежується бажання шукати експертні думки, поради та суворо дотримуватися їх. 

Астрологи розповіли, що приготували зірки для кожного знака зодіаку у цю середу. 

Читайте також:

Оберіть знак зодіаку, щоб прочитати гороскоп на 15 лютого:

Овен 

Для Овнів цей день може виявитися емоційно напруженим. Проте представникам цього знаку зодіаку за будь-яку ціну варто зберігати самовладання. Тримайтеся якомога далі від тих, хто критикує та провокує на негативні реакції. Хороший день, щоб довести до кінця розпочаті справи. Буде корисним й аналіз власних дій та вчинків.

Гороскоп на 15 лютого для всіх знаків зодіаку — Овен

Телець 

Гороскоп на 15 лютого попереджає Тельців про ризик допустити помилки, які змусять довго шкодувати й шукати виходи. У цей день не варто поспішати та приймати рішення довго не роздумуючи. Не варто так підганяти себе, якщо того не вимагають обставини. Несподівана звістка може сильно здивувати представників цього знаку зодіаку. 

Гороскоп на 15 лютого для всіх знаків зодіаку — Телець

Близнюки

Зірки рекомендують Близнюкам бути вкрай обережними у висловлюваннях — великий ризик ненароком вибовкати таємницю, яка за жодних умов не повинна стати надбанням сторонніх людей. Не виключені грошові надходження. Успішним стане день і в професійній діяльності.

Гороскоп на 15 лютого для всіх знаків зодіаку — Близнюки

Рак 

Представники цього знака зодіаку у середу отримають підтвердження своїх здогадок і думок, а також відповіді на питання, що давно мучили. Гороскоп на 15 лютого радить Ракам слухати інтуїцію та уважно шукати підказки Всесвіту. Правило дня: ви — господар свого життя, і ніякі обставини не можуть на це вплинути.

Гороскоп на 15 лютого для всіх знаків зодіаку — Рак

Лев

Гороскоп на середу для Левів прогнозує активний день! Удень ви вирішите багато питань, а ввечері отримаєте приємний сюрприз від другої половинки або близької людини. Велика ймовірність щасливих збігів обставин, унаслідок яких ваше фінансове становище покращиться.

Гороскоп на 15 лютого для всіх знаків зодіаку — Лев

Діва

Ваш рішучий настрій в цей день допоможе впоратися з невеликими труднощами та домогтися кращих результатів. З'явиться можливість придбати нові професійні навички, які незабаром дуже навіть знадобляться. Хороший день і для особистих відносин, Спілкування з близькими людьми приносить задоволення. Романтичне побачення запам'ятається надовго.

Гороскоп на 15 лютого для всіх знаків зодіаку — Діва

Терези

Терези цього дня можуть засмучуватися через незначні дрібниці.  Проте не варто сумувати, ваш день складається вдало. Гороскоп на 15 лютого прогнозує вдалі поїздки та зустрічі. Є ймовірність познайомитися з цікавими людьми. І це може перерости в романтичні стосунки. Впродовж дня будьте уважні до знаків долі та постарайтеся не пропустити шанс, який змінить життя на краще.

Гороскоп на 15 лютого для всіх знаків зодіаку — Терези

Скорпіон

Представникам цього знаку зодіаку краще стримати свій запал і не рватися в бій. Замість цього потрібно зайняти вичікувальну позицію і спостерігати за тим, що відбувається. Гороскоп на 15 лютого Скорпіонам рекомендує не втручатися туди, де неможливо нічого зробити чи змінити. Всі події відбуваються з потрібною швидкістю. 

Гороскоп на 15 лютого для всіх знаків зодіаку — Скорпіон

Стрілець

Стрільцям варто бути готовими до переговорів і ділових зустрічей. Успіх всіх заходів буде залежати від того, як ви спланували свої дії. Гороскоп на середу для Стрільців радить звертати увагу на деталі, на події, що відбуваються навколо. Все побачене можна буде використовувати у свою користь вже найближчими днями.

Гороскоп на 15 лютого для всіх знаків зодіаку — Стрілець

Козеріг

У цей день Козерогам небажано займатися розв'язання грошових питань. Не варто брати в борг і позичати гроші, пов'язувати себе кредитами та здійснювати необов'язкові покупки. Не варто намагатися навантажувати себе різними справами, зосередьтеся на одній важливій задачі. Вечір буде ідеальним для відпочинку з близькими людьми.

Гороскоп на 15 лютого для всіх знаків зодіаку — Козеріг

Водолій 

Цей знак зодіаку вміє читати емоції та людей, як ніхто інший, і цієї середи ця риса стане ще сильнішою та кориснішою. Гороскоп на 15 лютого для Водоліїв радить прислухатися до своїх внутрішніх почуттів з приводу співрозмовників, перехожих, колег або партнерів, адже саме вони допоможуть вам правильно вибудувати діалоги та справи.

Гороскоп на 15 лютого для всіх знаків зодіаку — Водолій

Риби

Риби, близькі люди потребуватимуть підтримки. Не відмовляйте їм в увазі. Це не означає, що ви повинні абсолютно всі проблеми вирішувати за друзів та родичів. Допомагайте доброю порадою, співпереживайте, але не беріть на себе всю відповідальність за те, що відбувається.

Гороскоп на 15 лютого для всіх знаків зодіаку — Риби

 

Нагадаємо, Новини.LIVE також писало, який камінь варто обрати кожному знаку зодіаку, щоб привабити удачу та щастя.

Також ми писали, яким буде 2023 рік за китайським гороскопом для всіх знаків зодіаку. На кого чекає успіх, а на кого випробування?

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

05:10 Лікарі назвали ранковий симптом раку: його багато хто ігнорує

Ексклюзив

13:30 Безпечне сховище: чому у квартирі спокійніше, ніж у старому підвалі чи погребі

Новина з фото

04:10 Чим закінчилася перша у світі пересадка голови

05:40 Три симптоми на шкірі вказують на проблеми з печінкою

Новина з фото

05:52 Найхудіша жінка на планеті: як вона виглядала та скільки важила

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

02:50 Дві ознаки на обличчі, що вказують на небезпечний для життя стан

09:40 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

Новина з фото

17:59 Мінус десять кілограмів: Олена Зеленська поділилася секретом свого схуднення

Новина з фото

06:30 Їх просто не впізнати: актриси серіалу "Татусеві доньки" виросли та кардинально змінилися. Як виглядають через 15 років

03:10 8 речей, які в 2022 році різко втратять свою популярність

19:52 Затримання та доставка військовозобов’язаних до ТЦК: що треба знати на випадок обшуків

19:44 Експерт пояснив, навіщо Україні новий кредит МВФ

19:40 Розмови про подальшу роботу "зернового коридору" впливають на вартість агропродукції

19:37 Андрій Лунін залишиться основним голкіпером "Реала": Анчелотті вірить в українця

19:35 В Україні створять диверсифіковану систему зберігання нафти із запасами на два місяці, — Шмигаль

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

19:28 Росія звинуватила ЗСУ у використанні хімічної зброї: що не так з цією заявою

Новина з фото

19:19 У гнучких смартфонах Samsung Fold почали тріскатися дисплеї

19:18 Louis Vuitton розглядає співака Фаррелла Вільямса на позицію креативного директора

19:10 "Червоне — то любов": до дня закоханих в Одесі провели акцію донорства крові

19:00 Бідність стукає у двері, а діти вмирають за амбіції влади: на що жаліються в росії

Новина з відео

18:10 "Тепло для захисників": в Одесі поліцейські виготовляли окопні свічки

Новина з відео

17:47 Зеленський зустрівся з головою МЗС Канади: обговорили співпрацю у сфері оборони

Новина з відео

17:01 Принц Вільям довів школярів до реготу: спадкоємець корони зателефонував тинейджерам за відеозв'язком

Новина з відео

16:31 НЛО? Над Китаєм помітили ряд з неопізнаних об'єктів

Новина з відео

16:23 Путін після виходу рф із ЄСПЛ "заспокоїв" громадян "надійністю" російських судів

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з відео

15:37 Конкурентка Трампа: експосол США в ООН Ніккі Хейлі оголосила про участь у виборах

Новина з відео

13:37 Пивоваров та Соловій презентували кліп на саундтрек до мультфільму "Мавка. Лісова пісня"

Новина з відео

13:26 Росіяни завдали удару по лікарні у Херсоні: ОВА показала наслідки

Новина з відео

12:30 Як TikTok допоміг чоловіку зробити з нікому не відомої книги бестселер

Новина з відео

11:50 "Нехай знайде любов усіх": в Одеському зоопарку випустили кліп до дня закоханих

19:00 Бідність стукає у двері, а діти вмирають за амбіції влади: на що жаліються в росії

Новина з фото

18:31 "Прильоти" є, хати наші горять", — як живе місто Куп'янськ під щоденними обстрілами

Ексклюзив

18:00 "Ворог тисне з усіх боків": що відбувається у найгарячішій точці війни на Донбасі

Ексклюзив

09:00 Кредит від МВФ під час війни: не отримати неможливо

Новина з фото

08:00 "Треба все відбудовувати з нуля", — про долю харківського екопарку розповів його засновник

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

18:30 Чому Україні так сильно потрібні винищувачі F-16

Ексклюзив

18:00 У Польщі погіршилося ставлення до українців: ІПСО від рф, маніпуляція чи правда

Ексклюзив

17:00 Холостий постріл: чому Захід мовчазно "ковтає" російські ракети

Ексклюзив

09:00 Уряд хоче підняти тарифи на комунальні послуги: чи варто це робити

08:00 Війна залишає токсичну спадщину для середовища та здоров'я людей

Актуальне по темі

None 14 Лютий 19:51

Затримання та доставка військовозобов’язаних до ТЦК: що треба знати на випадок обшуків

None 14 Лютий 19:44

Експерт пояснив, навіщо Україні новий кредит МВФ

None 14 Лютий 18:13

Розмови про подальшу роботу "зернового коридору" впливають на вартість агропродукції

None 14 Лютий 19:28

Андрій Лунін залишиться основним голкіпером "Реала": Анчелотті вірить в українця

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB